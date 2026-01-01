Ubah WhatsApp jadi CRM dengan AI
Cara membuat WhatsApp CRM untuk bisnis
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Tanya Jawab (FAQ) WhatsApp CRM
Apa itu WhatsApp CRM?
WhatsApp CRM adalah tool manajemen hubungan pelanggan yang terintegrasi WhatsApp. Tool ini akan menyimpan histori percakapan, serta membantu Anda mengelola kontak, memantau leads di alur penjualan (sales pipeline), dan menutup transaksi. Berbeda dari CRM biasa, WhatsApp CRM memungkinkan Anda untuk langsung berinteraksi dengan pelanggan melalui WhatsApp.
Apa kegunaan WhatsApp CRM?
Dengan WhatsApp CRM, Anda bisa mengatur dan mengelola kontak, memantau leads melalui alur penjualan (sales pipeline) visual, mengotomatiskan pesan, dan menerima pembayaran langsung di WhatsApp. Bahkan tool ini bisa dikustomisasi dengan bantuan AI, jadi Anda tidak perlu paham coding.
Apakah perlu bisa coding untuk membuat WhatsApp CRM dengan AI?
Tidak perlu keterampilan pengkodean. Dengan platform pengkodean vibe Hostinger AI Builder, Anda dapat membuat WhatsApp CRM Anda sendiri dengan hanya chatting dengan AI, atau mulai dari template yang dibuat sebelumnya dan menyesuaikannya dalam bahasa Anda sendiri - itu menangani kode, desain, dan konten untuk Anda.
Bagaimana cara membuat WhatsApp CRM dengan Hostinger Horizons?
Berikut langkah-langkah untuk membuat WhatsApp CRM dengan Hostinger Horizons:
- Pilih AI app builder atau salah satu template siap pakai untuk mulai buat secara gratis.
- Chat AI dan minta bantuan kustomisasi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Inilah yang disebut vibe coding, yaitu menjelaskan ide Anda dalam bahasa sehari-hari untuk membuat dan mengkustomisasi aplikasi sehingga tidak perlu pakai coding.
- Pilih paket supaya bisa kirim lebih banyak prompt dan onlinekan CRM dalam sekali klik.
- Hubungkan WhatsApp ke CRM melalui integrasi Twilio.
Untuk panduan selengkapnya, baca cara membuat WhatsApp CRM untuk bisnis kecil atau tonton video tutorial kami.
Berapa lama setup WhatsApp CRM?
Itu tergantung pada seberapa banyak Anda ingin menyesuaikan. Anda dapat memulai dalam beberapa menit dengan template yang dibuat sebelumnya, tetapi jika Anda ingin menyesuaikan setiap detail untuk bisnis Anda, itu mungkin lebih lama. Dalam hal apapun, Hostinger AI Builder membuat prosesnya secepat dan intuitif - hanya berbicara dengan AI dan itu menangani pengangkat berat.
Bisakah saya mengedit CRM sesuai kebutuhan bisnis?
Ya – dengan Hostinger AI Builder Anda dapat menyesuaikan segalanya. Hanya menggambarkan apa yang Anda butuhkan dengan kata-kata Anda sendiri dan AI akan menyesuaikan desain, konten, dan fungsi untuk Anda. Apakah Anda membutuhkan saluran penjualan khusus, bidang kontak custom, atau tata letak unik, Anda dapat terus memperbaikinya melalui percakapan sampai sesuai dengan bisnis Anda.
Apakah Hostinger Horizons gratis?
Hostinger Horizons tidak gratis, tapi bisa dicoba sebelum memutuskan untuk berlangganan. Baca cara menggunakan Hostinger Horizons untuk info selengkapnya.