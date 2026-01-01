Adminer adalah tool manajemen database PHP satu file yang menyediakan kemampuan administrasi komprehensif di lebih dari 11 sistem database—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, dan lainnya—melalui satu interface web terpadu. Awalnya dibuat sebagai alternatif yang lebih ringan dari phpMyAdmin, tool ini tidak memerlukan instalasi yang rumit dan siap digunakan segera setelah deployment.

Meskipun ukurannya minimal, Adminer mencakup berbagai operasi database: menjelajahi dan mengedit record, menjalankan query SQL dengan syntax highlighting, mengelola user dan permission, mengimpor dan mengekspor data, serta melihat relasi skema. Desainnya yang rapi membuatnya sama bermanfaatnya untuk debugging cepat selama pengembangan dan administrasi rutin di lingkungan produksi.