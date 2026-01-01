Deploy Immich instan.
Manajemen foto dan video yang di-hosting sendiri berkinerja tinggi, dengan pengorganisasian berbasis AI dan pencadangan seluler.
Pilih paket VPS untuk Immich
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Immich
Immich adalah alternatif modern yang di-hosting sendiri untuk Google Photos dan iCloud, dibuat untuk kecepatan dan didukung machine learning. Immich menawarkan pengenalan wajah, deteksi objek, pencarian cerdas, dan backup otomatis dari aplikasi seluler iOS dan Android â€” semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri.
Dengan hosting Immich sendiri, memori pribadi dan foto keluarga Anda akan sepenuhnya aman dari server pihak ketiga. Anda memiliki kontrol penuh atas penyimpanan, izin akses, dan fitur berbagi, tanpa biaya langganan dan tanpa risiko penghentian layanan. Deployment ini mencakup server aplikasi, layanan machine learning, PostgreSQL dengan ekstensi vektor, dan Redis.
Fitur utama Immich
Pencarian Didukung AI
Pembelajaran mesin memungkinkan pengenalan wajah, deteksi objek, dan pencarian bahasa alami di seluruh perpustakaan foto Anda.
Pencadangan Seluler Otomatis
Aplikasi iOS dan Android mencadangkan foto dan video secara otomatis di latar belakang, menjaga perpustakaan Anda selalu terbaru.
Dukungan RAW dan 4K
Mendukung format foto RAW, video 4K, dan foto langsung dengan pelestarian metadata lengkap untuk alur kerja profesional.
Pustaka Multi-user
Setiap pengguna mendapatkan perpustakaan pribadi mereka sendiri dengan opsi untuk berbagi album dan koleksi mitra secara selektif.
Peta dan Tampilan Linimasa
Jelajahi foto berdasarkan tanggal di linimasa atau berdasarkan lokasi di peta menggunakan metadata GPS tersemat dari kamera dan ponsel Anda.
Jalankan Immich lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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