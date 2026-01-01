Deploy NetBird Client instan.
Klien VPN mesh berbasis WireGuard yang menghubungkan VPS Anda ke jaringan pribadi yang aman dengan kontrol akses zero-trust.
Pilih paket VPS untuk NetBird Client
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NetBird Client
NetBird Client adalah solusi VPN modern yang menciptakan jaringan overlay berbasis WireGuard antar perangkat tanpa konfigurasi server yang rumit. Secara otomatis membangun koneksi langsung antar-perangkat dengan fitur tingkat enterprise termasuk integrasi SSO, autentikasi multi-faktor, dan kebijakan akses terperinci â€” semuanya dikelola melalui bidang kontrol pusat tanpa hub VPN tradisional.
Menjalankan NetBird client di VPS Anda menghubungkan infrastruktur cloud Anda ke jaringan NetBird pribadi Anda, memungkinkan akses yang aman dan terenkripsi ke layanan dan sumber daya di seluruh lingkungan Anda sambil menjaga beban kerja sensitif sepenuhnya terpisah dari internet publik dan di bawah kendali penuh Anda.
Fitur utama NetBird Client
WireGuard Jaringan mesh
Secara otomatis membangun terowongan WireGuard peer-to-peer langsung antar perangkat, menghadirkan konektivitas terenkripsi berkinerja tinggi tanpa kemacetan server VPN pusat.
Kontrol Akses Zero-Trust
Kebijakan jaringan terperinci menentukan secara tepat perangkat dan pengguna mana yang dapat mengakses sumber daya mana, menerapkan akses dengan hak istimewa minimal di seluruh infrastruktur Anda.
Integrasi SSO dan MFA
Terintegrasi dengan penyedia identitas populer untuk single sign-on dan autentikasi multi-faktor, menghadirkan keamanan tingkat perusahaan ke jaringan pribadi Anda tanpa perkakas tambahan.
Otomatis NAT Traversal
Hole-punching dan relay fallback bawaan memastikan konektivitas yang andal bahkan ketika perangkat berada di balik firewall atau NAT yang ketat, tidak memerlukan penerusan port manual.
Enkripsi Tahan Kuantum
Integrasi Rosenpass opsional menambahkan pertukaran kunci pasca-kuantum di atas WireGuard, menjaga terowongan terenkripsi Anda tetap relevan di masa depan terhadap ancaman yang muncul.
Jalankan NetBird Client lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.