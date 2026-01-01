Bar Assistant adalah aplikasi web self-hosted untuk para penggemar koktail dan bartender rumahan yang ingin mengelola stok bahan mereka dan menemukan resep berdasarkan bahan yang benar-benar mereka miliki. Ini lebih dari sekadar buku resep sederhana dengan cerdas memperhitungkan bahan pengganti, komponen opsional, dan hubungan bahan induk-anak — memaksimalkan jumlah koktail yang dapat Anda buat dari inventaris Anda saat ini tanpa perlu pergi ke toko.

Template ini menggabungkan antarmuka web Salt Rim, server API Bar Assistant, Meilisearch untuk pencarian teks lengkap instan di seluruh koleksi resep Anda, dan Redis untuk caching. Self-hosting berarti catatan resep pribadi Anda, kreasi koktail kustom, dan inventaris bahan tetap berada di server Anda sendiri daripada terkunci di dalam aplikasi pihak ketiga.