ILLA Builder adalah platform pengembangan low-code open-source yang memungkinkan tim untuk membangun alat internal, dasbor, dan panel admin tanpa rekayasa front-end yang ekstensif. Pustaka komponen drag-and-drop yang dikombinasikan dengan dukungan untuk lebih dari 40 integrasi â€” termasuk PostgreSQL, MySQL, REST API, dan GraphQL â€” berarti developer dapat menghubungkan sumber data nyata dan mengirimkan aplikasi yang berfungsi dalam hitungan jam, bukan minggu.

Self-hosting ILLA Builder di VPS Anda menjaga data bisnis di dalam infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan kekhawatiran tentang kebijakan berbagi data SaaS atau harga per-kursi. Image Docker all-in-one menggabungkan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan platform, dengan volume persisten yang memastikan proyek dan sumber daya terhubung Anda tetap terjaga di seluruh restart dan pembaruan.