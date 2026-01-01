Authorizer adalah server autentikasi dan otorisasi yang di-host sendiri yang menggantikan layanan cloud seperti Auth0, Firebase Auth, atau Clerk. Ini menyediakan login email/kata sandi, OAuth sosial dengan 10+ penyedia, magic link, autentikasi multi-faktor, dan kontrol akses berbasis peran secara langsung — semuanya berjalan dalam infrastruktur Anda sendiri, dengan data pengguna disimpan di database Anda sendiri.

Daripada membayar biaya per pengguna atau mempercayakan pihak ketiga dengan kredensial pengguna Anda, meng-host Authorizer sendiri menjaga kepemilikan penuh atas lapisan identitas Anda. Ini mengekspos GraphQL API dan halaman login bawaan yang dapat dialihkan oleh aplikasi Anda, didukung oleh SQLite, PostgreSQL, MySQL, atau salah satu dari 13+ backend database yang didukung.