Deploy instan BunkerM.
Eclipse Mosquitto MQTT broker terpadu dengan dasbor web, manajemen ACL, dan pemantauan langsung.
Pilih paket VPS untuk BunkerM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan BunkerM
BunkerM mengemas Eclipse Mosquitto dengan dasbor manajemen lengkap ke dalam satu kontainer, sehingga Anda mendapatkan broker MQTT yang siap produksi tanpa mengedit file konfigurasi secara manual atau menginstal UI terpisah. Antarmuka web yang dibundel menangani keamanan dinamis, ACL klien dan peran, eksplorasi topik langsung, dan riwayat pesan dengan pemutaran ulang — semuanya didukung oleh penyimpanan SQLite lokal yang menangkap setiap pesan yang dipublikasikan.
Menghosting sendiri BunkerM di VPS Anda menjaga telemetri perangkat, aturan ACL, dan pesan historis pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan klien tak terbatas dan tanpa biaya per pesan. Gambar tersebut memaketkan detektor anomali statistik dan mesin otomatisasi lokal untuk publikasi berbasis cron dan pengawas berbasis kondisi, semuanya berjalan di dalam kontainer tanpa ketergantungan cloud.
Fitur utama BunkerM
Mosquitto dengan web UI
Dilengkapi dengan Eclipse Mosquitto dan dashboard manajemen lengkap dalam satu container, dengan dukungan MQTT 3.1.1 dan MQTT 5 yang langsung siap pakai.
Editor ACL dinamis
Buat klien, peran, dan grup dengan aturan publikasi dan langganan yang terperinci dari browser, dengan ekspor dan impor JSON untuk cadangan.
MQTT explorer
Jelajahi pohon topik langsung, periksa payload yang disimpan dengan metadata QoS, dan publikasikan pesan langsung dari dashboard.
Riwayat pesan dan putar ulang
Setiap pesan yang dipublikasikan disimpan dalam penyimpanan SQLite lokal dengan filter topik, pencarian teks bebas, dan tindakan putar ulang sekali klik.
Deteksi anomali canggih
Mesin statistik lokal memantau tingkat publikasi dan baseline topik, mengeluarkan peringatan tentang lonjakan, pergeseran, dan keheningan yang tidak terduga.
Jalankan BunkerM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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