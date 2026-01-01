Deploy 2FAuth instan.
Pengelola autentikasi dua faktor berbasis web yang dihosting sendiri, dapat diakses dari perangkat mana pun, menjaga kode Anda tetap dalam kendali Anda.
Pilih paket VPS untuk 2FAuth
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan 2FAuth
2FAuth adalah alternatif open-source berbasis web untuk aplikasi autentikator seluler seperti Google Authenticator dan Authy. Ini menghasilkan password sekali pakai berbasis waktu (TOTP) dan kode HOTP melalui antarmuka browser yang bersih, sehingga kode autentikasi Anda dapat diakses dari perangkat mana pun—tidak terkunci pada satu ponsel.
Tidak seperti autentikator khusus seluler, 2FAuth menyimpan rahasia Anda di infrastruktur yang Anda kontrol dengan penyimpanan terenkripsi dan perlindungan akun opsional. Ini berarti tidak ada vendor lock-in, tidak ada data yang dibagikan dengan layanan komersial, dan tidak ada ketergantungan pada ponsel yang bisa hilang atau rusak saat Anda paling membutuhkannya untuk login.
Fitur utama 2FAuth
Akses berbasis web
Akses semua kode 2FA Anda dari browser mana pun di perangkat mana pun, menghilangkan ketergantungan pada satu ponsel selama momen login yang krusial.
Dukungan TOTP dan HOTP
Menghasilkan kata sandi satu kali berbasis waktu dan berbasis penghitung, mencakup standar autentikasi yang digunakan oleh hampir setiap layanan yang menawarkan 2FA.
Setup akun mudah
Tambahkan akun melalui pemindaian kode QR atau entri manual, dan atur akun tersebut ke dalam grup dengan ikon untuk identifikasi visual yang cepat.
Impor dan Ekspor
Migrasi dari Google Authenticator, Aegis, dan 2FAS dengan alat impor bawaan, dan ekspor data Anda kapan saja untuk mencegah Anda terkunci.
Login tanpa kata sandi
Dukungan WebAuthn memungkinkan Anda mengautentikasi ke 2FAuth itu sendiri tanpa kata sandi, menambahkan lapisan keamanan modern ke pengelola yang menjaga akun Anda yang lain.
Jalankan 2FAuth lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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