Deploy Adminer instan.
Alat manajemen database yang ringan dan berfitur lengkap, mendukung MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan 8 sistem lainnya.
Pilih paket VPS untuk Adminer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Adminer
Adminer adalah tool manajemen database PHP satu file yang menyediakan kemampuan administrasi komprehensif di lebih dari 11 sistem database—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, dan lainnya—melalui satu interface web terpadu. Awalnya dibuat sebagai alternatif yang lebih ringan dari phpMyAdmin, tool ini tidak memerlukan instalasi yang rumit dan siap digunakan segera setelah deployment.
Meskipun ukurannya minimal, Adminer mencakup berbagai operasi database: menjelajahi dan mengedit record, menjalankan query SQL dengan syntax highlighting, mengelola user dan permission, mengimpor dan mengekspor data, serta melihat relasi skema. Desainnya yang rapi membuatnya sama bermanfaatnya untuk debugging cepat selama pengembangan dan administrasi rutin di lingkungan produksi.
Fitur utama Adminer
11+ sistem database
Kelola MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, dan lainnya dari satu antarmuka, menghilangkan kebutuhan untuk memelihara alat terpisah untuk setiap jenis database.
Deploy instan
Dikemas sebagai satu file PHP tanpa dependensi selain server web, Adminer dapat diakses segera setelah diluncurkan tanpa overhead konfigurasi.
Editor kueri SQL
Jalankan kueri SQL kustom dengan penyorotan sintaks dan hasil terstruktur, membuatnya mudah untuk memeriksa data, men-debug kueri, atau melakukan migrasi satu kali.
Impor dan ekspor
Impor dan ekspor data dalam format SQL dan CSV untuk pencadangan, migrasi, dan berbagi data dengan alat eksternal atau anggota tim.
Pengelolaan pengguna dan hak akses
Buat, modifikasi, dan hapus pengguna database serta hak istimewa mereka langsung dari UI web, menghilangkan kebutuhan akan akses baris perintah selama perubahan kontrol akses rutin.
Jalankan Adminer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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