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Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) CRM kustom
Apa itu CRM kustom?
Custom CRM (Customer Relationship Manager) adalah alat yang dibangun khusus di sekitar cara bisnis Anda bekerja - tahap pipeline Anda, bidang kontak Anda, proses pelacakan Anda. Tidak seperti CRM off-the-shelf seperti HubSpot atau Salesforce yang datang penuh dengan fitur yang mungkin tidak pernah Anda gunakan, CRM custom memberi Anda apa yang Anda butuhkan dan tidak ada yang Anda butuhkan. Dengan AI Builder, Anda dapat membangun satu hanya dengan menggambarkan bagaimana bisnis Anda bekerja - tidak memerlukan kode atau pengetahuan teknis.
Apa keuntungan membuat CRM sendiri?
CRM siap pakai memang praktis, tapi sering kali biaya langganannya terus bertambah, fitur dibatasi per paket, dan alur kerjanya kurang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dengan membuat CRM kustom di Horizons, Anda akan dapat solusi yang benar-benar disesuaikan untuk bisnis Anda tanpa batasan platform, biaya tak terduga, dan tak perlu lagi menyesuaikan proses kerja dengan software.
CRM apa saja yang bisa dibuat pakai Horizons?
Horizons bisa membuat CRM untuk hampir semua jenis bisnis. Contohnya:
- CRM untuk tim sales: kelola leads, pantau proses penjualan, dan percepat closing.
- CRM untuk organisasi nonprofit: kelola data donatur dan pantau penggalangan dana.
- CRM untuk firma hukum: kelola kasus klien, komunikasi, dan tenggat penting.
- CRM untuk rekrutmen: pantau kandidat dan proses perekrutan.
- CRM untuk agen asuransi: kelola polis dan perpanjangan, serta jaga hubungan dengan klien.
- CRM untuk penasihat keuangan: pantau portofolio klien, data interaksi, dan tindak lanjut.
- CRM untuk konsultan: kelola proyek klien, catat jam kerja, dan pantau progres setiap pekerjaan.
Bisnis Anda belum tercantum di daftar? Tenang, cukup jelaskan kebutuhannya dan Horizons akan membuatkan CRM yang sesuai. Sebagai referensi, Anda bisa mengikuti panduan membuat CRM untuk tim sales sales.
Apakah membuat CRM kustom harus bisa coding?
Sama sekali tidak. Membuat CRM kustom di Horizons semudah chatting dengan AI. Tambah pipeline, buat kolom kontak baru, atau ubah tampilan bisa dilakukan hanya dengan mengirim instruksi sederhana, dan Horizons akan mengerjakannya dalam hitungan detik.
Untuk mengenal vibe coding lebih lanjut, silakan baca panduan vibe coding kami.
Apakah CRM mendukung kolaborasi tim?
Tentu. Horizons dilengkapi backend terintegrasi yang memudahkan Anda mengelola akun dan hak akses pengguna. Bebas tentukan siapa yang bisa login, melihat, maupun mengubah data tanpa konfigurasi atau database tambahan.
Apakah CRM bisa diedit seiring pertumbuhan bisnis?
Mengupdate CRM Anda sama mudahnya dengan membuatnya. Hanya kembali ke proyek Anda, buka, dan terus chatting dengan AI Builder - menggambarkan apa yang ingin Anda ubah dan itu mengurus sisanya. Ini semua bagian dari pengalaman pengkodean vibe, tidak perlu pengembang.
Dan jika Anda memiliki latar belakang teknis atau ingin berkembang lebih jauh, AI Builder memberi Anda akses penuh ke kode - sehingga Anda dapat melakukannya sejauh yang Anda butuhkan.
Bagaimana cara buat CRM kustom di Horizons?
Anda bisa langsung mulai tanpa perlu kartu kredit, cukup dengan klik "Coba gratis" di halaman ini. Nanti Anda akan dapat 5 kredit AI untuk buat aplikasi dan website booking dengan AI. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.
Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.
Begitu siap publish, langsung saja pilih paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain.
Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.