Airsonic Advanced adalah fork Airsonic yang dikelola secara aktif dan didorong oleh komunitas — yang juga merupakan fork gratis dari Subsonic — berfokus pada streaming stabil untuk koleksi musik pribadi yang besar. Ini melakukan transcode secara instan agar sesuai dengan perangkat atau bandwidth apa pun, mengindeks pustaka berbasis ID3 dan folder, serta dilengkapi dengan pemutar web yang bersih ditambah REST API yang kompatibel dengan Subsonic yang didukung oleh puluhan klien seluler dan desktop.

Menghosting sendiri Airsonic Advanced di VPS Anda menjaga koleksi musik, riwayat mendengarkan, dan daftar putar Anda tetap berada di perangkat keras yang Anda kontrol — tanpa batasan per perangkat, tanpa biaya langganan, dan tanpa pelacakan layanan streaming.