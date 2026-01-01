Berikan tugas kepada AI, bukan hanya perintah.

Dengan Hostinger, Anda dapat menempatkan AI agentic untuk bekerja di seluruh bisnis Anda, menjalankan agen pribadi Anda sendiri, atau menghubungkan AI ke tumpukan Anda yang ada.

Satu agen untuk tugas bisnis sehari-hari

Hostinger Agent menjawab pelanggan, melacak potensial, membuat konten, dan membantu meningkatkan SEO Anda, semuanya dari satu obrolan menggunakan bahasa biasa.

Temukan Hostinger Agen

Agen pribadi Anda, sesuai keinginan Anda.

OpenClaw dan Hermes Agent adalah agen AI pribadi yang Anda jalankan sendiri. Keduanya termasuk dalam satu paket terkelola, siap dalam waktu sekitar 60 detik, tanpa memerlukan administrasi server.

Temukan OpenClaw dan Hermes

Anda prompt. infrastruktur Anda bertindak.

Hostinger Connector adalah ekstensi MCP yang memungkinkan alat pengkodean AI Anda membaca dan memperbarui pengaturan Hostinger Anda. Menerapkan proyek, memperbarui DNS, dan memeriksa situs web tanpa meninggalkan editor.

Temukan Hostinger Connector

Instal gratis, tanpa perlu ganti paket.

Alat dan sumber daya untuk AI yang berorientasi pada agen.

Surat agen

Kotak masuk otomatis yang dirancang untuk agen AI, termasuk dalam setiap paket email Hostinger.

Dokumentasi pengembang

Panduan pengaturan, referensi alat, dan dokumentasi otentikasi untuk Hostinger Connector.

Agen bertindak. Anda tetap memegang kendali.

Keamanan berada di depan setiap agen. Anda memilih apa yang dapat diakses, menyetujui tindakan penting, dan membatalkan akses kapan pun Anda perlu.

Anda menyetujui tindakan penting

Agen meminta persetujuan Anda sebelum mengambil tindakan yang tidak dapat diubah.

Setup Anda terisolasi

Instansi Anda ditutup, dan credentials tetap tersembunyi secara default.

Anda mengontrol akses

Berikan akses hanya jika diperlukan, dan cabut akses kapan saja.
Agen bertindak. Anda tetap memegang kendali.
Dipercaya oleh jutaan orang untuk menyelesaikan pekerjaan.
4 juta+
Pelanggan
Dibangun dan diluncurkan oleh orang-orang seperti Anda.
10 JT+
Situs web yang dibuat
Melayani bisnis di seluruh dunia.
150+
Negara-negara
Kami berkomitmen untuk jangka panjang, sejak hari pertama.
20+
tahun

Dipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia

Lihat apa kata orang-orang tentang pengalaman mereka dengan Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang agentic AI

Panduan, tutorial, dan wawasan untuk membantu Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari AI berbasis agen.
Apa itu AI agentik? Definisi, contoh, dan cara kerjanya

Apa itu AI agentik? Definisi, contoh, dan cara kerjanya

Agentic AI adalah bentuk canggih dari kecerdasan buatan yang dapat secara mandiri menetapkan tujuan, merencanakan, alasan, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengawasan manusia minimal.

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Apa itu agen AI dan bagaimana cara kerjanya? Dengan contoh.

Apa itu agen AI dan bagaimana cara kerjanya? Dengan contoh.

Agen AI, yang juga dikenal sebagai sistem perangkat lunak otonom atau asisten digital cerdas, adalah program yang dirancang untuk secara mandiri melakukan tugas dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.

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Cara mengatur Hermes Agent (diatur atau self-hosted)

Cara mengatur Hermes Agent (diatur atau self-hosted)

Anda dapat mengatur Hermes Agent dengan dua cara: menggunakan rencana yang dikelola yang menangani server dan pemeliharaan untuk Anda, atau self-host dengan Docker di server pribadi virtual (VPS).

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Agentik AI FAQ

Semua yang perlu Anda ketahui tentang produk AI berbasis agen dari Hostinger.
Agentic AI menggambarkan sistem AI yang bertindak secara independen untuk menyelesaikan tugas-tugas multi-langkah, bukan menjawab satu petunjuk pada satu waktu. Alih-alih menunggu instruksi di setiap tahap, ia mengambil tujuan, memecahkannya menjadi langkah-langkah, dan bekerja melalui mereka. Ia dapat menghubungi API, mencari web, dan menggunakan perangkat lunak lain secara mandiri, dan ia memeriksa hasilnya sendiri dan mengubah jalur ketika sesuatu tidak berhasil. Autonomi itu adalah apa yang membedakannya dari chatbot.
Sebuah alat AI menanggapi prompt dan berhenti, sehingga seseorang harus membimbing setiap langkah. Agentic AI mengambil tujuan dan menjalankan seluruh tugas, memutuskan langkah-langkah itu sendiri. Sebuah alat AI mungkin merumuskan email untuk Anda. Agentic AI meneliti topik, menulis email, dan mengirimkannya, lalu menyesuaikan jika sesuatu salah sepanjang jalan. Perbedaan adalah jangkauan dan independensi, tugas tunggal dengan manusia dalam loop dibandingkan dengan alur kerja lengkap tanpa satu.
Hostinger Agent menangani pekerjaan bisnis dari satu obrolan, dengan keterampilan untuk penjualan, layanan pelanggan, SEO, pemasaran, HR, dan keuangan. OpenClaw dan Hermes Agent adalah agen pribadi yang Anda menjalankan sendiri, pada rencana teradministrasi atau VPS Anda sendiri, dengan keduanya termasuk dalam satu rencana. Untuk pengembang, Hostinger Connector membawa alat pengkodean AI ke dalam hosting Anda melalui MCP, Agentic Mail memberikan agen email yang dapat diprogram, dan Agentic Commerce mempersiapkan toko Anda untuk pelanggan yang mengirim agen AI untuk membeli untuk mereka.
Hostinger Agent bekerja dari satu obrolan dan terhubung ke lebih dari 1.000 alat termasuk Gmail, Slack, dan Notion. Gunakan sebagai agen penjualan AI untuk menjangkau pelanggan dan proposal, agen layanan pelanggan AI untuk balasan dan ulasan, agen SEO AI untuk riset kata kunci dan pengecekan on-page, agen pemasaran AI untuk kampanye dan peluncuran, agen pemasaran konten AI untuk blog dan buletin, agen media sosial AI untuk postingan dan keterangan, agen SDM AI untuk lowongan pekerjaan dan kebijakan, agen keuangan AI untuk pelaporan dan perkiraan, atau agen pengadaan AI untuk riset pemasok.
Ya. Agen hanya mengakses akun dan alat yang Anda sambungkan, dan Anda dapat memisahkan koneksi dari salah satu dari mereka kapan saja. Percakapan Anda terikat ke akun Anda, tidak terlihat untuk pengguna lain, dan tidak pernah digunakan untuk melatih model AI atau dibagikan untuk iklan. Sebelum agen melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah, ia berhenti dan meminta Anda untuk menyetujui. Hostinger bersertifikat ISO / IEC 27001:2022 dan memenuhi GDPR.
Ya. OpenClaw dan Hermes Agent keduanya adalah agen pribadi yang Anda menjalankan sendiri. Rencana yang dikelola adalah rute yang paling sederhana, karena Hostinger menangani pengaturan, pembaruan, dan keamanan, dan satu rencana termasuk kedua aplikasi. Jika Anda ingin akses root dan spesifikasi server Anda sendiri, Anda dapat host satu sama lain di VPS.
Ya, dengan satu klik dari hPanel. Mereka adalah aplikasi terpisah, sehingga konfigurasi dan sejarah percakapan Anda tidak ditransfer, dan Anda mulai dari awal pada aplikasi baru. Penting untuk mencatat sesuatu yang penting sebelum Anda beralih.
Ya. Hostinger Connector memungkinkan alat pengkodean AI bekerja secara langsung dengan pengaturan hosting Anda, dan Agentic Mail memberi agen Anda kotak masuk mereka sendiri untuk pekerjaan otomatis. AI cocok dengan alur kerja Anda yang ada, bukan menggantikannya.
Hostinger Agent dimulai dari Rp95.900/bln dan mencakup 1.000 kredit yang diperbarui secara otomatis setiap bulan. Managed OpenClaw dan Hermes Agent adalah Rp100.900/bln, diperbarui pada Rp183.900/bln, dengan kedua aplikasi dimasukkan.
Tidak. Hostinger Agent dibuat untuk pemilik bisnis, dan aplikasi yang dikelola menangani pengaturan server untuk Anda, jadi tidak ada yang teknis untuk mengkonfigurasi. Hostinger Connector adalah yang dibuat untuk pengembang, dan itu dipasang ke editor yang sudah Anda gunakan.

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