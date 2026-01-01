Buat custom AI tool, tanpa coding & biaya tambahan
Mulai dari proyek sampingan yang seru sampai tool bermanfaat
Tool teks
Tool gambar
Tool produktivitas
Tool seru & viral
Kreasikan custom AI tool tanpa batas
Sudah terintegrasi AI
Buat custom AI tool tanpa coding, hanya lewat chat
Bebas berkreasi tanpa terhalang teknologi
Sekali buat, panen komisi berkali-kali
Langkah-langkahnya
Login Horizons
Buat, edit, dan uji
Onlinekan
Pilih template dan edit sesuka Anda
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) Pembuatan Custom AI Tool
Bagaimana cara membuat custom AI tool?
Cukup masuk ke Horizons, lalu jelaskan konsep proyek yang ingin Anda buat dalam bahasa sehari-hari lewat chat, dan tunggu AI buatkan dari nol. Proyek Anda sudah langsung terintegrasi AI generatif, jadi tidak perlu lagi menggunakan layanan eksternal, memilih model, atau berlangganan paket terpisah. Gunakan prompt untuk mengatur apa pun, lalu edit teks atau ganti gambar kapan saja secara manual tanpa perlu menggunakan kredit. Layanan hosting dan domain sudah termasuk dalam paket. Jadi, kapan pun Anda siap, tinggal klik "Onlinekan".
Untuk info selengkapnya, baca rangkuman Horizons Integrated AI.
Siapa yang bisa menggunakan AI Builder untuk membuat alat AI custom?
Ya, siapa saja bisa menggunakan fitur Horizons AI, termasuk yang tidak paham coding. Mulai dari pemilik bisnis kecil yang ingin membuat custom AI tool sendiri supaya tidak perlu berlangganan layanan eksternal, kreator yang ingin membuat aplikasi AI untuk menghasilkan uang, hingga profesional (misalnya pelatih kebugaran atau nutrisionis) yang ingin membuat tool agar klien bisa berlangganan dan mendapatkan info penting. Horizons bisa bantu wujudkan semua ide ini.
Cukup dengan menjelaskan konsepnya, Anda bisa punya aplikasi dan tool keren. Jika butuh inspirasi atau mau langsung mulai tanpa ribet, cek template siap pakai.
Apa saja fitur AI yang bisa ditambahkan ke aplikasi saya?
Horizons mendukung pembuatan dan analisis teks serta gambar (dalam format PNG, WebP, JPEG). Fitur-fitur ini bisa digunakan untuk membuat AI chatbot, AI assistant, tool teks, konverter gambar, engine saran, dan banyak lagi.
Apakah Horizons gratis?
Ya, Horizons bisa digunakan secara gratis dan telah dilengkapi dengan kredit AI siap pakai. Jika kredit gratisnya sudah habis, Anda tinggal beli tambahannya kapan saja untuk lanjut membuat aplikasi atau website, serta mengaktifkan fitur AI di dalamnya. Bayar sesuai dengan apa yang Anda pakai, tidak ada tagihan mendadak atau biaya tersembunyi.
Bagaimana cara kerja kredit AI?
Kredit AI punya dua cara kerja. Pertama, kredit AI digunakan untuk membuat website atau aplikasi (1 kredit = 1 pesan), serta untuk menambahkan fitur AI di proyek yang sudah online. Kedua, kredit AI bisa bersifat parsial. Artinya, kredit akan terpotong saat pengguna memakai tool AI di website atau aplikasi web buatan Anda.
Bisakah saya mengecek detail penggunaan kredit oleh aplikasi saya?
Bisa. Semuanya tercatat dengan jelas di dashboard Penggunaan Kredit AI. Anda bisa melihat detail kredit yang sudah terpakai untuk build, edit, hingga fitur AI di aplikasi Anda.
Apakah perlu jago coding untuk menggunakan Horizons AI tool builder?
Tidak sama sekali. AI Builder dirancang untuk semua orang – mulai dari pembuat non-teknis hingga pengembang berpengalaman. Jika Anda dapat menjelaskan apa yang ingin Anda bangun, AI Builder dapat membantu Anda membangunnya.
Bisakah saya buat custom AI tool jika sudah punya paket aktif?
Ya – jika sebelumnya Anda telah membuat proyek dengan AI App Builder atau vibe mengkode situs dengan AI Builder, fitur AI terintegrasi sudah termasuk dalam paket Anda tanpa biaya tambahan. Hanya buka proyek yang ada atau memulai proyek baru, tambahkan kredit AI Anda, dan Anda siap untuk pergi.