Deploy Backrest dengan instalasi instan.
Antarmuka berbasis web untuk restic yang membuat pencadangan terjadwal, penjelajahan, dan pemulihan dapat diakses dari browser mana pun.
Pilih paket VPS untuk Backrest
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Backrest
Backrest adalah antarmuka web yang di-host sendiri untuk restic, program backup yang cepat dan aman. Ini menggabungkan deduplikasi dan enkripsi restic yang canggih ke dalam UI berbasis browser yang bersih, memungkinkan Anda membuat rencana backup, menjadwalkannya dengan cron, dan memulihkan file individual tanpa perlu menyentuh baris perintah.
Karena Backrest menyimpan snapshot melalui restic, backup dienkripsi saat tidak aktif dan mendukung puluhan backend penyimpanan — disk lokal, penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, dan lainnya. Menghosting Backrest sendiri menjaga konfigurasi backup dan kredensial Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan atau vendor lock-in.
Fitur utama Backrest
Rencana backup terjadwal
Tentukan jadwal berbasis cron per repositori agar pencadangan berjalan otomatis tanpa intervensi manual.
Pemulihan berbasis Browser
Jelajahi konten snapshot dan pulihkan file atau direktori individual langsung dari UI web.
Penyimpanan multi-backend
Simpan cadangan di disk lokal, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, dan lainnya melalui backend restic asli.
Enkripsi end-to-end
Semua snapshot dienkripsi oleh restic sebelum meninggalkan host, memastikan data tetap pribadi di backend penyimpanan mana pun.
Deduplikasi dan kompresi
Restic content-defined chunking mendeduplikasi data di seluruh snapshot, secara drastis mengurangi penggunaan penyimpanan seiring waktu.
Jalankan Backrest lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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