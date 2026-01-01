Deploy AdventureLog instan.
Tracker dan planner perjalanan self-hosted, lengkap dengan peta interaktif, itinerary, dan kepemilikan data penuh.
Pilih paket VPS untuk AdventureLog
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AdventureLog
AdventureLog adalah platform manajemen perjalanan open-source untuk mendokumentasikan petualangan masa lalu dan merencanakan perjalanan di masa depan. Dibangun dengan SvelteKit dan Django dengan dukungan PostGIS, platform ini menggabungkan peta dunia interaktif untuk memvisualisasikan destinasi dengan alat perencanaan perjalanan terperinci yang mencakup itinerary multi-hari, penerbangan, akomodasi, dan daftar periksa aktivitas.
Berbeda dengan aplikasi perjalanan komersial yang menyimpan perjalanan Anda di server pihak ketiga, AdventureLog sepenuhnya self-hosted—foto, riwayat lokasi, dan catatan perjalanan pribadi Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Fitur kolaboratif memungkinkan keluarga dan grup perjalanan berbagi rencana dan mendokumentasikan kenangan bersama, sementara analitik melacak negara yang dikunjungi dan statistik eksplorasi regional seiring waktu.
Fitur utama AdventureLog
Peta dunia interaktif
Visualisasikan setiap destinasi yang pernah Anda kunjungi di peta dunia, memberikan Anda gambaran yang instan dan memuaskan tentang seberapa jauh perjalanan Anda telah membawa Anda.
Perencanaan perjalanan multi-hari
Susun rencana perjalanan lengkap dengan penerbangan, akomodasi, dan aktivitas yang diatur hari demi hari, sehingga perencanaan perjalanan Anda berada di satu tempat alih-alih tersebar di berbagai spreadsheet dan catatan.
Pencatatan petualangan yang mendalam
Dokumentasikan setiap destinasi dengan tanggal, deskripsi, peringkat pribadi, dan unggahan foto, menciptakan jurnal perjalanan terperinci yang berkembang di setiap perjalanan.
Statistik Travel
Lacak statistik seperti negara yang dikunjungi, wilayah yang dijelajahi, dan total jarak yang ditempuh, mengubah riwayat perjalanan Anda menjadi pencapaian pribadi yang bermakna.
Perjalanan kolaboratif
Bagikan petualangan dan rencanakan perjalanan bersama dengan keluarga atau teman perjalanan, menjaga semua orang tetap selaras dengan rencana perjalanan dan kenangan tanpa bergantung pada alat perencanaan grup pihak ketiga.
Jalankan AdventureLog lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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