Diskon Vaultwarden hingga 69%

Deploy Vaultwarden instan.

Pengelola kata sandi ringan yang di-hosting sendiri, kompatibel dengan Bitwarden, ditulis dalam Rust dengan HTTPS otomatis melalui Traefik.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Vaultwarden instan.

Pilih paket VPS untuk Vaultwarden

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Vaultwarden

Vaultwarden adalah implementasi API server Bitwarden tidak resmi yang ringan, berbasis Rust. Ini hanya membutuhkan sebagian kecil memori dibandingkan server Bitwarden resmi, namun tetap sepenuhnya kompatibel dengan semua klien Bitwarden resmi â€“ ekstensi browser, aplikasi desktop, dan aplikasi seluler semuanya berfungsi tanpa modifikasi.

Dengan self-hosting brankas kata sandi Anda di VPS, setiap kata sandi, catatan aman, dan kredensial akan sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda sendiri. Template ini secara otomatis merutekan HTTPS melalui reverse proxy Traefik yang sudah terinstal dengan sertifikat Let's Encrypt, sehingga memenuhi persyaratan HTTPS klien Bitwarden sejak deployment pertama.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Vaultwarden

Kompatibel dengan Bitwarden

Semua ekstensi browser Bitwarden resmi, klien desktop, dan seluler terhubung ke Vaultwarden tanpa modifikasi apa pun.

Efisiensi Rust

Ditulis dalam Rust, Vaultwarden menggunakan sebagian kecil dari RAM dan CPU yang dibutuhkan oleh server Bitwarden resmi berbasis Java.

HTTPS Otomatis

Lalu lintas dirutekan melalui proxy Traefik yang sudah terinstal dengan sertifikat Let's Encrypt, segera memenuhi persyaratan HTTPS Bitwarden.

Dukungan perusahaan

Bagikan item vault dengan anggota keluarga atau tim menggunakan fitur organisasi dan koleksi Vaultwarden.

Akses darurat

Berikan kontak tepercaya akses darurat ke vault Anda dengan periode tunggu yang dapat dikonfigurasi untuk skenario pemulihan akun.

Jalankan Vaultwarden lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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