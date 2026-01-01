Atlas CMMS adalah Sistem Manajemen Pemeliharaan Terkomputerisasi (CMMS) yang di-hosting sendiri, dibangun untuk tim fasilitas, manufaktur, kesehatan, perhotelan, dan utilitas. Ini memusatkan perintah kerja, jadwal pemeliharaan preventif, catatan peralatan, inventaris suku cadang, dan permintaan layanan sehingga teknisi dan manajer berbagi satu sumber kebenaran alih-alih berkutat dengan spreadsheet, catatan kertas, dan utas email.

Hosting sendiri di VPS Anda menjaga data aset sensitif, catatan teknisi, dan riwayat pemeliharaan di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa keterikatan vendor. Spring Boot mendukung backend, React menggerakkan aplikasi web, dan aplikasi seluler pendamping memungkinkan teknisi lapangan bekerja secara offline dan menyinkronkan saat terhubung kembali.