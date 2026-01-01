Deploy ILLA Builder instan.
Platform low-code open-source untuk membangun tool internal, dashboard, dan panel admin secara visual.
Pilih paket VPS untuk ILLA Builder
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ILLA Builder
ILLA Builder adalah platform pengembangan low-code open-source yang memungkinkan tim untuk membangun alat internal, dasbor, dan panel admin tanpa rekayasa front-end yang ekstensif. Pustaka komponen drag-and-drop yang dikombinasikan dengan dukungan untuk lebih dari 40 integrasi â€” termasuk PostgreSQL, MySQL, REST API, dan GraphQL â€” berarti developer dapat menghubungkan sumber data nyata dan mengirimkan aplikasi yang berfungsi dalam hitungan jam, bukan minggu.
Self-hosting ILLA Builder di VPS Anda menjaga data bisnis di dalam infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan kekhawatiran tentang kebijakan berbagi data SaaS atau harga per-kursi. Image Docker all-in-one menggabungkan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan platform, dengan volume persisten yang memastikan proyek dan sumber daya terhubung Anda tetap terjaga di seluruh restart dan pembaruan.
Fitur utama ILLA Builder
Builder drag-and-drop
Merakit UI dari pustaka komponen yang kaya â€” tabel, formulir, bagan, dan lainnya â€” dengan menyeretnya ke kanvas, tanpa menulis kode tata letak.
40+ integrasi data
Hubungkan langsung ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL, dan layanan populer lainnya untuk mendukung aplikasi Anda dengan data real-time.
JavaScript di mana-mana
Tulis logika kustom secara inline dengan JavaScript untuk mengubah data, memicu tindakan, dan menambahkan perilaku kondisional di luar apa yang biasanya diizinkan oleh alat tanpa kode.
Kolaborasi real-time
Beberapa anggota tim dapat mengedit aplikasi yang sama secara bersamaan, sehingga praktis bagi tim rekayasa dan operasional untuk membangun dan melakukan iterasi bersama.
Kontrol data Self-hosted
Menjalankan di VPS Anda sendiri menjaga semua sumber data yang terhubung dan logika aplikasi di dalam infrastruktur Anda, mendukung kepatuhan dan persyaratan residensi data.
Jalankan ILLA Builder lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.