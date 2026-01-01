Skill adalah template tugas siap pakai yang dimiliki setiap agent. Anda tidak perlu lagi pusing buat prompt. Cukup pilih skill agar agent bisa bantu Anda sampai dapatkan hasil yang diinginkan, misalnya menulis postingan blog, mencari kata kunci, atau membuat kebijakan privasi. Daripada memulai percakapan dari nol, lebih baik gunakan skill yang lebih cepat, lebih terstruktur, dan hasilnya lebih optimal.