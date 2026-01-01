Deploy instan Authorizer.
Server autentikasi open-source self-hosted yang memberikan aplikasi Anda lapisan identitas lengkap tanpa SaaS pihak ketiga.
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Buat project yang Anda mau dengan Authorizer
Authorizer adalah server autentikasi dan otorisasi yang di-host sendiri yang menggantikan layanan cloud seperti Auth0, Firebase Auth, atau Clerk. Ini menyediakan login email/kata sandi, OAuth sosial dengan 10+ penyedia, magic link, autentikasi multi-faktor, dan kontrol akses berbasis peran secara langsung — semuanya berjalan dalam infrastruktur Anda sendiri, dengan data pengguna disimpan di database Anda sendiri.
Daripada membayar biaya per pengguna atau mempercayakan pihak ketiga dengan kredensial pengguna Anda, meng-host Authorizer sendiri menjaga kepemilikan penuh atas lapisan identitas Anda. Ini mengekspos GraphQL API dan halaman login bawaan yang dapat dialihkan oleh aplikasi Anda, didukung oleh SQLite, PostgreSQL, MySQL, atau salah satu dari 13+ backend database yang didukung.
Fitur utama Authorizer
Sosial & login tanpa kata sandi
Dukungan untuk Google, GitHub, dan 10+ penyedia OAuth bersama dengan magic link dan MFA berbasis TOTP, sehingga pengguna dapat masuk dengan cara apa pun yang mereka inginkan.
Kontrol akses berbasis peran
Definisikan peran kustom dan peran terlindungi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan pengguna terautentikasi dalam aplikasi Anda.
GraphQL API
Antarmuka GraphQL lengkap untuk manajemen pengguna, penerbitan token, dan konfigurasi membuat integrasi menjadi mudah di tumpukan teknologi apa pun.
UI login bawaan
Dilengkapi dengan halaman login siap pakai di /app dan dasbor admin di /dashboard, tidak memerlukan UI otentikasi kustom untuk memulai.
13+ backend database
Jalankan dengan SQLite untuk kesederhanaan atau sambungkan ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, atau salah satu dari 10+ database lain yang didukung seiring bertambahnya kebutuhan Anda.
Jalankan Authorizer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Rekomendasi lokasi server:
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
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