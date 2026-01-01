Anda bisa langsung mulai tanpa perlu kartu kredit, cukup dengan klik "Coba gratis" di halaman ini. Nanti Anda akan dapat 5 kredit AI untuk buat aplikasi dan website booking dengan AI. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.



Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.



Begitu siap publish, langsung saja pilih paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain.



Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.