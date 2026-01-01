Deploy instan Koel
Server streaming musik pribadi yang mengubah VPS Anda menjadi pemutar musik cloud pribadi dengan antarmuka web modern.
Pilih paket VPS untuk Koel
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Koel
Koel adalah aplikasi streaming musik yang di-host sendiri, memberikan Anda pengalaman mendengarkan seperti Spotify untuk koleksi musik pribadi Anda. Dibangun di atas Laravel dan Vue.js, aplikasi ini menghadirkan pemutaran audio yang responsif, manajemen library, dan pembuatan playlist sepenuhnya di browser â€” di perangkat apa pun, tanpa perlu menginstal aplikasi.
Tidak seperti layanan streaming cloud, Koel menyimpan musik Anda di server Anda sendiri tanpa langganan, batasan konten, dan data yang dibagikan kepada pihak ketiga. Unggah file langsung melalui antarmuka web atau arahkan Koel ke direktori musik yang sudah ada, dan aplikasi ini akan menangani penguraian metadata, pengambilan sampul album, serta pengorganisasian library secara otomatis.
Fitur utama Koel
Pemutar Web Modern
Aplikasi satu halaman Vue.js menyediakan pemutaran instan, manajemen antrean, dan pintasan keyboard dari browser mana pun tanpa menginstal aplikasi native.
Browser upload file
Tambahkan musik ke perpustakaan Anda dengan menyeret file ke browser â€” tidak memerlukan akses SSH, FTP, atau command-line.
Last.fm Scrobbling
Hubungkan akun Last.fm Anda untuk secara otomatis merekam setiap lagu yang Anda putar dan membangun riwayat mendengarkan yang lengkap.
Dukungan Multi Pengguna
Buat akun untuk keluarga atau teman, masing-masing dengan daftar putar terpisah dan riwayat mendengarkan, semuanya berbagi perpustakaan musik yang sama.
Pengelolaan playlist
Buat dan kelola playlist secara manual atau biarkan Koel membuat daftar "Baru Diputar" dan favorit secara otomatis saat Anda mendengarkan.
Jalankan Koel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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