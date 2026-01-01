AnonUpload adalah aplikasi berbagi file PHP ringan yang dibangun berdasarkan satu prinsip: berbagi file tanpa meninggalkan jejak. Aplikasi ini tidak memerlukan database, akun pengguna, dan tidak menyimpan metadata yang dapat mengidentifikasi siapa yang mengunggah atau mengunduh file. Nama file langsung tidak pernah ditampilkan secara publik, dan fitur penundaan download opsional mencegah scraping otomatis sebelum file mencapai penerima yang dituju.

Menghosting AnonUpload sendiri berarti file Anda tidak pernah melewati infrastruktur pihak ketiga yang tunduk pada permintaan pengawasan atau mandat penyimpanan data. Anda mengontrol jenis file apa yang diterima, berapa ukuran upload yang dapat dilakukan, dan siapa yang dapat mengakses antarmuka admin — tanpa bergantung pada layanan berbagi file anonim komersial mana pun yang dapat mencatat aktivitas meskipun ada klaim privasi.