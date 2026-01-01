AirTrail adalah aplikasi web pelacak penerbangan pribadi sumber terbuka yang memungkinkan Anda mencatat setiap penerbangan, memvisualisasikan rute Anda di peta dunia interaktif, dan menjelajahi statistik tentang riwayat perjalanan Anda. Ini mendukung impor data penerbangan dari layanan populer seperti MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, dan JetLog, sehingga memudahkan untuk membangun log lengkap sejak hari pertama. Dukungan multi-pengguna memungkinkan setiap anggota rumah tangga untuk memelihara jurnal penerbangan pribadi yang terpisah pada instans yang sama.

Menghosting sendiri AirTrail di VPS Anda sendiri menjaga riwayat perjalanan Anda tetap pribadi dan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan dan tanpa layanan pihak ketiga yang menyimpan data Anda. Pengguna pertama yang mendaftar secara otomatis menerima akses tingkat pemilik.