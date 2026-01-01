BunkerM mengemas Eclipse Mosquitto dengan dasbor manajemen lengkap ke dalam satu kontainer, sehingga Anda mendapatkan broker MQTT yang siap produksi tanpa mengedit file konfigurasi secara manual atau menginstal UI terpisah. Antarmuka web yang dibundel menangani keamanan dinamis, ACL klien dan peran, eksplorasi topik langsung, dan riwayat pesan dengan pemutaran ulang — semuanya didukung oleh penyimpanan SQLite lokal yang menangkap setiap pesan yang dipublikasikan.

Menghosting sendiri BunkerM di VPS Anda menjaga telemetri perangkat, aturan ACL, dan pesan historis pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan klien tak terbatas dan tanpa biaya per pesan. Gambar tersebut memaketkan detektor anomali statistik dan mesin otomatisasi lokal untuk publikasi berbasis cron dan pengawas berbasis kondisi, semuanya berjalan di dalam kontainer tanpa ketergantungan cloud.