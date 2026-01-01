Buat proyek online makin canggih

Hostinger AI Builder membuatnya mudah untuk menghubungkan proyek Anda dengan layanan penting seperti pembayaran, akun pengguna, analisis, dan banyak lagi - semua tanpa menulis satu baris kode.
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Integrasi praktis

Hostinger Horizons bantu sambungkan website atau aplikasi web Anda ke berbagai tool penting untuk tumbuh dan berkembang, tanpa repot urusan teknis. Cukup jelaskan kebutuhan Anda, biarkan AI yang mengerjakan sisanya.

Perlu sistem login, pembayaran, atau monetisasi? Hostinger Horizons mendukung integrasi dengan layanan seperti Supabase, Stripe, dan AdSense, atau tool lainnya sesuai permintaan.

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Integrasi praktis

Integrasi bawaan untuk proyek makin canggih

Supabase â€“ kelola pengguna tanpa repot

Supabase â€“ kelola pengguna tanpa repot

Tambah akun pengguna, sistem login aman, dan simpan data dinamis dengan mudah. Supabase bantu Anda memberikan pengalaman yang lebih personal, tanpa harus membuat backend sendiri.
Jual produk digital, layanan, atau langganan? Integrasi Stripe memudahkan Anda memproses pembayaran dengan cepat tanpa butuh developer.
Tampilkan iklan yang relevan lewat integrasi AdSense. Ubah traffic jadi penghasilan langsung dari website atau aplikasi web Anda.
Tingkatkan visibilitas online dan peringkat pencarian Anda. Dengan fitur SEO bawaan, Hostinger AI Builder membuat lebih mudah bagi pengguna untuk menemukan situs web atau aplikasi web Andaâ€”tidak perlu alat tambahan.
Hanya memberitahu AI Builder apa yang harus dihubungkan, dan AI akan membimbing Anda melalui proses pengaturan, membuka peluang ekspansi yang tak berujung.

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Baru-baru ini saya memiliki kesempatan untuk menguji alat @Hostinger AI Builder baru dan saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder mungkin adalah alat kode vibe yang paling efisien untuk membangun aplikasi bernilai jutaan dolar.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital Specialist

Hostinger AI Builder adalah cara baru dan inovatif untuk membuat MVP dan menguji ide-ide sebelum masuk.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger AI Builder adalah alat dengan mana Anda dapat membangun ide yang Anda miliki - Anda hanya perlu menjelaskannya, dan itu hanya bekerja.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger AI Builder benar-benar mengubah permainan dibandingkan dengan yang lain. Sangat mudah untuk mengatur subdomain untuk blog saya di aplikasi web saya - saya berkata, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Saya sudah mencoba Hostinger AI Builder dan ini adalah game-changer! Builder aplikasi AI tanpa kode ini membuat situs web dan aplikasi halus dalam beberapa menit â€” desain, kode & menulis untuk Anda.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Anda dapat membangun beberapa hal yang cukup bagus dengan Hostinger AI Builder. Ini tidak seperti pembangun situs web biasa - itu lebih.

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Kesalahan umum yang perlu dihindari

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