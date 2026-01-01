Deploy Bar Assistant dengan instalasi sekali klik.
Aplikasi self-hosted untuk mengelola resep cocktail yang melacak stok bar Anda dan memberi tahu Anda minuman apa saja yang bisa Anda buat saat ini.
Pilih paket VPS untuk Bar Assistant
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bar Assistant
Bar Assistant adalah aplikasi web self-hosted untuk para penggemar koktail dan bartender rumahan yang ingin mengelola stok bahan mereka dan menemukan resep berdasarkan bahan yang benar-benar mereka miliki. Ini lebih dari sekadar buku resep sederhana dengan cerdas memperhitungkan bahan pengganti, komponen opsional, dan hubungan bahan induk-anak — memaksimalkan jumlah koktail yang dapat Anda buat dari inventaris Anda saat ini tanpa perlu pergi ke toko.
Template ini menggabungkan antarmuka web Salt Rim, server API Bar Assistant, Meilisearch untuk pencarian teks lengkap instan di seluruh koleksi resep Anda, dan Redis untuk caching. Self-hosting berarti catatan resep pribadi Anda, kreasi koktail kustom, dan inventaris bahan tetap berada di server Anda sendiri daripada terkunci di dalam aplikasi pihak ketiga.
Fitur utama Bar Assistant
Pencocokan rak bahan
Beritahu Bar Assistant apa yang Anda miliki di lemari Anda dan aplikasi ini langsung menampilkan koktail apa saja yang bisa Anda buat, termasuk pencocokan cerdas menggunakan bahan pengganti.
Pencarian teks lengkap cepat
Meilisearch mendukung pencarian instan di seluruh resep, dengan memfilter berdasarkan metode persiapan, ABV, jenis gelas, tag, dan lainnya sehingga Anda dapat menemukan minuman yang tepat dengan segera.
Impor resep
Ambil resep langsung dari situs web koktail atau buat sendiri, lalu atur ke dalam koleksi bertema untuk berbagai acara atau musim.
Hak akses multi-pengguna
Peran admin, moderator, umum, dan tamu memungkinkan Anda mengelola ruang berbagi untuk teman atau tim tanpa memberikan tingkat akses yang sama kepada semua orang.
Format ekspor fleksibel
Ekspor resep sebagai JSON, YAML, XML, Markdown, atau halaman siap cetak sehingga koleksi Anda tidak pernah terkunci dalam satu format atau platform.
Jalankan Bar Assistant lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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