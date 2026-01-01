Deploy Vaultwarden instan.
Pengelola kata sandi ringan yang di-hosting sendiri, kompatibel dengan Bitwarden, ditulis dalam Rust dengan HTTPS otomatis melalui Traefik.
Pilih paket VPS untuk Vaultwarden
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vaultwarden
Vaultwarden adalah implementasi API server Bitwarden tidak resmi yang ringan, berbasis Rust. Ini hanya membutuhkan sebagian kecil memori dibandingkan server Bitwarden resmi, namun tetap sepenuhnya kompatibel dengan semua klien Bitwarden resmi â€“ ekstensi browser, aplikasi desktop, dan aplikasi seluler semuanya berfungsi tanpa modifikasi.
Dengan self-hosting brankas kata sandi Anda di VPS, setiap kata sandi, catatan aman, dan kredensial akan sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda sendiri. Template ini secara otomatis merutekan HTTPS melalui reverse proxy Traefik yang sudah terinstal dengan sertifikat Let's Encrypt, sehingga memenuhi persyaratan HTTPS klien Bitwarden sejak deployment pertama.
Fitur utama Vaultwarden
Kompatibel dengan Bitwarden
Semua ekstensi browser Bitwarden resmi, klien desktop, dan seluler terhubung ke Vaultwarden tanpa modifikasi apa pun.
Efisiensi Rust
Ditulis dalam Rust, Vaultwarden menggunakan sebagian kecil dari RAM dan CPU yang dibutuhkan oleh server Bitwarden resmi berbasis Java.
HTTPS Otomatis
Lalu lintas dirutekan melalui proxy Traefik yang sudah terinstal dengan sertifikat Let's Encrypt, segera memenuhi persyaratan HTTPS Bitwarden.
Dukungan perusahaan
Bagikan item vault dengan anggota keluarga atau tim menggunakan fitur organisasi dan koleksi Vaultwarden.
Akses darurat
Berikan kontak tepercaya akses darurat ke vault Anda dengan periode tunggu yang dapat dikonfigurasi untuk skenario pemulihan akun.
Jalankan Vaultwarden lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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