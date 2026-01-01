Deploy ChartDB instan.
Editor diagram database open-source yang langsung memvisualisasikan skema apa pun dari satu SQL query, tanpa memerlukan kredensial tersimpan.
Pilih paket VPS untuk ChartDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ChartDB
ChartDB adalah editor diagram database berbasis browser yang memungkinkan developer dan DBA memvisualisasikan skema database apa pun tanpa menghubungkan alat ini langsung ke database mereka. Satu "Smart Query" — pernyataan SQL yang Anda jalankan di klien Anda sendiri — mengembalikan metadata skema sebagai JSON. Tempelkan ke ChartDB dan ChartDB akan langsung menghasilkan ERD interaktif lengkap, tanpa akun, tanpa kredensial tersimpan, dan tanpa kata sandi database yang pernah meninggalkan terminal Anda.
Fitur ekspor DDL bertenaga AI menghasilkan skrip migrasi antar dialek database, berguna untuk tim yang merencanakan migrasi lintas database atau mendokumentasikan perubahan skema untuk ditinjau. Self-hosting ChartDB menjaga semua informasi skema dalam infrastruktur Anda sendiri daripada alat cloud pihak ketiga.
Fitur utama ChartDB
Impor Kueri Cerdas
Tempelkan hasil kueri SQL tunggal untuk menghasilkan ERD lengkap secara instan – tidak memerlukan koneksi database langsung atau kredensial tersimpan.
Ekspor AI DDL
Hasilkan skrip migrasi SQL antar dialek database, membantu tim merencanakan migrasi lintas database atau membuat dokumentasi skema.
Dukungan 10+ database
Mendukung PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, dan lainnya secara langsung.
Editor interaktif
Anotasi, tata ulang, dan sempurnakan diagram dengan antarmuka seret dan lepas yang dirancang untuk skema multi-tabel yang kompleks.
Berbagai format ekspor
Ekspor diagram sebagai SQL, DBML, JSON, PNG, JPG, atau SVG untuk dokumentasi, berbagi, atau integrasi dengan alat lain.
Jalankan ChartDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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