2FAuth adalah alternatif open-source berbasis web untuk aplikasi autentikator seluler seperti Google Authenticator dan Authy. Ini menghasilkan password sekali pakai berbasis waktu (TOTP) dan kode HOTP melalui antarmuka browser yang bersih, sehingga kode autentikasi Anda dapat diakses dari perangkat mana pun—tidak terkunci pada satu ponsel.

Tidak seperti autentikator khusus seluler, 2FAuth menyimpan rahasia Anda di infrastruktur yang Anda kontrol dengan penyimpanan terenkripsi dan perlindungan akun opsional. Ini berarti tidak ada vendor lock-in, tidak ada data yang dibagikan dengan layanan komersial, dan tidak ada ketergantungan pada ponsel yang bisa hilang atau rusak saat Anda paling membutuhkannya untuk login.