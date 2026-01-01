ArchiveBox adalah platform pengarsipan web self-hosted open-source terkemuka, yang menangkap situs web sebagai HTML, PDF, tangkapan layar, file WARC, dan media yang diekstrak untuk memastikan konten tetap dapat diakses jauh setelah sumber aslinya menghilang. Dengan lebih dari 18.000 bintang GitHub dan pengembangan aktif sejak 2017, ini menyediakan alternatif yang andal daripada bergantung pada Internet Archive untuk konten yang penting bagi pekerjaan Anda.

Self-hosting ArchiveBox memberi Anda kedaulatan data lengkap atas konten yang diarsipkan — penting untuk alur kerja hukum, kepatuhan, dan jurnalisme di mana rantai hak asuh menjadi penting. Anda mengontrol kebijakan retensi, strategi pencadangan, dan izin akses, sementara mesin pencari teks lengkap Sonic yang terintegrasi membuat pencarian konten di seluruh arsip besar menjadi cepat dan tepat.