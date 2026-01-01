Deploy instan Nextcloud.
Suite produktivitas yang dihosting sendiri dengan sinkronisasi file, pengeditan kolaboratif, kalender, dan panggilan video â€“ data Anda, infrastruktur Anda.
Pilih paket VPS untuk Nextcloud
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Nextcloud
Nextcloud adalah platform produktivitas sumber terbuka yang komprehensif yang menggantikan Google Workspace dan Dropbox dengan sinkronisasi file, pengeditan dokumen real-time, kalender, kontak, konferensi video, dan banyak lagi. Dengan klien desktop dan seluler untuk setiap platform, ini terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja harian sambil menyimpan semua data di server Anda sendiri.
Self-hosting Nextcloud di VPS Anda menghilangkan biaya langganan per pengguna, menghapus batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh penyedia cloud, dan memberi Anda kendali penuh atas lokasi file dan komunikasi sensitif â€“ penting bagi tim dengan persyaratan kepatuhan atau masalah privasi.
Fitur utama Nextcloud
Sinkronisasi dan Berbagi File
Sinkronkan file di semua perangkat Anda dengan aplikasi desktop dan seluler, dan bagikan dengan rekan kerja atau klien menggunakan tautan yang dilindungi kata sandi dan kedaluwarsa.
Penyuntingan Dokumen Kolaboratif
Edit dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara real-time dengan integrasi OnlyOffice atau Collabora â€“ tidak perlu langganan Microsoft 365.
Kalender dan Kontak
Kelola kalender dan kontak dengan dukungan CalDAV/CardDAV penuh, yang menyinkronkan secara native dengan klien iOS, Android, macOS, dan Windows.
Panggilan Video dan Chat
Nextcloud Talk menyediakan panggilan video terenkripsi ujung-ke-ujung dan pesan tim langsung di dalam instans Nextcloud Anda, tanpa memerlukan layanan pihak ketiga.
Ekosistem Aplikasi
Perluas fungsionalitas dengan lebih dari 300 aplikasi dari Nextcloud App Store yang mencakup segala hal mulai dari email hingga manajemen proyek dan enkripsi end-to-end.
Jalankan Nextcloud lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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