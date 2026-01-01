Baby Buddy adalah aplikasi pelacak bayi yang berfokus pada privasi yang membantu orang tua dan pengasuh mencatat aktivitas harian, pengukuran pertumbuhan, dan informasi kesehatan untuk bayi. Jadwal makan, pergantian popok, pola tidur, pengukuran berat dan tinggi badan, serta catatan pengobatan semuanya dicatat melalui antarmuka web yang intuitif yang dirancang untuk entri cepat selama momen-momen sibuk mengasuh anak. Bagan dan laporan visual memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan berbagi data dengan dokter anak.

Menghosting sendiri Baby Buddy berarti detail pribadi tentang perkembangan dan kesehatan anak Anda tidak akan pernah mencapai server pihak ketiga atau platform iklan. Beberapa pengasuh — orang tua, kakek-nenek, pengasuh bayi — semuanya dapat mencatat aktivitas dari perangkat apa pun, menjaga rumah tangga tetap sinkron tanpa bergantung pada aplikasi komersial yang mungkin menghentikan layanan atau mengubah kebijakan privasinya.