Deploy AirTrail dengan instalasi sekali klik.
Jurnal penerbangan pribadi sumber terbuka untuk mencatat, memvisualisasikan, dan menganalisis perjalanan penerbangan Anda di peta dunia interaktif.
Pilih paket VPS untuk AirTrail
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AirTrail
AirTrail adalah aplikasi web pelacak penerbangan pribadi sumber terbuka yang memungkinkan Anda mencatat setiap penerbangan, memvisualisasikan rute Anda di peta dunia interaktif, dan menjelajahi statistik tentang riwayat perjalanan Anda. Ini mendukung impor data penerbangan dari layanan populer seperti MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, dan JetLog, sehingga memudahkan untuk membangun log lengkap sejak hari pertama. Dukungan multi-pengguna memungkinkan setiap anggota rumah tangga untuk memelihara jurnal penerbangan pribadi yang terpisah pada instans yang sama.
Menghosting sendiri AirTrail di VPS Anda sendiri menjaga riwayat perjalanan Anda tetap pribadi dan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan dan tanpa layanan pihak ketiga yang menyimpan data Anda. Pengguna pertama yang mendaftar secara otomatis menerima akses tingkat pemilik.
Fitur utama AirTrail
Peta Dunia Interaktif
Lihat setiap penerbangan yang dipetakan di peta dunia dengan garis rute yang menghubungkan setiap asal dan tujuan yang telah Anda kunjungi.
Penerbangan histori impor
Impor log yang sudah ada dari MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog, dan byAir untuk langsung mengisi riwayat Anda.
Travel Statistik
Jelajahi total dan rincian di seluruh jarak tempuh, negara yang dikunjungi, bandara yang digunakan, maskapai penerbangan, dan waktu yang dihabiskan di udara.
Dukungan Multi-pengguna
Bagikan satu instans AirTrail dengan keluarga atau teman perjalanan – setiap pengguna memiliki log penerbangan dan statistik pribadi mereka sendiri.
Berbagi Penerbangan Publik
Buat tautan yang dapat dibagikan agar orang lain dapat menjelajahi peta penerbangan interaktif Anda tanpa perlu akun.
Jalankan AirTrail lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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