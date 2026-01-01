Hostinger Agent

Pilih tugas, dan serahkan sisanya pada AI agent.

AI spesialis SEO, marketing, konten, penjualan, layanan pelanggan, dan perencanaan bisnis.
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Pilih tugas, dan serahkan sisanya pada AI agent.

Keunggulan Hostinger Agent

Strategi bisnis

Menyempurnakan ide, membuat penawaran, dan menyusun strategi yang tepat.

Strategi bisnis

Identitas brand

Membuat logo dan gambar yang sesuai dengan bisnis Anda agar makin profesional.

Identitas brand

Marketing dan SEO

Mencari kata kunci yang sesuai, menganalisis halaman, dan menemukan cara untuk menaikkan ranking di search engine.

Marketing dan SEO

Penjadwalan tugas

AI akan bantu menyelesaikan tugas rutin, membuat keputusan, serta menyusun strategi.

Penjadwalan tugas

AI biasa vs. Hostinger Agent

AI biasa menunggu instruksi, Hostinger Agent memandu Anda.

Chatbot biasa

  • Bekerja setelah diberikan prompt yang tepat.
  • Anda harus paham yang ingin ditanyakan.
  • Memberikan jawaban yang tidak spesifik.
  • Revisi berulang.

Hostinger Agent

  • Dijalankan dengan skill siap pakai.
  • Memberikan solusi dengan mengajukan pertanyaan yang tepat.
  • Bisa langsung dijalankan dari akun Hostinger Anda.
  • Outputnya lengkap dan spesifik.

Tidak perlu kirim prompt, cukup pilih tugas.

Pilih tugas, jalankan skill siap pakai, dan dapatkan output yang bisa langsung digunakan.
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Tidak perlu kirim prompt, cukup pilih tugas.

Perlu bantuan untuk mulai? Pilih AI agent yang sesuai

Business Advisor

Agent ini akan menyempurnakan ide, mencari peluang bisnis, dan menyusun strategi.
Agent ini akan membuatkan konten website, artikel blog, serta deskripsi produk yang unik dan menarik.
Agent ini akan mencarikan kata kunci pencarian, kendala yang menghambat perkembangan website, serta informasi terkait kompetitor.
Agent ini akan menyusun rencana peluncuran produk, menjadwalkan posting konten per bulannya, dan menyediakan info channel pemasaran yang layak untuk dioptimalkan.
Agent ini akan menyusun dokumen hukum, serta memberikan penjelasan terkait surat perjanjian atau kontrak sebelum ditandatangani sehingga Anda terhindar dari kerugian yang besar.
Pilih AI agent
Contoh penggunaan

AI agent bisa apa saja?

Pilih tugas, jalankan skill siap pakai, dan dapatkan output yang bisa langsung digunakan.

Posting konten medsos

Posting konten medsos

Atur jadwalnya dan konten akan diposting otomatis.
Buat konten marketing

Buat konten marketing

Membuat iklan dan konten promosi dari konten website.
Buat artikel SEO

Buat artikel SEO

Membuat artikel SEO-friendly dengan fitur riset kata kunci otomatis.
Buat konten website

Buat konten website

Membuat konten untuk landing page hanya dalam beberapa menit.
Cari leads dan kirim email

Cari leads dan kirim email

Menjangkau calon pelanggan dan mengirim outreach secara otomatis.
Buat email bisnis

Buat email bisnis

Jelaskan konteksnya dan dapatkan draft email siap pakai.
Menyusun kebijakan

Menyusun kebijakan

Membuat kebijakan privasi yang sesuai dengan bisnis Anda.
Evaluasi harga

Evaluasi harga

Dapatkan saran harga, biaya, margin, dan skema harga.
Siap bantu selesaikan tugas rutin.
150+
Skills
Hubungkan tool yang Anda punya.
1.000
Aplikasi
Dipercaya oleh pemilik website di seluruh dunia.
50+
Negara

Pilih paket dan jalankan AI agent

Dapat 1.000 kredit setiap bulan
Otomatis direset.
150+ skill siap pakai
Diatur berdasarkan tugas, mulai dari blog post, SEO audit, hingga ad copy.
Hubungkan aplikasi favorit Anda
Integrasikan Gmail, Notion, Slack, WhatsApp, dan 1.000+ tool di workflow Anda.
Buat gambar, logo, dan visual brand
Buat aset visual lebih cepat dengan bantuan AI.
Evaluasi ide bisnis dan harga
Hemat waktu dan uang dengan mengumpulkan saran.
Upload file dan simpan histori versi
Cek ulang hasil dan simpan setiap histori versi.
Otomatiskan daftar tugas
Jadwalkan tugas rutin dan biarkan agent yang mengurusnya.

24 bulan

Diskon 42%
Rp164.900
Rp95.900/bln
Terpopuler

12 bulan

Rp109.900/bln

3 bulan

Rp128.900/bln

1 bulan

Rp164.900/bln

Biaya perpanjangan Rp139.900/bln. Belum termasuk pajak.

Biaya perpanjangan Rp139.900/bln. Belum termasuk pajak.

Disukai pengguna, direkomendasikan para pakar

Inilah alasan jutaan pelanggan memilih Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Co-Founder Nohma

"Hostinger selalu jadi patokan bagi para engineer kami dalam memberikan bantuan teknis."

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

"Kelola hosting, nama domain, bahkan sertifikat SSL bisa dilakukan dari satu tempat. Benar-benar praktis!"

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketing expert

"Hostinger memang provider hosting terbaik. Tim CS-nya sangat membantu. Harga paketnya juga terjangkau."

Anna Franques
Anna Franques
Digital designer & developer

"Saya selalu merekomendasikan Hostinger ke klien. Kenapa? Karena semuanya mudah dan selalu ada fitur untuk semua kebutuhan."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Pemilik bisnis

"Terima kasih Hostinger! Dashboardnya simpel, jadi kami bisa kelola WordPress sendiri dengan mudah."

Hubungkan aplikasi favorit Anda
Integrasi

Hubungkan aplikasi favorit Anda

Hubungkan berbagai aplikasi untuk digunakan oleh agent selama chat.
Coba gratis
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

GitHub

GitHub

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Kalender

Google Kalender

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Tanya Jawab (FAQ)

Hostinger Agent adalah aplikasi AI yang menghadirkan tim agent spesialis untuk setiap aspek bisnis, mulai dari strategi, penulisan, SEO, marketing, hukum, bantuan pelanggan, hingga penjualan. Bukan satu chatbot umum, tapi Anda akan dapat chatbot spesialis yang bisa diajak ngobrol kapan saja pakai bahasa sehari-hari. Tidak perlu paham teknis untuk menggunakan aplikasi ini.
Hostinger Agent cocok untuk solopreneur, pelaku usaha sampingan, dan pemilik bisnis kecil yang mengerjakan semuanya sendirian. Aplikasi ini bisa jadi ahli strategi, penulis, marketer, ataupun konsultan hukum yang siap membantu Anda kapan saja.
ChatGPT adalah chatbot AI serbaguna, sedangkan Hostinger Agent sudah dilatih untuk mahir dalam bidang bisnis tertentu. Jadi, Anda tidak perlu membuat prompt yang sempurna. Cukup pilih salah satu agent dan skillnya, dan Anda akan dibantu sampai beres.
Skill adalah template tugas siap pakai yang dimiliki setiap agent. Anda tidak perlu lagi pusing buat prompt. Cukup pilih skill agar agent bisa bantu Anda sampai dapatkan hasil yang diinginkan, misalnya menulis postingan blog, mencari kata kunci, atau membuat kebijakan privasi. Daripada memulai percakapan dari nol, lebih baik gunakan skill yang lebih cepat, lebih terstruktur, dan hasilnya lebih optimal.
Tidak perlu. Anda bisa melanjutkan percakapan atau memulai yang baru. Agent akan tetap mengingat konteks bisnis, preferensi, dan keputusan yang sudah dibuat sebelumnnya.

Pilih tugas, dan serahkan sisanya pada AI agent.

AI spesialis siap digunakan untuk perencanaan, konten, SEO, hingga penjualan.

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