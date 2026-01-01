NetBird Client adalah solusi VPN modern yang menciptakan jaringan overlay berbasis WireGuard antar perangkat tanpa konfigurasi server yang rumit. Secara otomatis membangun koneksi langsung antar-perangkat dengan fitur tingkat enterprise termasuk integrasi SSO, autentikasi multi-faktor, dan kebijakan akses terperinci â€” semuanya dikelola melalui bidang kontrol pusat tanpa hub VPN tradisional.

Menjalankan NetBird client di VPS Anda menghubungkan infrastruktur cloud Anda ke jaringan NetBird pribadi Anda, memungkinkan akses yang aman dan terenkripsi ke layanan dan sumber daya di seluruh lingkungan Anda sambil menjaga beban kerja sensitif sepenuhnya terpisah dari internet publik dan di bawah kendali penuh Anda.