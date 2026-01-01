ChartDB adalah editor diagram database berbasis browser yang memungkinkan developer dan DBA memvisualisasikan skema database apa pun tanpa menghubungkan alat ini langsung ke database mereka. Satu "Smart Query" — pernyataan SQL yang Anda jalankan di klien Anda sendiri — mengembalikan metadata skema sebagai JSON. Tempelkan ke ChartDB dan ChartDB akan langsung menghasilkan ERD interaktif lengkap, tanpa akun, tanpa kredensial tersimpan, dan tanpa kata sandi database yang pernah meninggalkan terminal Anda.

Fitur ekspor DDL bertenaga AI menghasilkan skrip migrasi antar dialek database, berguna untuk tim yang merencanakan migrasi lintas database atau mendokumentasikan perubahan skema untuk ditinjau. Self-hosting ChartDB menjaga semua informasi skema dalam infrastruktur Anda sendiri daripada alat cloud pihak ketiga.