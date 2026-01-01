Deploy instan AnonUpload.
Platform berbagi file anonim yang mengutamakan privasi, tanpa database, tanpa akun, dan tidak memerlukan pelacakan.
Pilih paket VPS untuk AnonUpload
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AnonUpload
AnonUpload adalah aplikasi berbagi file PHP ringan yang dibangun berdasarkan satu prinsip: berbagi file tanpa meninggalkan jejak. Aplikasi ini tidak memerlukan database, akun pengguna, dan tidak menyimpan metadata yang dapat mengidentifikasi siapa yang mengunggah atau mengunduh file. Nama file langsung tidak pernah ditampilkan secara publik, dan fitur penundaan download opsional mencegah scraping otomatis sebelum file mencapai penerima yang dituju.
Menghosting AnonUpload sendiri berarti file Anda tidak pernah melewati infrastruktur pihak ketiga yang tunduk pada permintaan pengawasan atau mandat penyimpanan data. Anda mengontrol jenis file apa yang diterima, berapa ukuran upload yang dapat dilakukan, dan siapa yang dapat mengakses antarmuka admin — tanpa bergantung pada layanan berbagi file anonim komersial mana pun yang dapat mencatat aktivitas meskipun ada klaim privasi.
Fitur utama AnonUpload
Tanpa Database
File disimpan langsung di sistem file tanpa pengaturan atau pemeliharaan database, menyederhanakan deployment dan menghilangkan sumber umum kebocoran data.
Nama file yang disembunyikan
Nama file asli tidak pernah diekspos secara publik, sehingga pengunduh tidak dapat menyimpulkan konten, sumber, atau identitas pengunggah dari URL atau daftar direktori.
Penundaan Waktu Download
Atur periode tunggu sebelum file dapat diunduh, untuk mencegah scraper otomatis mengumpulkan unggahan sebelum unggahan tersebut sampai ke penerima yang dituju.
Tipe file yang dapat dikonfigurasi
Tentukan daftar putih yang tepat untuk ekstensi file yang diterima dan tetapkan batas ukuran upload maksimum hingga 10 GB agar sesuai dengan kebutuhan berbagi spesifik Anda.
Admin Antarmuka
Kelola unggahan, pantau penggunaan penyimpanan, dan sesuaikan pengaturan aplikasi melalui panel admin bawaan tanpa menyentuh baris perintah server.
Jalankan AnonUpload lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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