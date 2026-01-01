Deploy Alexandrie instan.
Basis pengetahuan self-hosted dengan Markdown yang diperluas, pencarian teks lengkap, dan izin per dokumen yang terperinci.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Alexandrie
Alexandrie adalah platform basis pengetahuan dan dokumentasi self-hosted yang dibangun dengan Go dan Nuxt 4. Ini menyediakan editor Markdown yang kaya fitur dengan ekspresi matematika KaTeX, kontainer callout berwarna, dan pusat perintah untuk pencarian teks lengkap di semua dokumen Anda. Sistem izin per dokumen lima tingkat memungkinkan Anda menjaga beberapa catatan tetap pribadi, membagikan yang lain dengan tim Anda, dan memublikasikan halaman tertentu secara publik — semuanya dari satu instalasi.
Self-hosting Alexandrie menjaga dokumen, catatan, dan file yang Anda unggah tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan. Penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3 bawaan menangani unggahan file tanpa layanan eksternal, dan pencadangan serta pemulihan sekali klik memungkinkan Anda melindungi seluruh basis pengetahuan tanpa ekspor database manual.
Fitur utama Alexandrie
Editor Markdown lanjutan
Tulis dengan ekspresi matematika KaTeX, kontainer callout berwarna, dan sematan kaya menggunakan editor CodeMirror 6 yang dirancang untuk dokumentasi terstruktur.
Hak akses lima tingkat
Tetapkan tingkat akses terperinci per dokumen — dari sepenuhnya pribadi hingga dapat dibaca publik — sehingga instalasi yang sama dapat melayani catatan pribadi, wiki tim, dan dokumen publik secara bersamaan.
Pencarian perintah teks lengkap
Pusat perintah berbasis keyboard mencari di semua dokumen Anda secara instan, membuat basis pengetahuan yang besar dapat dinavigasi tanpa penjelajahan folder manual.
Penyimpanan file bawaan
Penyimpanan objek terintegrasi yang kompatibel dengan S3 menangani unggahan file dan lampiran media tanpa memerlukan layanan penyimpanan eksternal atau akun CDN.
Login SSO dan OIDC
Autentikasi dengan Google, GitHub, Microsoft, atau Discord melalui OIDC, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola akun pengguna terpisah untuk setiap anggota tim.
Jalankan Alexandrie lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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