Nextcloud adalah platform produktivitas sumber terbuka yang komprehensif yang menggantikan Google Workspace dan Dropbox dengan sinkronisasi file, pengeditan dokumen real-time, kalender, kontak, konferensi video, dan banyak lagi. Dengan klien desktop dan seluler untuk setiap platform, ini terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja harian sambil menyimpan semua data di server Anda sendiri.

Self-hosting Nextcloud di VPS Anda menghilangkan biaya langganan per pengguna, menghapus batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh penyedia cloud, dan memberi Anda kendali penuh atas lokasi file dan komunikasi sensitif â€“ penting bagi tim dengan persyaratan kepatuhan atau masalah privasi.