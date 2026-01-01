Ampache adalah platform streaming media yang di-host sendiri, mengubah koleksi musik dan video pribadi menjadi layanan pribadi yang dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung internet. Dirilis pertama kali pada tahun 2001 dan terus dikelola di bawah lisensi AGPL, platform ini menyediakan dukungan multi-pengguna, playlist pintar, transcoding secara langsung, dan kompatibilitas API Subsonic untuk dukungan klien yang luas di seluruh aplikasi mobile, pemutar desktop, dan sistem otomatisasi rumah.

Tidak seperti layanan streaming komersial, Ampache tidak menyimpan data pendengaran dengan pihak ketiga, tidak membebankan biaya langganan, dan tidak membatasi ukuran perpustakaan. Self-hosting memberi Anda kepemilikan penuh atas musik Anda dan memastikan koleksi Anda tetap dapat diakses terlepas dari perubahan lisensi platform atau penutupan layanan.