Deploy RomM instan.
Manajer ROM yang di-hosting sendiri yang mengatur koleksi game retro dengan metadata, gambar sampul, dan gameplay berbasis browser.
Pilih paket VPS untuk RomM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RomM
RomM adalah platform manajemen ROM self-hosted yang komprehensif yang mengubah file game yang tersebar menjadi library yang terorganisir dan mudah dicari. Ini secara otomatis memperkaya koleksi Anda dengan cover art, screenshot, dan deskripsi dari IGDB dan MobyGames, mendukung ratusan platform mulai dari game arcade klasik hingga konsol modern.
Self-hosting RomM berarti koleksi game Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa kekhawatiran syarat dan ketentuan cloud storage, tanpa pembatasan bandwidth, dan tanpa biaya bulanan. Anda mengontrol siapa yang memiliki akses, dan library Anda berkembang tanpa batas saat Anda menambahkan platform baru atau set koleksi lengkap.
Fitur utama RomM
Metadata Otomatis
Mengambil sampul, tangkapan layar, dan deskripsi dari IGDB dan MobyGames, menghilangkan berjam-jam katalogisasi manual untuk koleksi besar.
Gameplay Berbasis Browser
Mainkan game langsung di browser melalui EmulatorJS dan RuffleRS tanpa menginstal emulator di setiap perangkat.
Multi-Platform Support
Mengelola koleksi yang mencakup NES, SNES, PlayStation, arkade, dan ratusan platform lainnya dalam satu antarmuka terpadu.
Izin Pengguna
Kontrol akses terperinci memungkinkan Anda berbagi perpustakaan Anda dengan keluarga atau teman sambil menjaga fungsi administratif tetap terbatas.
Pengelompokan Game Multi-file
Secara otomatis mendeteksi dan mengelompokkan judul multi-cakram, varian regional, dan revisi sehingga setiap game muncul sebagai satu entri.
Jalankan RomM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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