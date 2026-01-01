AdventureLog adalah platform manajemen perjalanan open-source untuk mendokumentasikan petualangan masa lalu dan merencanakan perjalanan di masa depan. Dibangun dengan SvelteKit dan Django dengan dukungan PostGIS, platform ini menggabungkan peta dunia interaktif untuk memvisualisasikan destinasi dengan alat perencanaan perjalanan terperinci yang mencakup itinerary multi-hari, penerbangan, akomodasi, dan daftar periksa aktivitas.

Berbeda dengan aplikasi perjalanan komersial yang menyimpan perjalanan Anda di server pihak ketiga, AdventureLog sepenuhnya self-hosted—foto, riwayat lokasi, dan catatan perjalanan pribadi Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Fitur kolaboratif memungkinkan keluarga dan grup perjalanan berbagi rencana dan mendokumentasikan kenangan bersama, sementara analitik melacak negara yang dikunjungi dan statistik eksplorasi regional seiring waktu.