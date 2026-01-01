GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) adalah platform Manajemen Layanan TI sumber terbuka yang komprehensif yang menggabungkan inventaris aset, tiket help desk, pelacakan lisensi perangkat lunak, dan manajemen perubahan dalam satu aplikasi web. Ini mendukung lebih dari 70 bahasa dan ekosistem plugin dengan 150+ ekstensi, beradaptasi dengan operasi TI dalam berbagai ukuran.

Self-hosting GLPI di VPS Anda menghilangkan biaya lisensi per pengguna dan menjaga data infrastruktur TI yang sensitif di bawah kendali organisasi. Deployment ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan yang andal. Setelah deployment, selesaikan wizard pengaturan di browser Anda menggunakan kredensial database yang ditampilkan selama proses deployment.