Diskon ArchiveBox hingga 69%

Deploy instan ArchiveBox.

Platform pengarsipan internet yang dihosting sendiri yang mengarsipkan halaman web, video, dan dokumen dalam berbagai format untuk akses permanen.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan ArchiveBox.

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Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan ArchiveBox

ArchiveBox adalah platform pengarsipan web self-hosted open-source terkemuka, yang menangkap situs web sebagai HTML, PDF, tangkapan layar, file WARC, dan media yang diekstrak untuk memastikan konten tetap dapat diakses jauh setelah sumber aslinya menghilang. Dengan lebih dari 18.000 bintang GitHub dan pengembangan aktif sejak 2017, ini menyediakan alternatif yang andal daripada bergantung pada Internet Archive untuk konten yang penting bagi pekerjaan Anda.

Self-hosting ArchiveBox memberi Anda kedaulatan data lengkap atas konten yang diarsipkan — penting untuk alur kerja hukum, kepatuhan, dan jurnalisme di mana rantai hak asuh menjadi penting. Anda mengontrol kebijakan retensi, strategi pencadangan, dan izin akses, sementara mesin pencari teks lengkap Sonic yang terintegrasi membuat pencarian konten di seluruh arsip besar menjadi cepat dan tepat.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama ArchiveBox

Pengarsipan Multi-Format

Tangkap setiap halaman secara bersamaan sebagai HTML, PDF, tangkapan layar, WARC, dan media yang diekstrak, sehingga konten tetap terjaga dalam berbagai format independen bahkan jika salah satunya menjadi tidak dapat dibaca di masa mendatang.

Pencarian Teks Lengkap

Temukan kata atau frasa apa pun di seluruh arsip Anda secara instan menggunakan mesin pencari Sonic terintegrasi, tanpa harus menelusuri folder secara manual atau mengandalkan pencocokan nama file yang tidak tepat.

Penjadwalan Otomatis

Siapkan pengarsipan harian feed RSS, daftar bookmark, dan koleksi URL agar konten penting terarsip secara otomatis tanpa memerlukan pemicuan manual untuk setiap item baru.

Dukungan Impor Menyeluruh

Impor langsung dari bookmark browser, Pocket, Pinboard, Instapaper, dan layanan lainnya, memudahkan Anda untuk memigrasikan daftar bacaan yang sudah ada ke arsip permanen Anda.

JavaScript rendering

Arsipkan halaman yang dirender secara dinamis dan aplikasi satu halaman menggunakan lingkungan browser NoVNC yang terintegrasi, menangkap konten yang sama sekali terlewatkan oleh pengambil HTML sederhana.

Jalankan ArchiveBox lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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