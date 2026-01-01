Domain Locker adalah platform self-hosted yang dibangun untuk developer, bisnis, dan profesional IT yang mengelola banyak nama domain di berbagai registrar. Platform ini secara otomatis mengumpulkan record DNS, detail sertifikat SSL, data WHOIS, subdomain, dan informasi alamat IP untuk setiap domain dalam portofolio Anda, memberi Anda satu tempat terpusat untuk memantau kesehatan dan riwayat domain Anda.

Integrasi notifikasi â€“ termasuk email, webhook, Telegram, dan Signal â€“ akan memberi tahu Anda tentang kedaluwarsa yang akan datang, perubahan DNS, dan anomali keamanan sebelum menjadi insiden. Analitik interaktif dan pelacakan biaya melengkapi rangkaian fitur, menjadikan Domain Locker alat operasional yang lengkap bagi siapa pun yang serius dengan aset domain mereka. Self-hosting menjaga semua data registrar dan DNS yang sensitif itu sepenuhnya di bawah kendali Anda.