Deploy instan Domain Locker.
Platform open-source untuk memantau dan mengelola portofolio domain dengan pelacakan otomatis DNS, SSL, dan WHOIS.
Pilih paket VPS untuk Domain Locker
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Domain Locker
Domain Locker adalah platform self-hosted yang dibangun untuk developer, bisnis, dan profesional IT yang mengelola banyak nama domain di berbagai registrar. Platform ini secara otomatis mengumpulkan record DNS, detail sertifikat SSL, data WHOIS, subdomain, dan informasi alamat IP untuk setiap domain dalam portofolio Anda, memberi Anda satu tempat terpusat untuk memantau kesehatan dan riwayat domain Anda.
Integrasi notifikasi â€“ termasuk email, webhook, Telegram, dan Signal â€“ akan memberi tahu Anda tentang kedaluwarsa yang akan datang, perubahan DNS, dan anomali keamanan sebelum menjadi insiden. Analitik interaktif dan pelacakan biaya melengkapi rangkaian fitur, menjadikan Domain Locker alat operasional yang lengkap bagi siapa pun yang serius dengan aset domain mereka. Self-hosting menjaga semua data registrar dan DNS yang sensitif itu sepenuhnya di bawah kendali Anda.
Fitur utama Domain Locker
Monitoring domain otomatis
Terus-menerus mengumpulkan catatan DNS, sertifikat SSL, data WHOIS, dan informasi subdomain sehingga Anda selalu memiliki tampilan yang terbaru dari setiap domain.
Peringatan kedaluwarsa dan perubahan
Mengirimkan notifikasi melalui email, webhook, Telegram, atau Signal saat domain mendekati kedaluwarsa atau catatan DNS berubah secara tak terduga.
Audit keamanan
Menganalisis konfigurasi domain untuk mencari kesalahan konfigurasi dan menyarankan peningkatan konkret untuk memperkuat pengaturan DNS dan sertifikat Anda.
Statistik dan riwayat
Grafik dan linimasa interaktif menunjukkan bagaimana konfigurasi domain dan performa telah berkembang seiring waktu untuk pemecahan masalah yang lebih mudah.
Pelacakan biaya dan aset
Mencatat harga pembelian, biaya perpanjangan, dan nilai pasar yang diperkirakan sehingga Anda dapat mengelola portofolio domain sebagai aset keuangan.
Jalankan Domain Locker lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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