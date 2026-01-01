Berikan tugas kepada AI, bukan hanya perintah.
Alat dan sumber daya untuk AI yang berorientasi pada agen.
Agen bertindak. Anda tetap memegang kendali.
Anda menyetujui tindakan penting
Setup Anda terisolasi
Anda mengontrol akses
Dipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia
Vibe coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž
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Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!
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Pelajari lebih lanjut tentang agentic AI
Apa itu AI agentik? Definisi, contoh, dan cara kerjanya
Agentic AI adalah bentuk canggih dari kecerdasan buatan yang dapat secara mandiri menetapkan tujuan, merencanakan, alasan, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengawasan manusia minimal.
Apa itu agen AI dan bagaimana cara kerjanya? Dengan contoh.
Agen AI, yang juga dikenal sebagai sistem perangkat lunak otonom atau asisten digital cerdas, adalah program yang dirancang untuk secara mandiri melakukan tugas dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.
Cara mengatur Hermes Agent (diatur atau self-hosted)
Anda dapat mengatur Hermes Agent dengan dua cara: menggunakan rencana yang dikelola yang menangani server dan pemeliharaan untuk Anda, atau self-host dengan Docker di server pribadi virtual (VPS).