Vaultwarden adalah implementasi API server Bitwarden tidak resmi yang ringan, berbasis Rust. Ini hanya membutuhkan sebagian kecil memori dibandingkan server Bitwarden resmi, namun tetap sepenuhnya kompatibel dengan semua klien Bitwarden resmi â€“ ekstensi browser, aplikasi desktop, dan aplikasi seluler semuanya berfungsi tanpa modifikasi.

Dengan self-hosting brankas kata sandi Anda di VPS, setiap kata sandi, catatan aman, dan kredensial akan sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda sendiri. Template ini secara otomatis merutekan HTTPS melalui reverse proxy Traefik yang sudah terinstal dengan sertifikat Let's Encrypt, sehingga memenuhi persyaratan HTTPS klien Bitwarden sejak deployment pertama.