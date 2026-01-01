Buat proyek online makin canggih
Integrasi praktis
Hostinger Horizons bantu sambungkan website atau aplikasi web Anda ke berbagai tool penting untuk tumbuh dan berkembang, tanpa repot urusan teknis. Cukup jelaskan kebutuhan Anda, biarkan AI yang mengerjakan sisanya.
Perlu sistem login, pembayaran, atau monetisasi? Hostinger Horizons mendukung integrasi dengan layanan seperti Supabase, Stripe, dan AdSense, atau tool lainnya sesuai permintaan.
Integrasi bawaan untuk proyek makin canggih
Supabase â€“ kelola pengguna tanpa repot
Stripe â€“ terima pembayaran online
Google AdSense â€“ hasilkan uang dari traffic
SEO â€“ mudah ditemukan di search engine
Integrasi custom tanpa batas dengan bantuan AI
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Baru-baru ini saya memiliki kesempatan untuk menguji alat @Hostinger AI Builder baru dan saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. ðŸ˜Ž
Hostinger AI Builder mungkin adalah alat kode vibe yang paling efisien untuk membangun aplikasi bernilai jutaan dolar.
Hostinger AI Builder adalah cara baru dan inovatif untuk membuat MVP dan menguji ide-ide sebelum masuk.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder adalah alat dengan mana Anda dapat membangun ide yang Anda miliki - Anda hanya perlu menjelaskannya, dan itu hanya bekerja.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder benar-benar mengubah permainan dibandingkan dengan yang lain. Sangat mudah untuk mengatur subdomain untuk blog saya di aplikasi web saya - saya berkata, 'Wow!'
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Saya sudah mencoba Hostinger AI Builder dan ini adalah game-changer! Builder aplikasi AI tanpa kode ini membuat situs web dan aplikasi halus dalam beberapa menit â€” desain, kode & menulis untuk Anda.
Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Anda dapat membangun beberapa hal yang cukup bagus dengan Hostinger AI Builder. Ini tidak seperti pembangun situs web biasa - itu lebih.