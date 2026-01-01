Deploy instan AList.
Daftar file yang di-hosting sendiri dan server WebDAV yang menyatukan puluhan penyedia penyimpanan cloud di balik satu antarmuka web.
Pilih paket VPS untuk AList
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AList
AList adalah program daftar file open-source yang menyatukan penyimpanan lokal dan cloud drive dalam satu interface web. Program ini mendukung lebih dari 30 backend penyimpanan – termasuk OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, dan banyak penyedia regional – memungkinkan Anda menjelajahi, melihat pratinjau, dan mengunduh file dari semuanya tanpa perlu berganti aplikasi atau login berulang kali.
Self-hosting AList di VPS Anda sendiri menjaga kredensial penyimpanan dan kebijakan akses tetap dalam kendali Anda, sekaligus mengekspos file Anda melalui UI web yang cepat dan endpoint WebDAV yang sepenuhnya patuh. Ini adalah cara praktis untuk mengonsolidasikan akun cloud yang tersebar dan drive bersama ke dalam satu gateway pribadi.
Fitur utama AList
Backend multi-storage
Pasang lebih dari 30 penyedia — disk lokal, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, dan lainnya — ke dalam satu pohon file terpadu.
Server WebDAV
Ekspos setiap penyimpanan terhubung sebagai endpoint WebDAV baca/tulis tunggal yang terpasang dengan mulus di macOS, Windows, dan klien seluler.
Pratinjau di browser
Streaming dan pratinjau gambar, video, audio, PDF, dokumen Office, dan kode tanpa harus mengunduh file terlebih dahulu.
Pembagian terperinci
Buat tautan berbagi yang dilindungi kata sandi dengan masa berlaku opsional agar penerima eksternal hanya melihat file yang Anda pilih.
Unduhan Offline
Integrasikan dengan aria2 atau qBittorrent untuk mengambil file dari URL dan torrent langsung ke backend penyimpanan yang terpasang.
Jalankan AList lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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