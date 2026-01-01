Mealie adalah pengelola resep self-hosted yang mengimpor resep dari website mana pun hanya dengan sekali klik, menghilangkan iklan dan kekacauan untuk menyimpan resep yang bersih dan mudah dicari secara permanen di server Anda. Mealie mengelola resep berdasarkan tag dan masakan, menyesuaikan porsi secara otomatis, dan menampilkan informasi nutrisi â€” semuanya dalam mode memasak yang ramah seluler.

Self-hosting Mealie berarti koleksi resep Anda tetap aman dari penutupan website dan perubahan platform, semua anggota rumah tangga dapat mengakses perpustakaan yang sama, dan perencanaan makan mingguan menghasilkan daftar belanja terpadu tanpa biaya langganan apa pun.