RomM adalah platform manajemen ROM self-hosted yang komprehensif yang mengubah file game yang tersebar menjadi library yang terorganisir dan mudah dicari. Ini secara otomatis memperkaya koleksi Anda dengan cover art, screenshot, dan deskripsi dari IGDB dan MobyGames, mendukung ratusan platform mulai dari game arcade klasik hingga konsol modern.

Self-hosting RomM berarti koleksi game Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa kekhawatiran syarat dan ketentuan cloud storage, tanpa pembatasan bandwidth, dan tanpa biaya bulanan. Anda mengontrol siapa yang memiliki akses, dan library Anda berkembang tanpa batas saat Anda menambahkan platform baru atau set koleksi lengkap.