Authentik adalah identity provider open-source yang fleksibel, dirancang untuk memberikan autentikasi dan manajemen pengguna kelas enterprise kepada organisasi tanpa kerumitan infrastruktur identitas yang umumnya ada. Platform ini mendukung protokol OAuth2, OpenID Connect, dan SAML, sehingga kompatibel dengan hampir semua aplikasi atau layanan yang memerlukan autentikasi pengguna. Autentikasi multi-faktor, alur login yang dapat disesuaikan, integrasi LDAP, dan portal pengguna swalayan melengkapi fitur-fiturnya.

Dengan self-hosting Authentik, Anda mendapatkan kedaulatan data penuh atas kredensial pengguna dan data sesi, menghilangkan biaya per pengguna berulang yang dibebankan oleh identity provider komersial, serta memungkinkan Anda menyesuaikan alur autentikasi dengan kebutuhan spesifik organisasi Anda. Deployment ini dilengkapi server, background worker, PostgreSQL, dan Redis — semua yang diperlukan untuk platform identitas siap produksi.