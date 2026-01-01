Deploy instan pgBackWeb.
Antarmuka web open-source untuk menjadwalkan dan memantau backup PostgreSQL di berbagai database dan tujuan penyimpanan.
Pilih paket VPS untuk pgBackWeb
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan pgBackWeb
pgBackWeb adalah manajer backup PostgreSQL open-source dengan interface web untuk menjadwalkan, menjalankan, dan memantau pekerjaan backup di berbagai database dan tujuan penyimpanan. Tidak seperti command-line tools yang memerlukan pengetahuan shell scripting, pgBackWeb memungkinkan Anda mengonfigurasi jadwal, kebijakan retensi, dan tujuan penyimpanan sepenuhnya melalui browser.
Self-hosting pgBackWeb di VPS Anda sendiri menjaga konfigurasi backup dan kredensial database Anda di bawah kendali penuh Anda. Semua kredensial yang tersimpan dienkripsi menggunakan kunci yang Anda berikan, dan backup disimpan di penyimpanan milik Anda â€“ baik itu local disk atau object storage yang kompatibel dengan S3 yang Anda konfigurasikan.
Fitur utama pgBackWeb
Dukungan multi-database
Hubungkan dan jadwalkan pencadangan untuk beberapa database PostgreSQL dari satu dasbor tanpa file konfigurasi terpisah per database.
Penyimpanan kompatibel S3
Kirim arsip cadangan ke AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, atau endpoint yang kompatibel dengan S3 mana pun bersamaan dengan penyimpanan lokal.
Pekerjaan backup terjadwal
Tentukan jadwal pencadangan berulang dengan kebijakan retensi yang dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis menghapus arsip lama dan mengontrol biaya penyimpanan.
Kredensial terenkripsi
Semua kata sandi database dan kunci akses penyimpanan dienkripsi saat tidak digunakan menggunakan kunci pribadi yang Anda kontrol â€” tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa.
Pelacakan riwayat backup
Setiap proses backup dicatat dengan status, durasi, dan ukuran file agar Anda segera tahu saat suatu pekerjaan gagal.
Jalankan pgBackWeb lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.