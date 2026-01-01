Deploy instan GLPI.
Platform open-source manajemen aset IT dan help desk untuk melacak infrastruktur dan mengelola tiket dukungan.
Pilih paket VPS untuk GLPI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) adalah platform Manajemen Layanan TI sumber terbuka yang komprehensif yang menggabungkan inventaris aset, tiket help desk, pelacakan lisensi perangkat lunak, dan manajemen perubahan dalam satu aplikasi web. Ini mendukung lebih dari 70 bahasa dan ekosistem plugin dengan 150+ ekstensi, beradaptasi dengan operasi TI dalam berbagai ukuran.
Self-hosting GLPI di VPS Anda menghilangkan biaya lisensi per pengguna dan menjaga data infrastruktur TI yang sensitif di bawah kendali organisasi. Deployment ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan yang andal. Setelah deployment, selesaikan wizard pengaturan di browser Anda menggunakan kredensial database yang ditampilkan selama proses deployment.
Fitur utama GLPI
Inventaris aset IT
Lacak server, workstation, perangkat seluler, peralatan jaringan, dan lisensi perangkat lunak dalam inventaris terpusat dengan penemuan otomatis.
Sistem tiket meja bantuan
Kelola permintaan pengguna, insiden, dan permintaan perubahan dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, pelacakan SLA, dan notifikasi email.
Manajemen lisensi software
Pantau penggunaan lisensi, lacak kepatuhan, dan optimalkan biaya perangkat lunak di seluruh organisasi Anda.
Pengetahuan dasar
Mendokumentasikan solusi dan membuat sumber daya swalayan agar pengguna dapat menyelesaikan masalah umum tanpa membuka tiket.
Plugin marketplace
Perluas GLPI dengan 150+ plugin komunitas yang mencakup integrasi, pelaporan, dan alur kerja ITSM khusus.
Jalankan GLPI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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