Deploy instan Airsonic Advanced
Server media streaming yang di-hosting sendiri untuk koleksi musik pribadi Anda, dapat diakses dari perangkat mana pun.
Pilih paket VPS untuk Airsonic Advanced
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Airsonic Advanced
Airsonic Advanced adalah fork Airsonic yang dikelola secara aktif dan didorong oleh komunitas — yang juga merupakan fork gratis dari Subsonic — berfokus pada streaming stabil untuk koleksi musik pribadi yang besar. Ini melakukan transcode secara instan agar sesuai dengan perangkat atau bandwidth apa pun, mengindeks pustaka berbasis ID3 dan folder, serta dilengkapi dengan pemutar web yang bersih ditambah REST API yang kompatibel dengan Subsonic yang didukung oleh puluhan klien seluler dan desktop.
Menghosting sendiri Airsonic Advanced di VPS Anda menjaga koleksi musik, riwayat mendengarkan, dan daftar putar Anda tetap berada di perangkat keras yang Anda kontrol — tanpa batasan per perangkat, tanpa biaya langganan, dan tanpa pelacakan layanan streaming.
Fitur utama Airsonic Advanced
Transcoding secara langsung
Mengalirkan ke klien mana pun dengan bitrate yang tepat, sehingga satu pustaka melayani desktop, ponsel, dan koneksi seluler lambat tanpa mengkode ulang file.
API yang kompatibel dengan Subsonic
Berfungsi dengan ekosistem lengkap klien Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, dan lainnya — di seluruh iOS, Android, dan desktop.
Pustaka multi-pengguna
Akun per pengguna dengan playlist individual, rating, dan scrobbling last.fm memungkinkan rumah tangga berbagi satu server tanpa mencampur riwayat.
Langganan Podcast
Berlangganan feed podcast langsung di Airsonic, dengan unduhan episode otomatis bersamaan dengan perpustakaan musik Anda.
Radio internet dan jukebox
Streaming stasiun radio internet dan gunakan jukebox multi-pemutar untuk mengirim audio ke beberapa speaker sekaligus.
Jalankan Airsonic Advanced lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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