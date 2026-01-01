Immich adalah alternatif modern yang di-hosting sendiri untuk Google Photos dan iCloud, dibuat untuk kecepatan dan didukung machine learning. Immich menawarkan pengenalan wajah, deteksi objek, pencarian cerdas, dan backup otomatis dari aplikasi seluler iOS dan Android â€” semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri.

Dengan hosting Immich sendiri, memori pribadi dan foto keluarga Anda akan sepenuhnya aman dari server pihak ketiga. Anda memiliki kontrol penuh atas penyimpanan, izin akses, dan fitur berbagi, tanpa biaya langganan dan tanpa risiko penghentian layanan. Deployment ini mencakup server aplikasi, layanan machine learning, PostgreSQL dengan ekstensi vektor, dan Redis.