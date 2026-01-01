Buat CRM khusus untuk bisnis Anda

Miliki aplikasi CRM khusus untuk bisnis Anda cukup dengan chat AI. Kelola prospek, kontak, dan penjualan di satu platform tanpa setup yang rumit.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Buat CRM khusus untuk bisnis Anda

Miliki CRM fleksibel sesuai workflow Anda

Semua kebutuhan untuk buat dan kelola CRM kustom hadir di satu tempat.

CRM khusus untuk bisnis Anda

Jelaskan bagaimana bisnis Anda bekerja dan AI Builder membangun CRM yang sesuai dengan alur kerja yang tepat â€“ pipeline Anda, label Anda, ritme pelacakan Anda.

Solusi lengkap bangun kredibilitas

Hosting andal, domain kustom, dan email bisnis sudah tersedia di satu paket agar Anda bisa bangun kepercayaan audiens.

AI bawaan

Tanggapi pelanggan lebih cepat dan hadirkan chatbot yang siap melayani 24/7. Bisnis selalu berjalan, bahkan saat Anda offline.

Data sepenuhnya milik Anda

Tidak seperti CRM off-the-shelf yang mengunci Anda ke dalam platform mereka, CRM buatan AI Builder memberi Anda kepemilikan penuh - melindungi Anda dari kenaikan harga, perubahan fitur, dan platform lock-in.
Miliki CRM fleksibel sesuai workflow Anda

Solusi CRM kustom tanpa coding

Jelajahi berbagai ide CRM atau gunakan prompt siap pakai untuk buat platform pengelola kontak hingga sales pipeline yang sepenuhnya kustom.
Solusi CRM kustom tanpa coding

CRM data penjualan

Kelola prospek dan transaksi di satu tempat untuk bantu tingkatkan pendapatan, tanpa memerlukan lisensi CRM.Buat sekarang
Simpan data klien, riwayat komunikasi, dan tanggal penting di satu tempat. Berikan pengalaman yang lebih personal tanpa khawatir ada detail terlewat.Buat sekarang
Bantu tim support tangani permintaan pelanggan dengan lebih efisien. Kelola tiket, tugaskan agen, pantau waktu respons, dan selesaikan masalah lebih cepat.Buat sekarang
Kelola prospek dari WhatsApp, pantau interaksi, dan percepat proses penjualan dengan CRM yang dibuat khusus untuk bisnis Anda.Buat sekarang
Pantau setiap prospek, atur jadwal kunjungan properti, dan percepat proses penjualan.Buat sekarang

Cara buat CRM kustom dengan AI

01

Jelaskan ide

Anda jelaskan bisnis dan idenya, AI buatkan CRM yang sesuai. Bisa juga pilih template siap pakai untuk buat lebih cepat tanpa coding.
02

Edit dan uji coba

Atur CRM sesuai kebutuhan Anda. Minta AI menyesuaikan workflow, logika bisnis, peran pengguna, hingga hak akses. Langsung cek hasilnya sebelum publish.
03

Online sekali klik

Sekali klik, CRM kustom langsung aktif. Tim bisa segera mengelola leads dan percepat penjualan tanpa perlu setup tambahan.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.

Template siap pakai

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

WhatsApp CRM

Tool internal

Showcase bisnis

Aplikasi dan toko ecommerce

Aplikasi dan website booking

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap wujudkan CRM impian Anda?

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Tidak perlu kartu kredit

Tanya Jawab (FAQ) CRM kustom

Custom CRM (Customer Relationship Manager) adalah alat yang dibangun khusus di sekitar cara bisnis Anda bekerja - tahap pipeline Anda, bidang kontak Anda, proses pelacakan Anda. Tidak seperti CRM off-the-shelf seperti HubSpot atau Salesforce yang datang penuh dengan fitur yang mungkin tidak pernah Anda gunakan, CRM custom memberi Anda apa yang Anda butuhkan dan tidak ada yang Anda butuhkan. Dengan AI Builder, Anda dapat membangun satu hanya dengan menggambarkan bagaimana bisnis Anda bekerja - tidak memerlukan kode atau pengetahuan teknis.

CRM siap pakai memang praktis, tapi sering kali biaya langganannya terus bertambah, fitur dibatasi per paket, dan alur kerjanya kurang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dengan membuat CRM kustom di Horizons, Anda akan dapat solusi yang benar-benar disesuaikan untuk bisnis Anda tanpa batasan platform, biaya tak terduga, dan tak perlu lagi menyesuaikan proses kerja dengan software.

Horizons bisa membuat CRM untuk hampir semua jenis bisnis. Contohnya:

  • CRM untuk tim sales: kelola leads, pantau proses penjualan, dan percepat closing.
  • CRM untuk organisasi nonprofit: kelola data donatur dan pantau penggalangan dana.
  • CRM untuk firma hukum: kelola kasus klien, komunikasi, dan tenggat penting.
  • CRM untuk rekrutmen: pantau kandidat dan proses perekrutan.
  • CRM untuk agen asuransi: kelola polis dan perpanjangan, serta jaga hubungan dengan klien.
  • CRM untuk penasihat keuangan: pantau portofolio klien, data interaksi, dan tindak lanjut.
  • CRM untuk konsultan: kelola proyek klien, catat jam kerja, dan pantau progres setiap pekerjaan.

Bisnis Anda belum tercantum di daftar? Tenang, cukup jelaskan kebutuhannya dan Horizons akan membuatkan CRM yang sesuai. Sebagai referensi, Anda bisa mengikuti panduan membuat CRM untuk tim sales sales.

Sama sekali tidak. Membuat CRM kustom di Horizons semudah chatting dengan AI. Tambah pipeline, buat kolom kontak baru, atau ubah tampilan bisa dilakukan hanya dengan mengirim instruksi sederhana, dan Horizons akan mengerjakannya dalam hitungan detik.

Untuk mengenal vibe coding lebih lanjut, silakan baca panduan vibe coding kami.

Tentu. Horizons dilengkapi backend terintegrasi yang memudahkan Anda mengelola akun dan hak akses pengguna. Bebas tentukan siapa yang bisa login, melihat, maupun mengubah data tanpa konfigurasi atau database tambahan.

Mengupdate CRM Anda sama mudahnya dengan membuatnya. Hanya kembali ke proyek Anda, buka, dan terus chatting dengan AI Builder - menggambarkan apa yang ingin Anda ubah dan itu mengurus sisanya. Ini semua bagian dari pengalaman pengkodean vibe, tidak perlu pengembang.

Dan jika Anda memiliki latar belakang teknis atau ingin berkembang lebih jauh, AI Builder memberi Anda akses penuh ke kode - sehingga Anda dapat melakukannya sejauh yang Anda butuhkan.

Anda bisa langsung mulai tanpa perlu kartu kredit, cukup dengan klik "Coba gratis" di halaman ini. Nanti Anda akan dapat 5 kredit AI untuk buat aplikasi dan website booking dengan AI. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.

Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.

Begitu siap publish, langsung saja pilih paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain.

Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.

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