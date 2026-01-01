Diskon BunkerM hingga 69%

Deploy instan BunkerM.

Eclipse Mosquitto MQTT broker terpadu dengan dasbor web, manajemen ACL, dan pemantauan langsung.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Deploy instan BunkerM.

Pilih paket VPS untuk BunkerM

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan BunkerM

BunkerM mengemas Eclipse Mosquitto dengan dasbor manajemen lengkap ke dalam satu kontainer, sehingga Anda mendapatkan broker MQTT yang siap produksi tanpa mengedit file konfigurasi secara manual atau menginstal UI terpisah. Antarmuka web yang dibundel menangani keamanan dinamis, ACL klien dan peran, eksplorasi topik langsung, dan riwayat pesan dengan pemutaran ulang — semuanya didukung oleh penyimpanan SQLite lokal yang menangkap setiap pesan yang dipublikasikan.

Menghosting sendiri BunkerM di VPS Anda menjaga telemetri perangkat, aturan ACL, dan pesan historis pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan klien tak terbatas dan tanpa biaya per pesan. Gambar tersebut memaketkan detektor anomali statistik dan mesin otomatisasi lokal untuk publikasi berbasis cron dan pengawas berbasis kondisi, semuanya berjalan di dalam kontainer tanpa ketergantungan cloud.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama BunkerM

Mosquitto dengan web UI

Dilengkapi dengan Eclipse Mosquitto dan dashboard manajemen lengkap dalam satu container, dengan dukungan MQTT 3.1.1 dan MQTT 5 yang langsung siap pakai.

Editor ACL dinamis

Buat klien, peran, dan grup dengan aturan publikasi dan langganan yang terperinci dari browser, dengan ekspor dan impor JSON untuk cadangan.

MQTT explorer

Jelajahi pohon topik langsung, periksa payload yang disimpan dengan metadata QoS, dan publikasikan pesan langsung dari dashboard.

Riwayat pesan dan putar ulang

Setiap pesan yang dipublikasikan disimpan dalam penyimpanan SQLite lokal dengan filter topik, pencarian teks bebas, dan tindakan putar ulang sekali klik.

Deteksi anomali canggih

Mesin statistik lokal memantau tingkat publikasi dan baseline topik, mengeluarkan peringatan tentang lonjakan, pergeseran, dan keheningan yang tidak terduga.

Jalankan BunkerM lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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