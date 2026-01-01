Menyebarkan Visual Studio Code Server dengan instalasi sekali klik.
Jalankan VS Code sepenuhnya dari mana saja lewat browser Anda, dengan ekstensi, debugging, Git, dan terminal terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk Visual Studio Code Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server menghadirkan lingkungan pengembangan VS Code yang lengkap ke browser mana pun. Akses ekstensi Anda, IntelliSense, terminal terintegrasi, alat Git, dan debugger dari perangkat mana pun tanpa perlu menginstal software secara lokal â€” lingkungan pengembangan Anda berada di VPS dan selalu siap.
Self-hosting VS Code Server di VPS berarti proyek dan konfigurasi akan tetap ada di antara sesi dan dapat diakses dari mesin mana pun. Lingkungan server yang selalu aktif ini ideal untuk pair programming melalui web, alur kerja cloud development, atau coding dari perangkat yang tidak praktis untuk menginstal VS Code.
Fitur utama Visual Studio Code Server
VS Code lengkap di browser
Akses pengalaman VS Code yang lengkap termasuk ekstensi, tema, keybinding, dan pengaturan dari tab browser mana pun.
Dukungan Ekstensi
Instal dan jalankan ekstensi VS Code di sisi server, termasuk language server, linter, formatter, dan debugger.
Terminal terintegrasi
Jalankan perintah shell, alat build, dan skrip langsung di terminal browser yang terhubung ke lingkungan VPS Anda.
Integrasi Git
Kelola repositori, buat commit, tinjau diff, dan tangani konflik penggabungan menggunakan alat Git bawaan VS Code.
Ruang kerja persisten
Proyek, pengaturan, dan ekstensi tetap tersimpan di antara sesi di VPS Anda, sehingga Anda dapat melanjutkan tepat di mana Anda berhenti.
Jalankan Visual Studio Code Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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