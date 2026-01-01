1Backend adalah platform sumber terbuka untuk menerapkan aplikasi AI sebagai microservice dan microfrontend yang dapat disusun, semuanya dari satu bidang kontrol yang di-host sendiri. Ini menyatukan manajemen pengguna, izin, rahasia, konfigurasi, perutean, penyimpanan file, dan layanan model AI sehingga tim dapat fokus pada logika aplikasi alih-alih menyatukan infrastruktur.

Menghosting 1Backend sendiri di VPS Anda menjaga prompt, bobot model, rahasia, dan data pelanggan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol. Layanan bawaan meluncurkan LLM lokal dan kontainer stable diffusion sesuai permintaan, memberi Anda backend siap produksi untuk produk AI tanpa vendor lock-in per-token.