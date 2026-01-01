Menyewa GPU. Komputer profesional, dapat diakses.

Jalankan AI, rendering, dan beban kerja komputasi pada GPU NVIDIA khusus dengan harga per jam sederhana dan tanpa komitmen jangka panjang.
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Cari GPU yang cocok dengan beban kerja Anda

Bandingkan VRAM, kinerja, dan harga per jam untuk menemukan yang tepat. Tidak ada biaya tersembunyi atau biaya output.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 khusus, akses tidak bersama untuk pelatihan dan menjalankan model AI terbesar.

mulai dariRp125.542/jam
Dapatkan GPU

12554228 credits/hour (1 kredit = Rp0). Hanya dihitung saat instansi Anda berjalan.

192GBÂ VRAM

Disarankan untuk:

Beban kerja yang membutuhkan sumber daya khusus

AI inferensi pada skala

Pelatihan Frontier LLM

Simulasi ilmiah dan komputasi kinerja tinggi

B200

Blackwell terbaru flagship untuk pelatihan dan menjalankan model AI terbesar.

mulai dariRp79.794/jam
Dapatkan GPU

7979382 credits/hour (1 kredit = Rp0). Hanya dihitung saat instansi Anda berjalan.

192GBÂ VRAM

Disarankan untuk:

Fine-tuning dari model besar

AI inferensi pada skala

Pelatihan Frontier LLM

Simulasi ilmiah dan komputasi kinerja tinggi

A100 80GB PCIe

Data center workhorse terbukti untuk latihan AI yang serius dan inferensi.

mulai dariRp25.357/jam
Dapatkan GPU

2535670 credits/hour (1 kredit = Rp0). Hanya dihitung saat instansi Anda berjalan.

80GBÂ VRAM

Disarankan untuk:

Pelatihan LLM

Fine-tuning model besar

Large-batch inferensi

Multi-GPU scaling

L40S

Ada Lovelace GPU serbaguna yang menyeimbangkan kinerja inferensi yang kuat dengan efisiensi harga yang besar.

mulai dariRp16.313/jam
Dapatkan GPU

1631340 credits/hour (1 kredit = Rp0). Hanya dihitung saat instansi Anda berjalan.

48GBÂ VRAM

Disarankan untuk:

AI inferensi dan generatif AI

3D rendering dan workstation virtual

Fine-tuning model ukuran menengah

Transcoding video dan streaming

RTX PRO 6000 (Server)

GPU Enterprise Blackwell dibangun untuk beban kerja AI dan visualisasi profesional yang menuntut.

mulai dariRp10.639/jam
Dapatkan GPU

1063918 credits/hour (1 kredit = Rp0). Hanya dihitung saat instansi Anda berjalan.

96GBÂ VRAM

Disarankan untuk:

Large-model inferensi dan fine-tuning

Pengolahan video dan streaming

Simulasi rekayasa dan komputasi ilmiah

Rendering 3D intensif dan visualisasi

RTX 4090

Biaya-performa yang tak terkalahkan untuk eksperimen dan beban kerja yang lebih kecil - entri yang ideal dalam komputasi GPU.

mulai dariRp6.738/jam
Dapatkan GPU

673815 credits/hour (1 kredit = Rp0). Hanya dihitung saat instansi Anda berjalan.

24GBÂ VRAM

Disarankan untuk:

Development and experimentation

AI pembuatan gambar dan video

render 3D

Inferensi untuk model kecil dan menengah

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Jelajahi kasus penggunaan untuk menemukan GPU yang disarankan.
Lihat kasus penggunaan

Temukan apa yang dapat Anda lakukan dengan kekuatan GPU

Mulai dari model pertama hingga inferensi produksi, menjalankan beban kerja GPU yang menuntut tanpa membeli perangkat keras atau membenarkan CapEx.

Chat dan inferensi LLM

Kekuatan chatbot, copilot, dan API dengan kinerja GPU latensi rendah, tersedia 24 jam. Gunakan Ollama dan Open WebUI, atau bawa model Anda sendiri dengan vLLM atau LangChain.

GPU yang direkomendasikan: L40S
Melayani model hingga 30B parameterLuncurkan Ollama dengan satu klikharga jam sederhana
Menempatkan untuk inferensi

Kereta & fine-tune model

Latih model kustom dan menyesuaikan LLM dengan VRAM khusus. Checkpoints bertahan selama restart, sehingga pekerjaan yang berjalan lama dapat berhenti dan kembali tanpa kehilangan kemajuan.

GPU yang direkomendasikan: A100 80GB
96GB VRAMCheckpoints persistenDibangun untuk pelatihan model besar
Mengimplementasikan untuk pelatihan AI

Membangun & menjelajahi dengan AI

Spin instansi GPU dan setup lingkungan Anda sendiri dalam beberapa menit. Hubungkan melalui browser atau terminal, lalu mulai iterasi segera.

GPU yang direkomendasikan: RTX 4090
Akses root penuh untuk memasang stack Anda sendiriAkses terminal browser atau SSHCukup terjangkau untuk berjalan sepanjang hari
Mulai sekarang

Menghasilkan gambar & video

Jalankan Stable Diffusion, ComfyUI, dan rendering tugas dengan cukup VRAM untuk output resolusi tinggi dan pengolahan batch.

GPU yang direkomendasikan: RTX 4090
Cukup VRAM untuk pekerjaan gambar batchrendering yang cepat dan terjangkauDukungan difusi stabil
Deploy untuk generasi

Proses & mengkodekan video

Encoding, transcoding, dan menampilkan video dengan output tinggi dengan akselerasi hardware, tanpa mengikat mesin Anda sendiri.

GPU yang direkomendasikan: RTX PRO 6000 (Server)
NVENC generasi sembilan untuk enkoding yang cepat dan berkualitas tinggiEncoding 8K kecepatan penuhEncoding yang berjalan secara independen dari CPU
Mengimplementasikan untuk encoding

Mulai lebih cepat dengan aplikasi siap pakai

Luncurkan aplikasi yang dikonfigurasi sebelumnya dengan satu klik, melewatkan pengaturan manual, dan langsung mulai bekerja.
Mulai Sekarang
Mulai lebih cepat dengan aplikasi siap pakai
Hanya membayar sementara GPU Anda berjalan

Hanya membayar sementara GPU Anda berjalan

GPU dihitung setiap jam menggunakan kredit dari satu saldo bersama. Tambahkan kredit sesuai kebutuhan, menghancurkan instansi Anda setelah selesai, dan menyimpan semua kredit yang tidak digunakan untuk kemudian.

Mengapa memilih Hostinger GPU untuk beban kerja AI

Bayar sesuai penggunaan

Per-minute billing berarti Anda hanya membayar untuk komputer yang Anda gunakan.

Siap dalam 30 detik

Luncurkan aplikasi yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa menginstal driver, kontainer, atau dependensi.

Mengelola dari satu dashboard

Memantau penggunaan dan mengelola instansi Anda kapan saja Anda perlu.

Beban kerja Anda siap. Begitu juga GPU.

Luncurkan GPU khusus dalam hitungan detik. Bayar per jam, tanpa kontrak jangka panjang atau perangkat keras untuk dibeli.
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Beban kerja Anda siap. Begitu juga GPU.

Hostinger GPU FAQ

Temukan jawaban untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang Hostinger GPU.
Ya. instansi GPU dihitung per jam dalam kredit, dan Anda hanya dihitung saat instansi sedang berjalan. Hentikan setiap kali Anda selesai, tidak ada komitmen minimum atau kontrak jangka panjang.
Menghancurkan instansi permanen dan tidak dapat diubah. Semua yang tidak disimpan ke penyimpanan persisten hilang. Rebooting, sebaliknya, memulai instansi ulang tanpa menghapusnya, file dan setup tetap utuh.
Ini sebagian besar tergantung pada ukuran model. Model yang lebih kecil dan generasi gambar berjalan dengan baik pada RTX 4090 atau L40S, model yang lebih besar dan latihan yang serius mendapat manfaat dari VRAM tambahan A100 atau B200. Jika Anda tidak yakin, pemilih GPU kami cocok dengan beban kerja Anda untuk pilihan yang tepat.
Kedua. Setiap instansi datang dengan akses terminal penuh dan SSH, sehingga Anda dapat menginstal apa pun yang Anda butuhkan. Jika Anda lebih suka melewatkan pengaturan, aplikasi dengan satu klik seperti Ollama siap untuk didistribusikan dari awal.
Ketersediaan berubah secara real time berdasarkan permintaan dan bervariasi berdasarkan wilayah. Kami menampilkan ketersediaan langsung sebelum Anda mengimplementasikan, sehingga Anda akan selalu tahu apa yang sebenarnya ada dalam stok daripada mencari tahu setelah komitmen.
Menyewa GPU berarti mengakses daya pengolahan grafis kinerja tinggi melalui awan, bukan membeli perangkat keras fisik. Anda hanya membayar untuk waktu komputasi yang Anda gunakan, per jam atau bahkan per detik, dan penyedia menangani pemeliharaan, pendingin, dan pembaruan driver. Ini adalah pilihan umum untuk pelatihan AI, penyimpangan pembelajaran mesin, rendering 3D, dan tugas lain yang membutuhkan daya pengolahan berat tanpa biaya awal dari memiliki GPU.

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