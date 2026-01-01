pgBackWeb adalah manajer backup PostgreSQL open-source dengan interface web untuk menjadwalkan, menjalankan, dan memantau pekerjaan backup di berbagai database dan tujuan penyimpanan. Tidak seperti command-line tools yang memerlukan pengetahuan shell scripting, pgBackWeb memungkinkan Anda mengonfigurasi jadwal, kebijakan retensi, dan tujuan penyimpanan sepenuhnya melalui browser.

Self-hosting pgBackWeb di VPS Anda sendiri menjaga konfigurasi backup dan kredensial database Anda di bawah kendali penuh Anda. Semua kredensial yang tersimpan dienkripsi menggunakan kunci yang Anda berikan, dan backup disimpan di penyimpanan milik Anda â€“ baik itu local disk atau object storage yang kompatibel dengan S3 yang Anda konfigurasikan.