Ubah WhatsApp jadi CRM dengan AI

Ubah kontak jadi pelanggan. Hubungkan WhatsApp, kelola leads, dan tutup transaksi.
Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit.

Ubah WhatsApp jadi CRM dengan AI

Cara membuat WhatsApp CRM untuk bisnis

01

Buat dengan AI atau pakai template

Jelaskan cara kerja bisnis, dan AI akan buatkan CRM yang sesuai. Bisa juga pilih dari template siap pakai. Semuanya tanpa coding.
02

Hubungkan WhatsApp ke CRM

Cukup dengan beberapa klik, WhatsApp akan terhubung ke CRM melalui integrasi Twilio.
03

Edit CRM

Sesuaikan CRM dengan bisnis Anda. Cukup chat AI untuk edit desain, konten, dan halaman.

Simak tutorial lengkapnya

Lihat tutorial atau video panduan lengkap cara mengubah ide jadi proyek nyata dalam hitungan menit:
Cara membuat WhatsApp CRM dengan AI

Cara membuat WhatsApp CRM dengan AI

Tutorial
Video

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.

Template siap pakai

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Buat CRM kini lebih praktis, semuanya di satu tempat

Buat CRM sesuai kebutuhan bisnis Anda

Buat CRM sesuai kebutuhan bisnis Anda

Jelaskan bagaimana bisnis Anda bekerja dan AI Builder membangun CRM yang sesuai dengan alur kerja yang tepat — pipeline Anda, label Anda, ritme pelacakan Anda.
Tidak seperti WhatsApp atau toko media sosial, situs yang didukung oleh AI Builder memberi Anda kontrol penuh atas data pelanggan Anda, melindungi Anda dari perubahan kebijakan platform atau larangan akun.
Kirim balasan dalam hitungan detik, deploy chatbot bantuan pelanggan 24/7, dan pastikan bisnis tetap berjalan meskipun Anda offline.
Template siap pakai sudah mencakup konfigurasi, struktur aplikasi, dan workflow bawaan sehingga Anda tidak perlu lagi buat CRM dari nol.
Hosting, domain kustom, dan email bisnis profesional dalam satu layanan. Solusi lengkap untuk membangun kepercayaan audiens.

Jangkau lebih banyak leads, tutup lebih banyak transaksi, dan nikmati lebih banyak waktu luang.

Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit.

Tanya Jawab (FAQ) WhatsApp CRM

Pertanyaan dan jawaban seputar pembuatan WhatsApp CRM.

WhatsApp CRM adalah tool manajemen hubungan pelanggan yang terintegrasi WhatsApp. Tool ini akan menyimpan histori percakapan, serta membantu Anda mengelola kontak, memantau leads di alur penjualan (sales pipeline), dan menutup transaksi. Berbeda dari CRM biasa, WhatsApp CRM memungkinkan Anda untuk langsung berinteraksi dengan pelanggan melalui WhatsApp.

Dengan WhatsApp CRM, Anda bisa mengatur dan mengelola kontak, memantau leads melalui alur penjualan (sales pipeline) visual, mengotomatiskan pesan, dan menerima pembayaran langsung di WhatsApp. Bahkan tool ini bisa dikustomisasi dengan bantuan AI, jadi Anda tidak perlu paham coding.

Tidak perlu keterampilan pengkodean. Dengan platform pengkodean vibe Hostinger AI Builder, Anda dapat membuat WhatsApp CRM Anda sendiri dengan hanya chatting dengan AI, atau mulai dari template yang dibuat sebelumnya dan menyesuaikannya dalam bahasa Anda sendiri - itu menangani kode, desain, dan konten untuk Anda.

Berikut langkah-langkah untuk membuat WhatsApp CRM dengan Hostinger Horizons:

  • Pilih AI app builder atau salah satu template siap pakai untuk mulai buat secara gratis.
  • Chat AI dan minta bantuan kustomisasi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Inilah yang disebut vibe coding, yaitu menjelaskan ide Anda dalam bahasa sehari-hari untuk membuat dan mengkustomisasi aplikasi sehingga tidak perlu pakai coding.
  • Pilih paket supaya bisa kirim lebih banyak prompt dan onlinekan CRM dalam sekali klik.
  • Hubungkan WhatsApp ke CRM melalui integrasi Twilio.

Untuk panduan selengkapnya, baca cara membuat WhatsApp CRM untuk bisnis kecil atau tonton video tutorial kami.

Itu tergantung pada seberapa banyak Anda ingin menyesuaikan. Anda dapat memulai dalam beberapa menit dengan template yang dibuat sebelumnya, tetapi jika Anda ingin menyesuaikan setiap detail untuk bisnis Anda, itu mungkin lebih lama. Dalam hal apapun, Hostinger AI Builder membuat prosesnya secepat dan intuitif - hanya berbicara dengan AI dan itu menangani pengangkat berat.

Ya – dengan Hostinger AI Builder Anda dapat menyesuaikan segalanya. Hanya menggambarkan apa yang Anda butuhkan dengan kata-kata Anda sendiri dan AI akan menyesuaikan desain, konten, dan fungsi untuk Anda. Apakah Anda membutuhkan saluran penjualan khusus, bidang kontak custom, atau tata letak unik, Anda dapat terus memperbaikinya melalui percakapan sampai sesuai dengan bisnis Anda.

Hostinger Horizons tidak gratis, tapi bisa dicoba sebelum memutuskan untuk berlangganan. Baca cara menggunakan Hostinger Horizons untuk info selengkapnya.

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