Backrest adalah antarmuka web yang di-host sendiri untuk restic, program backup yang cepat dan aman. Ini menggabungkan deduplikasi dan enkripsi restic yang canggih ke dalam UI berbasis browser yang bersih, memungkinkan Anda membuat rencana backup, menjadwalkannya dengan cron, dan memulihkan file individual tanpa perlu menyentuh baris perintah.

Karena Backrest menyimpan snapshot melalui restic, backup dienkripsi saat tidak aktif dan mendukung puluhan backend penyimpanan — disk lokal, penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, dan lainnya. Menghosting Backrest sendiri menjaga konfigurasi backup dan kredensial Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan atau vendor lock-in.