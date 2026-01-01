Buat custom AI tool, tanpa coding & biaya tambahan

Horizons sudah terintegrasi AI, jadi Anda bisa buat custom AI tool untuk dipakai sendiri, dipasarkan, atau dibagikan.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Buat custom AI tool, tanpa coding & biaya tambahan

Mulai dari proyek sampingan yang seru sampai tool bermanfaat

Berikut beberapa ide tool kustom untuk dipakai sendiri atau dijadikan peluang bisnis.
Tool teks

Tool teks

Buat aplikasi yang bisa membaca, menulis, dan memberi respons. Misalnya, chatbot yang siap menjawab pertanyaan pelanggan 24/7 atau AI assistant untuk membantu membuatkan surat lamaran, merencanakan perjalanan, atau mencari resep yang tepat.Buat sekarang
Buat aplikasi yang bisa mengubah dan membuat gambar, serta dapat dipakai oleh pengguna yang tidak jago desain. Misalnya, mengubah foto jadi ilustrasi, membuat avatar, memvisualisasikan renovasi ruangan, atau membuat mockup produk.Buat sekarang
Buat tool AI pintar yang praktis, berguna, dan efisien. Misalnya, formulir lead, peninjau resume, pengelola anggaran, atau penyusun program latihan.Buat sekarang
Buat custom AI tool yang seru agar orang-orang tertarik untuk membagikannya. Misalnya, tes kepribadian, aplikasi pembaca tarot, tool pencari kembaran selebriti, atau pembuat dongeng.Buat sekarang

Kreasikan custom AI tool tanpa batas

Sudah terintegrasi AI

Horizons sudah terintegrasi AI, jadi Anda tidak perlu mengaktifkan layanan eksternal atau berlangganan paket terpisah. Cukup masuk ke proyek untuk mulai menggunakannya.

Buat custom AI tool tanpa coding, hanya lewat chat

Cukup jelaskan ide Anda dalam bahasa sehari-hari, lalu tunggu Horizons buatkan dari nol. Tidak perlu pakai coding, bahkan setup konfigurasi.

Bebas berkreasi tanpa terhalang teknologi

Apa pun ide Anda, Horizons AI siap mewujudkan semuanya. Mulai dari chatbot, AI assistant pribadi, generator gambar, tool teks, hingga engine saran.

Sekali buat, panen komisi berkali-kali

Ubah proyek Anda jadi template. Dapatkan komisi 20% setiap kali pengguna lain memakainya untuk membuat aplikasi dan membeli paket Horizons pertamanya.

Langkah-langkahnya

01

Login Horizons

Login Horizons dan buat proyek baru, atau pilih dari template AI siap pakai yang tersedia.
02

Buat, edit, dan uji

Jelaskan fungsi dan tujuan proyek Anda di chat, edit hasilnya sesuai keinginan, lalu uji secara live. Semuanya bisa dilakukan di Horizons.
03

Onlinekan

Setelah semuanya siap, langsung onlinekan proyek agar bisa digunakan. Detail kredit yang sudah terpakai dapat dicek kapan saja di dashboard.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.
Semua template
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Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap buat tool AI sendiri?

Mulai gratis

Tidak perlu kartu kredit.

Tanya Jawab (FAQ) Pembuatan Custom AI Tool

Pertanyaan dan jawaban seputar pembuatan tool AI dengan Horizons.

Cukup masuk ke Horizons, lalu jelaskan konsep proyek yang ingin Anda buat dalam bahasa sehari-hari lewat chat, dan tunggu AI buatkan dari nol. Proyek Anda sudah langsung terintegrasi AI generatif, jadi tidak perlu lagi menggunakan layanan eksternal, memilih model, atau berlangganan paket terpisah. Gunakan prompt untuk mengatur apa pun, lalu edit teks atau ganti gambar kapan saja secara manual tanpa perlu menggunakan kredit. Layanan hosting dan domain sudah termasuk dalam paket. Jadi, kapan pun Anda siap, tinggal klik "Onlinekan".

Untuk info selengkapnya, baca rangkuman Horizons Integrated AI.

Ya, siapa saja bisa menggunakan fitur Horizons AI, termasuk yang tidak paham coding. Mulai dari pemilik bisnis kecil yang ingin membuat custom AI tool sendiri supaya tidak perlu berlangganan layanan eksternal, kreator yang ingin membuat aplikasi AI untuk menghasilkan uang, hingga profesional (misalnya pelatih kebugaran atau nutrisionis) yang ingin membuat tool agar klien bisa berlangganan dan mendapatkan info penting. Horizons bisa bantu wujudkan semua ide ini.

Cukup dengan menjelaskan konsepnya, Anda bisa punya aplikasi dan tool keren. Jika butuh inspirasi atau mau langsung mulai tanpa ribet, cek template siap pakai.

Horizons mendukung pembuatan dan analisis teks serta gambar (dalam format PNG, WebP, JPEG). Fitur-fitur ini bisa digunakan untuk membuat AI chatbot, AI assistant, tool teks, konverter gambar, engine saran, dan banyak lagi.

Ya, Horizons bisa digunakan secara gratis dan telah dilengkapi dengan kredit AI siap pakai. Jika kredit gratisnya sudah habis, Anda tinggal beli tambahannya kapan saja untuk lanjut membuat aplikasi atau website, serta mengaktifkan fitur AI di dalamnya. Bayar sesuai dengan apa yang Anda pakai, tidak ada tagihan mendadak atau biaya tersembunyi.

Kredit AI punya dua cara kerja. Pertama, kredit AI digunakan untuk membuat website atau aplikasi (1 kredit = 1 pesan), serta untuk menambahkan fitur AI di proyek yang sudah online. Kedua, kredit AI bisa bersifat parsial. Artinya, kredit akan terpotong saat pengguna memakai tool AI di website atau aplikasi web buatan Anda.

Bisa. Semuanya tercatat dengan jelas di dashboard Penggunaan Kredit AI. Anda bisa melihat detail kredit yang sudah terpakai untuk build, edit, hingga fitur AI di aplikasi Anda.

Tidak sama sekali. AI Builder dirancang untuk semua orang – mulai dari pembuat non-teknis hingga pengembang berpengalaman. Jika Anda dapat menjelaskan apa yang ingin Anda bangun, AI Builder dapat membantu Anda membangunnya.

Ya – jika sebelumnya Anda telah membuat proyek dengan AI App Builder atau vibe mengkode situs dengan AI Builder, fitur AI terintegrasi sudah termasuk dalam paket Anda tanpa biaya tambahan. Hanya buka proyek yang ada atau memulai proyek baru, tambahkan kredit AI Anda, dan Anda siap untuk pergi.

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