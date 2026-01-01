Deploy instan ArchiveBox.
Platform pengarsipan internet yang dihosting sendiri yang mengarsipkan halaman web, video, dan dokumen dalam berbagai format untuk akses permanen.
Pilih paket VPS untuk ArchiveBox
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ArchiveBox
ArchiveBox adalah platform pengarsipan web self-hosted open-source terkemuka, yang menangkap situs web sebagai HTML, PDF, tangkapan layar, file WARC, dan media yang diekstrak untuk memastikan konten tetap dapat diakses jauh setelah sumber aslinya menghilang. Dengan lebih dari 18.000 bintang GitHub dan pengembangan aktif sejak 2017, ini menyediakan alternatif yang andal daripada bergantung pada Internet Archive untuk konten yang penting bagi pekerjaan Anda.
Self-hosting ArchiveBox memberi Anda kedaulatan data lengkap atas konten yang diarsipkan — penting untuk alur kerja hukum, kepatuhan, dan jurnalisme di mana rantai hak asuh menjadi penting. Anda mengontrol kebijakan retensi, strategi pencadangan, dan izin akses, sementara mesin pencari teks lengkap Sonic yang terintegrasi membuat pencarian konten di seluruh arsip besar menjadi cepat dan tepat.
Fitur utama ArchiveBox
Pengarsipan Multi-Format
Tangkap setiap halaman secara bersamaan sebagai HTML, PDF, tangkapan layar, WARC, dan media yang diekstrak, sehingga konten tetap terjaga dalam berbagai format independen bahkan jika salah satunya menjadi tidak dapat dibaca di masa mendatang.
Pencarian Teks Lengkap
Temukan kata atau frasa apa pun di seluruh arsip Anda secara instan menggunakan mesin pencari Sonic terintegrasi, tanpa harus menelusuri folder secara manual atau mengandalkan pencocokan nama file yang tidak tepat.
Penjadwalan Otomatis
Siapkan pengarsipan harian feed RSS, daftar bookmark, dan koleksi URL agar konten penting terarsip secara otomatis tanpa memerlukan pemicuan manual untuk setiap item baru.
Dukungan Impor Menyeluruh
Impor langsung dari bookmark browser, Pocket, Pinboard, Instapaper, dan layanan lainnya, memudahkan Anda untuk memigrasikan daftar bacaan yang sudah ada ke arsip permanen Anda.
JavaScript rendering
Arsipkan halaman yang dirender secara dinamis dan aplikasi satu halaman menggunakan lingkungan browser NoVNC yang terintegrasi, menangkap konten yang sama sekali terlewatkan oleh pengambil HTML sederhana.
Jalankan ArchiveBox lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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