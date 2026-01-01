Deploy Authentik instan.
Penyedia identitas open-source yang menyediakan SSO tingkat perusahaan, OAuth2, SAML, dan autentikasi multi-faktor untuk aplikasi apa pun.
Pilih paket VPS untuk Authentik
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Authentik
Authentik adalah identity provider open-source yang fleksibel, dirancang untuk memberikan autentikasi dan manajemen pengguna kelas enterprise kepada organisasi tanpa kerumitan infrastruktur identitas yang umumnya ada. Platform ini mendukung protokol OAuth2, OpenID Connect, dan SAML, sehingga kompatibel dengan hampir semua aplikasi atau layanan yang memerlukan autentikasi pengguna. Autentikasi multi-faktor, alur login yang dapat disesuaikan, integrasi LDAP, dan portal pengguna swalayan melengkapi fitur-fiturnya.
Dengan self-hosting Authentik, Anda mendapatkan kedaulatan data penuh atas kredensial pengguna dan data sesi, menghilangkan biaya per pengguna berulang yang dibebankan oleh identity provider komersial, serta memungkinkan Anda menyesuaikan alur autentikasi dengan kebutuhan spesifik organisasi Anda. Deployment ini dilengkapi server, background worker, PostgreSQL, dan Redis — semua yang diperlukan untuk platform identitas siap produksi.
Fitur utama Authentik
Protokol SSO universal
Dukungan OAuth2, OpenID Connect, dan SAML berarti Authentik berfungsi sebagai penyedia identitas untuk hampir semua aplikasi atau layanan modern, langsung dapat digunakan.
MFA Fleksibel
Terapkan autentikasi multi-faktor melalui aplikasi autentikator TOTP, kunci perangkat keras WebAuthn, atau SMS – dapat dikonfigurasi per aplikasi atau grup pengguna.
Alur masuk yang dapat disesuaikan
Rancang pipeline autentikasi dengan langkah-langkah kondisional, branding kustom, dan kontrol akses berbasis kebijakan untuk memenuhi persyaratan keamanan organisasi Anda.
Integrasi Direktori LDAP
Hubungkan ke direktori Active Directory atau LDAP yang sudah ada untuk menyinkronkan pengguna dan grup, menghindari kebutuhan untuk membangun kembali database pengguna Anda dari awal.
Pencatatan Audit dan Kepatuhan
Log peristiwa terperinci dan jejak audit mencatat setiap peristiwa autentikasi, memberikan Anda visibilitas yang diperlukan untuk peninjauan keamanan dan kepatuhan regulasi.
Jalankan Authentik lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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