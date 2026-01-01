Diskon Baby Buddy hingga 69%

Instal Baby Buddy dengan satu klik.

Aplikasi pemantau bayi komprehensif yang membantu orang tua dan pengasuh memantau pemberian makan, tidur, popok, dan pertumbuhan secara pribadi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Instal Baby Buddy dengan satu klik.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
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Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Baby Buddy

Baby Buddy adalah aplikasi pelacak bayi yang berfokus pada privasi yang membantu orang tua dan pengasuh mencatat aktivitas harian, pengukuran pertumbuhan, dan informasi kesehatan untuk bayi. Jadwal makan, pergantian popok, pola tidur, pengukuran berat dan tinggi badan, serta catatan pengobatan semuanya dicatat melalui antarmuka web yang intuitif yang dirancang untuk entri cepat selama momen-momen sibuk mengasuh anak. Bagan dan laporan visual memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan berbagi data dengan dokter anak.

Menghosting sendiri Baby Buddy berarti detail pribadi tentang perkembangan dan kesehatan anak Anda tidak akan pernah mencapai server pihak ketiga atau platform iklan. Beberapa pengasuh — orang tua, kakek-nenek, pengasuh bayi — semuanya dapat mencatat aktivitas dari perangkat apa pun, menjaga rumah tangga tetap sinkron tanpa bergantung pada aplikasi komersial yang mungkin menghentikan layanan atau mengubah kebijakan privasinya.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Baby Buddy

Akses multi-pengasuh

Orang tua, kakek-nenek, dan pengasuh bayi semuanya dapat mencatat aktivitas secara bersamaan dari perangkat mana pun, menjaga semua orang tetap selaras dengan rutinitas dan kebutuhan bayi saat ini.

Pelacakan aktivitas menyeluruh

Catat sesi makan, ganti popok, periode tidur, waktu tengkurap, mandi, dan lainnya dengan timer bawaan, agar pencatatan hanya butuh beberapa detik bahkan di momen-momen sibuk.

Pertumbuhan dan catatan kesehatan

Lacak berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala dari waktu ke waktu dengan grafik visual yang dapat Anda bagikan langsung dengan penyedia layanan kesehatan pada janji temu pediatrik.

Laporan pola

Laporan visual mengungkapkan tren frekuensi pemberian makan, pola durasi tidur, dan jumlah popok, membantu orang tua mengidentifikasi rutinitas dan mendeteksi anomali sejak dini.

Privasi data terjamin

Semua catatan tetap berada di server Anda sendiri – tidak ada pembagian data pihak ketiga, tidak ada profil iklan, dan tidak ada risiko kehilangan akses jika layanan komersial ditutup.

Jalankan Baby Buddy lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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