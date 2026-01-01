Koel adalah aplikasi streaming musik yang di-host sendiri, memberikan Anda pengalaman mendengarkan seperti Spotify untuk koleksi musik pribadi Anda. Dibangun di atas Laravel dan Vue.js, aplikasi ini menghadirkan pemutaran audio yang responsif, manajemen library, dan pembuatan playlist sepenuhnya di browser â€” di perangkat apa pun, tanpa perlu menginstal aplikasi.

Tidak seperti layanan streaming cloud, Koel menyimpan musik Anda di server Anda sendiri tanpa langganan, batasan konten, dan data yang dibagikan kepada pihak ketiga. Unggah file langsung melalui antarmuka web atau arahkan Koel ke direktori musik yang sudah ada, dan aplikasi ini akan menangani penguraian metadata, pengambilan sampul album, serta pengorganisasian library secara otomatis.