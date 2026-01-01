Deploy Atlas CMMS instan.
Platform manajemen pemeliharaan open-source untuk perintah kerja, aset, dan penjadwalan preventif dalam skala besar.
Pilih paket VPS untuk Atlas CMMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Atlas CMMS
Atlas CMMS adalah Sistem Manajemen Pemeliharaan Terkomputerisasi (CMMS) yang di-hosting sendiri, dibangun untuk tim fasilitas, manufaktur, kesehatan, perhotelan, dan utilitas. Ini memusatkan perintah kerja, jadwal pemeliharaan preventif, catatan peralatan, inventaris suku cadang, dan permintaan layanan sehingga teknisi dan manajer berbagi satu sumber kebenaran alih-alih berkutat dengan spreadsheet, catatan kertas, dan utas email.
Hosting sendiri di VPS Anda menjaga data aset sensitif, catatan teknisi, dan riwayat pemeliharaan di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa keterikatan vendor. Spring Boot mendukung backend, React menggerakkan aplikasi web, dan aplikasi seluler pendamping memungkinkan teknisi lapangan bekerja secara offline dan menyinkronkan saat terhubung kembali.
Fitur utama Atlas CMMS
Pengelolaan pesanan kerja
Buat, tetapkan, dan lacak perintah kerja dengan prioritas, log waktu, lampiran, dan riwayat lengkap untuk setiap pekerjaan dan teknisi.
Maintenance preventif
Jadwalkan inspeksi berulang dan otomatiskan pembuatan perintah kerja dari pemicu berdasarkan pembacaan meteran, interval waktu, atau kejadian aset.
Pelacakan aset dan inventaris
Katalog peralatan dengan metrik waktu henti, biaya pemeliharaan, dan inventaris suku cadang dengan peringatan stok ditambah pesanan pembelian otomatis.
Aplikasi lapangan seluler
Aplikasi native iOS dan Android memungkinkan teknisi memindai kode QR, mencatat waktu, mengambil foto, dan menyelesaikan perintah kerja langsung di lokasi.
Laporan dan analitik
Dasbor bawaan mencakup kepatuhan perintah kerja, keandalan peralatan, tren waktu henti, pemanfaatan tenaga kerja, dan analisis biaya.
Jalankan Atlas CMMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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