Deploy instan AllTube.
Antarmuka berbasis web untuk mengunduh video dari YouTube dan 1000+ platform lainnya tanpa alat baris perintah.
Pilih paket VPS untuk AllTube
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AllTube
AllTube Download adalah aplikasi web mandiri yang mengintegrasikan youtube-dl ke dalam antarmuka berbasis browser yang intuitif, memungkinkan siapa saja mengunduh atau streaming video dari lebih dari seribu platform hosting tanpa menginstal perangkat lunak secara lokal. Tidak seperti ekstensi browser yang rusak karena pembaruan platform, AllTube berjalan secara terpusat di server Anda sehingga setiap perangkat di jaringan Anda dapat menggunakannya melalui browser apa pun.
Meng-hosting AllTube sendiri menjaga aktivitas unduhan Anda tetap pribadi, menghindari praktik pencatatan data dari layanan unduhan pihak ketiga, dan memberi Anda kendali penuh atas format yang didukung, tingkat kualitas, dan konfigurasi situs. Anda juga dapat menjadwalkan unduhan batch dan mengakses metadata video secara terprogram melalui JSON API bawaan.
Fitur utama AllTube
1.000+ Dukungan Platform
Unduh video dari YouTube, Vimeo, dan ratusan situs hosting lainnya menggunakan antarmuka terpadu yang sama, tanpa memerlukan pengaturan per platform.
Konversi Format
Konversi video yang diunduh ke format dan tingkat kualitas yang Anda inginkan tanpa memerlukan alat tambahan yang terinstal di perangkat Anda.
Streaming di Browser
Pratinjau video langsung di antarmuka web sebelum mengunduh, agar Anda dapat mengonfirmasi kualitas dan konten sebelum menggunakan ruang penyimpanan.
Lossless remuxing
Ubah format kontainer tanpa melakukan re-encoding, menjaga kualitas video dan audio asli sambil membuat file kompatibel dengan pemutar Anda.
Akses JSON API
Mengambil metadata video terperinci dan mengotomatiskan unduhan secara terprogram, memungkinkan alur kerja pengarsipan terjadwal tanpa intervensi manual.
Jalankan AllTube lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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