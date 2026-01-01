Deploy DDNS Updater instan.
Pembaru DNS dinamis self-hosted yang ringan yang menjaga catatan A dan AAAA tetap sinkron di lebih dari 40 penyedia DNS.
Pilih paket VPS untuk DDNS Updater
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DDNS Updater
DDNS Updater adalah layanan Go sumber terbuka yang menjaga catatan DNS A dan AAAA tetap mengarah ke IP yang benar di lebih dari 40 penyedia DNS â€” Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, dan banyak lagi â€” dari satu file konfigurasi. Ini berjalan sebagai agen tanpa kepala yang hanya membutuhkan konektivitas keluar, dengan status yang terlihat melalui log kontainer atau dasbor HTTP bawaan yang dapat dijangkau melalui penerusan port SSH ketika Anda menginginkan tampilan browser.
Menghosting sendiri DDNS Updater di VPS Anda sendiri memberi Anda agen yang stabil dan selalu aktif yang dapat memperbarui catatan DNS untuk router rumah, gateway IoT, server sekunder, atau titik akhir lainnya yang IP publiknya berubah. Kredensial penyedia dan logika pembaruan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, dan satu instans dapat mengelola catatan yang mencakup beberapa domain dan penyedia secara paralel.
Fitur utama DDNS Updater
40+ penyedia DNS
Perbarui catatan di Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, dan puluhan lainnya dari satu instans.
Pemeriksaan berkala
Frekuensi polling yang dapat dikonfigurasi dengan jendela cooldown sehingga IP publik diambil dan catatan diperbarui hanya saat benar-benar dibutuhkan.
IPv4 dan IPv6
Melacak catatan A dan AAAA secara bersamaan, beralih secara mulus ketika hanya satu address family yang tersedia pada koneksi upstream.
Dashboard status bawaan
Dasbor hanya-lokal hanya-baca menampilkan status catatan saat ini, waktu pembaruan terakhir, IP yang diamati, dan kesalahan per catatan saat diakses melalui penerusan port SSH.
Pengambilan IP multi-penyedia
IP Publik diselesaikan dengan mengombinasikan beberapa penyedia berbasis HTTP dan DNS, sehingga satu gangguan hulu tidak memblokir semua pembaruan.
Notifikasi melalui shoutrrr
Integrasi shoutrrr opsional mengirimkan notifikasi ke Discord, Slack, Telegram, atau email saat pembaruan gagal atau perubahan IP terdeteksi.
Jalankan DDNS Updater lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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