Instal Baby Buddy dengan satu klik.
Aplikasi pemantau bayi komprehensif yang membantu orang tua dan pengasuh memantau pemberian makan, tidur, popok, dan pertumbuhan secara pribadi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Baby Buddy
Baby Buddy adalah aplikasi pelacak bayi yang berfokus pada privasi yang membantu orang tua dan pengasuh mencatat aktivitas harian, pengukuran pertumbuhan, dan informasi kesehatan untuk bayi. Jadwal makan, pergantian popok, pola tidur, pengukuran berat dan tinggi badan, serta catatan pengobatan semuanya dicatat melalui antarmuka web yang intuitif yang dirancang untuk entri cepat selama momen-momen sibuk mengasuh anak. Bagan dan laporan visual memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan berbagi data dengan dokter anak.
Menghosting sendiri Baby Buddy berarti detail pribadi tentang perkembangan dan kesehatan anak Anda tidak akan pernah mencapai server pihak ketiga atau platform iklan. Beberapa pengasuh — orang tua, kakek-nenek, pengasuh bayi — semuanya dapat mencatat aktivitas dari perangkat apa pun, menjaga rumah tangga tetap sinkron tanpa bergantung pada aplikasi komersial yang mungkin menghentikan layanan atau mengubah kebijakan privasinya.
Fitur utama Baby Buddy
Akses multi-pengasuh
Orang tua, kakek-nenek, dan pengasuh bayi semuanya dapat mencatat aktivitas secara bersamaan dari perangkat mana pun, menjaga semua orang tetap selaras dengan rutinitas dan kebutuhan bayi saat ini.
Pelacakan aktivitas menyeluruh
Catat sesi makan, ganti popok, periode tidur, waktu tengkurap, mandi, dan lainnya dengan timer bawaan, agar pencatatan hanya butuh beberapa detik bahkan di momen-momen sibuk.
Pertumbuhan dan catatan kesehatan
Lacak berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala dari waktu ke waktu dengan grafik visual yang dapat Anda bagikan langsung dengan penyedia layanan kesehatan pada janji temu pediatrik.
Laporan pola
Laporan visual mengungkapkan tren frekuensi pemberian makan, pola durasi tidur, dan jumlah popok, membantu orang tua mengidentifikasi rutinitas dan mendeteksi anomali sejak dini.
Privasi data terjamin
Semua catatan tetap berada di server Anda sendiri – tidak ada pembagian data pihak ketiga, tidak ada profil iklan, dan tidak ada risiko kehilangan akses jika layanan komersial ditutup.
Jalankan Baby Buddy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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