Alexandrie adalah platform basis pengetahuan dan dokumentasi self-hosted yang dibangun dengan Go dan Nuxt 4. Ini menyediakan editor Markdown yang kaya fitur dengan ekspresi matematika KaTeX, kontainer callout berwarna, dan pusat perintah untuk pencarian teks lengkap di semua dokumen Anda. Sistem izin per dokumen lima tingkat memungkinkan Anda menjaga beberapa catatan tetap pribadi, membagikan yang lain dengan tim Anda, dan memublikasikan halaman tertentu secara publik — semuanya dari satu instalasi.

Self-hosting Alexandrie menjaga dokumen, catatan, dan file yang Anda unggah tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan. Penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3 bawaan menangani unggahan file tanpa layanan eksternal, dan pencadangan serta pemulihan sekali klik memungkinkan Anda melindungi seluruh basis pengetahuan tanpa ekspor database manual.