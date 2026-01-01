Ya. Agen hanya mengakses akun dan alat yang Anda sambungkan, dan Anda dapat memisahkan koneksi dari salah satu dari mereka kapan saja. Percakapan Anda terikat ke akun Anda, tidak terlihat untuk pengguna lain, dan tidak pernah digunakan untuk melatih model AI atau dibagikan untuk iklan. Sebelum agen melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah, ia berhenti dan meminta Anda untuk menyetujui. Hostinger bersertifikat ISO / IEC 27001:2022 dan memenuhi GDPR.