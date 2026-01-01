AList adalah program daftar file open-source yang menyatukan penyimpanan lokal dan cloud drive dalam satu interface web. Program ini mendukung lebih dari 30 backend penyimpanan – termasuk OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, dan banyak penyedia regional – memungkinkan Anda menjelajahi, melihat pratinjau, dan mengunduh file dari semuanya tanpa perlu berganti aplikasi atau login berulang kali.

Self-hosting AList di VPS Anda sendiri menjaga kredensial penyimpanan dan kebijakan akses tetap dalam kendali Anda, sekaligus mengekspos file Anda melalui UI web yang cepat dan endpoint WebDAV yang sepenuhnya patuh. Ini adalah cara praktis untuk mengonsolidasikan akun cloud yang tersebar dan drive bersama ke dalam satu gateway pribadi.