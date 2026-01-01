Visual Studio Code Server menghadirkan lingkungan pengembangan VS Code yang lengkap ke browser mana pun. Akses ekstensi Anda, IntelliSense, terminal terintegrasi, alat Git, dan debugger dari perangkat mana pun tanpa perlu menginstal software secara lokal â€” lingkungan pengembangan Anda berada di VPS dan selalu siap.

Self-hosting VS Code Server di VPS berarti proyek dan konfigurasi akan tetap ada di antara sesi dan dapat diakses dari mesin mana pun. Lingkungan server yang selalu aktif ini ideal untuk pair programming melalui web, alur kerja cloud development, atau coding dari perangkat yang tidak praktis untuk menginstal VS Code.