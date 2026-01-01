Deploy instan 1Backend.
Platform self-hosted untuk membangun aplikasi AI dengan microservice yang skalabel dan microfrontend.
Pilih paket VPS untuk 1Backend
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan 1Backend
1Backend adalah platform sumber terbuka untuk menerapkan aplikasi AI sebagai microservice dan microfrontend yang dapat disusun, semuanya dari satu bidang kontrol yang di-host sendiri. Ini menyatukan manajemen pengguna, izin, rahasia, konfigurasi, perutean, penyimpanan file, dan layanan model AI sehingga tim dapat fokus pada logika aplikasi alih-alih menyatukan infrastruktur.
Menghosting 1Backend sendiri di VPS Anda menjaga prompt, bobot model, rahasia, dan data pelanggan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol. Layanan bawaan meluncurkan LLM lokal dan kontainer stable diffusion sesuai permintaan, memberi Anda backend siap produksi untuk produk AI tanpa vendor lock-in per-token.
Fitur utama 1Backend
AI microservices runtime
Luncurkan dan orkestrasikan kontainer AI — termasuk LLM lokal dan model gambar — langsung dari backend tanpa memerlukan orkestrator eksternal.
ID bawaan
Akun pengguna, peran, izin, organisasi, dan kunci API disertakan secara bawaan sehingga setiap layanan baru mewarisi autentikasi secara otomatis.
Rahasia dan konfigurasi
Penyimpanan rahasia terenkripsi dan layanan konfigurasi per aplikasi memastikan kunci API dan pengaturan tetap di luar kode dan kontrol versi.
Microfrontend Hosting
Melayani beberapa frontend melalui satu routing layer, memungkinkan tim independen untuk mengirimkan modul UI tanpa membangun ulang seluruh aplikasi.
Manifes Bootstrap
Definisikan rute, izin, konfigurasi, dan rahasia dalam manifes YAML untuk deployment infrastruktur-sebagai-kode yang dapat direproduksi di seluruh lingkungan.
Jalankan 1Backend lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.