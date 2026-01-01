Deploy instan Ampache.
Server streaming musik dan video open-source yang mengubah koleksi media pribadi Anda menjadi layanan streaming pribadi.
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Ampache adalah platform streaming media yang di-host sendiri, mengubah koleksi musik dan video pribadi menjadi layanan pribadi yang dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung internet. Dirilis pertama kali pada tahun 2001 dan terus dikelola di bawah lisensi AGPL, platform ini menyediakan dukungan multi-pengguna, playlist pintar, transcoding secara langsung, dan kompatibilitas API Subsonic untuk dukungan klien yang luas di seluruh aplikasi mobile, pemutar desktop, dan sistem otomatisasi rumah.
Tidak seperti layanan streaming komersial, Ampache tidak menyimpan data pendengaran dengan pihak ketiga, tidak membebankan biaya langganan, dan tidak membatasi ukuran perpustakaan. Self-hosting memberi Anda kepemilikan penuh atas musik Anda dan memastikan koleksi Anda tetap dapat diakses terlepas dari perubahan lisensi platform atau penutupan layanan.
Fitur utama Ampache
Transcoding Instan
Mengonversi file FLAC lossless secara otomatis ke bitrate yang ramah seluler secara real time, sehingga Anda dapat melakukan streaming audio berkualitas tinggi di jaringan seluler tanpa menyimpan salinan terkompresi ganda.
Smart Playlists
Buat playlist yang terisi secara otomatis berdasarkan genre, rating, jumlah putar, atau kriteria khusus, menciptakan kembali pengalaman penemuan layanan streaming dengan koleksi Anda sendiri.
Bantuan Multi Pengguna
Buat akun individual untuk anggota keluarga atau kolaborator, masing-masing dengan riwayat mendengarkan, daftar putar, dan tingkat izin yang terpisah, tanpa menduplikasi file media.
Kompatibilitas API Subsonic
Hubungkan aplikasi seluler atau klien desktop apa pun yang kompatibel dengan Subsonic ke instans Ampache Anda, memberi Anda akses dari hampir semua perangkat tanpa terkunci pada satu antarmuka.
Podcast dan Radio
Streaming stasiun radio internet dan berlangganan podcast bersama dengan perpustakaan musik Anda, menjadikan Ampache satu tujuan untuk semua konten audio.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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