Deploy instan Mealie
Aplikasi manajer resep self-hosted yang dapat mengimpor resep dari URL mana pun, lalu mengubahnya menjadi rencana makan mingguan lengkap dengan daftar belanja.
Pilih paket VPS untuk Mealie
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mealie
Mealie adalah pengelola resep self-hosted yang mengimpor resep dari website mana pun hanya dengan sekali klik, menghilangkan iklan dan kekacauan untuk menyimpan resep yang bersih dan mudah dicari secara permanen di server Anda. Mealie mengelola resep berdasarkan tag dan masakan, menyesuaikan porsi secara otomatis, dan menampilkan informasi nutrisi â€” semuanya dalam mode memasak yang ramah seluler.
Self-hosting Mealie berarti koleksi resep Anda tetap aman dari penutupan website dan perubahan platform, semua anggota rumah tangga dapat mengakses perpustakaan yang sama, dan perencanaan makan mingguan menghasilkan daftar belanja terpadu tanpa biaya langganan apa pun.
Fitur utama Mealie
Impor sekali klik
Tempel URL resep apa pun dan Mealie secara otomatis mengekstrak bahan-bahan dan instruksi, menghemat waktu berjam-jam penyalinan manual.
Kalender perencanaan makan
Seret resep ke kalender mingguan dan buat daftar belanja gabungan untuk semua hidangan yang direncanakan dalam satu klik.
Penskalaan Resep
Sesuaikan ukuran porsi dan semua kuantitas bahan dihitung ulang secara instan, tidak perlu perhitungan manual.
Berbagi Rumah Tangga
Dukungan multi-pengguna memungkinkan setiap anggota keluarga menjelajahi perpustakaan resep yang sama dan berkontribusi pada rencana makan.
Permanen Storage
Konten yang tersimpan di VPS Anda tetap dapat diakses bahkan ketika website asli berubah, menghapus konten, atau tidak aktif.
Jalankan Mealie lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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