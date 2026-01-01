Diskon DDNS Updater hingga 69%

Deploy DDNS Updater instan.

Pembaru DNS dinamis self-hosted yang ringan yang menjaga catatan A dan AAAA tetap sinkron di lebih dari 40 penyedia DNS.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy DDNS Updater instan.

Pilih paket VPS untuk DDNS Updater

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan DDNS Updater

DDNS Updater adalah layanan Go sumber terbuka yang menjaga catatan DNS A dan AAAA tetap mengarah ke IP yang benar di lebih dari 40 penyedia DNS â€” Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, dan banyak lagi â€” dari satu file konfigurasi. Ini berjalan sebagai agen tanpa kepala yang hanya membutuhkan konektivitas keluar, dengan status yang terlihat melalui log kontainer atau dasbor HTTP bawaan yang dapat dijangkau melalui penerusan port SSH ketika Anda menginginkan tampilan browser.

Menghosting sendiri DDNS Updater di VPS Anda sendiri memberi Anda agen yang stabil dan selalu aktif yang dapat memperbarui catatan DNS untuk router rumah, gateway IoT, server sekunder, atau titik akhir lainnya yang IP publiknya berubah. Kredensial penyedia dan logika pembaruan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, dan satu instans dapat mengelola catatan yang mencakup beberapa domain dan penyedia secara paralel.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama DDNS Updater

40+ penyedia DNS

Perbarui catatan di Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, dan puluhan lainnya dari satu instans.

Pemeriksaan berkala

Frekuensi polling yang dapat dikonfigurasi dengan jendela cooldown sehingga IP publik diambil dan catatan diperbarui hanya saat benar-benar dibutuhkan.

IPv4 dan IPv6

Melacak catatan A dan AAAA secara bersamaan, beralih secara mulus ketika hanya satu address family yang tersedia pada koneksi upstream.

Dashboard status bawaan

Dasbor hanya-lokal hanya-baca menampilkan status catatan saat ini, waktu pembaruan terakhir, IP yang diamati, dan kesalahan per catatan saat diakses melalui penerusan port SSH.

Pengambilan IP multi-penyedia

IP Publik diselesaikan dengan mengombinasikan beberapa penyedia berbasis HTTP dan DNS, sehingga satu gangguan hulu tidak memblokir semua pembaruan.

Notifikasi melalui shoutrrr

Integrasi shoutrrr opsional mengirimkan notifikasi ke Discord, Slack, Telegram, atau email saat pembaruan gagal atau perubahan IP terdeteksi.

Jalankan DDNS Updater lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Jaminan 30 hari uang kembali

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