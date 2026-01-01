AllTube Download adalah aplikasi web mandiri yang mengintegrasikan youtube-dl ke dalam antarmuka berbasis browser yang intuitif, memungkinkan siapa saja mengunduh atau streaming video dari lebih dari seribu platform hosting tanpa menginstal perangkat lunak secara lokal. Tidak seperti ekstensi browser yang rusak karena pembaruan platform, AllTube berjalan secara terpusat di server Anda sehingga setiap perangkat di jaringan Anda dapat menggunakannya melalui browser apa pun.

Meng-hosting AllTube sendiri menjaga aktivitas unduhan Anda tetap pribadi, menghindari praktik pencatatan data dari layanan unduhan pihak ketiga, dan memberi Anda kendali penuh atas format yang didukung, tingkat kualitas, dan konfigurasi situs. Anda juga dapat menjadwalkan unduhan batch dan mengakses metadata video secara terprogram melalui JSON API bawaan.