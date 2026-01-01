Chat dan inferensi LLM
Kekuatan chatbot, copilot, dan API dengan kinerja GPU latensi rendah, tersedia 24 jam. Gunakan Ollama dan Open WebUI, atau bawa model Anda sendiri dengan vLLM atau LangChain.
Blackwell B200 khusus, akses tidak bersama untuk pelatihan dan menjalankan model AI terbesar.
192GBÂ VRAM
Disarankan untuk:
Beban kerja yang membutuhkan sumber daya khusus
AI inferensi pada skala
Pelatihan Frontier LLM
Simulasi ilmiah dan komputasi kinerja tinggi
Blackwell terbaru flagship untuk pelatihan dan menjalankan model AI terbesar.
192GBÂ VRAM
Disarankan untuk:
Fine-tuning dari model besar
AI inferensi pada skala
Pelatihan Frontier LLM
Simulasi ilmiah dan komputasi kinerja tinggi
Data center workhorse terbukti untuk latihan AI yang serius dan inferensi.
80GBÂ VRAM
Disarankan untuk:
Pelatihan LLM
Fine-tuning model besar
Large-batch inferensi
Multi-GPU scaling
Ada Lovelace GPU serbaguna yang menyeimbangkan kinerja inferensi yang kuat dengan efisiensi harga yang besar.
48GBÂ VRAM
Disarankan untuk:
AI inferensi dan generatif AI
3D rendering dan workstation virtual
Fine-tuning model ukuran menengah
Transcoding video dan streaming
GPU Enterprise Blackwell dibangun untuk beban kerja AI dan visualisasi profesional yang menuntut.
96GBÂ VRAM
Disarankan untuk:
Large-model inferensi dan fine-tuning
Pengolahan video dan streaming
Simulasi rekayasa dan komputasi ilmiah
Rendering 3D intensif dan visualisasi
Biaya-performa yang tak terkalahkan untuk eksperimen dan beban kerja yang lebih kecil - entri yang ideal dalam komputasi GPU.
24GBÂ VRAM
Disarankan untuk:
Development and experimentation
AI pembuatan gambar dan video
render 3D
Inferensi untuk model kecil dan menengah
Mulai dari model pertama hingga inferensi produksi, menjalankan beban kerja GPU yang menuntut tanpa membeli perangkat keras atau membenarkan CapEx.
Kekuatan chatbot, copilot, dan API dengan kinerja GPU latensi rendah, tersedia 24 jam. Gunakan Ollama dan Open WebUI, atau bawa model Anda sendiri dengan vLLM atau LangChain.
Latih model kustom dan menyesuaikan LLM dengan VRAM khusus. Checkpoints bertahan selama restart, sehingga pekerjaan yang berjalan lama dapat berhenti dan kembali tanpa kehilangan kemajuan.
Spin instansi GPU dan setup lingkungan Anda sendiri dalam beberapa menit. Hubungkan melalui browser atau terminal, lalu mulai iterasi segera.
Jalankan Stable Diffusion, ComfyUI, dan rendering tugas dengan cukup VRAM untuk output resolusi tinggi dan pengolahan batch.
Encoding, transcoding, dan menampilkan video dengan output tinggi dengan akselerasi hardware, tanpa mengikat mesin Anda sendiri.
Bayar sesuai penggunaan
Siap dalam 30 detik
Mengelola dari satu dashboard