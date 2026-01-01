Diskon Matomo hingga 69%

Deploy Matomo instan.

Platform web analytics open-source unggulan yang dipercaya oleh lebih dari 1 juta website dengan kepemilikan data penuh dan kepatuhan GDPR.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Matomo instan.

Pilih paket VPS untuk Matomo

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Matomo

Matomo adalah platform web analytics open-source terkemuka di dunia, digunakan oleh lebih dari 1 juta website di 190+ negara. Sebagai alternatif Google Analytics yang mengutamakan privasi, Matomo menyediakan analitik pengunjung terperinci, pelacakan konversi, heatmap, rekaman sesi, dan pengujian A/B, sambil menyimpan 100% data Anda di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada pihak ketiga yang menerima data pengunjung Anda, dan pelacakan tetap akurat bahkan ketika pemblokir iklan akan memblokir skrip analitik cloud.

Self-hosting Matomo di VPS Anda berarti website tanpa batas, tanpa biaya per pengunjung, dan kepatuhan penuh terhadap GDPR, HIPAA, serta regulasi residensi data lainnya â€” menjadikannya platform analitik pilihan bagi organisasi yang tidak dapat mengirim data pengunjung ke vendor eksternal.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Matomo

Kepemilikan Data Penuh

Semua data pengunjung tetap berada di infrastruktur Anda â€” tidak ada pembagian dengan pihak ketiga, tidak ada profil jaringan iklan, dan tidak ada akses vendor ke analitik Anda.

Kepatuhan GDPR

Kontrol privasi bawaan, manajemen persetujuan, dan alat anonimisasi data membuat kepatuhan regulasi menjadi mudah.

Pelacakan Konversi

Mengukur tujuan, funnel, dan atribusi di seluruh perjalanan pengunjung Anda untuk memahami apa yang mendorong konversi.

Heatmaps dan Session Recordings

Lihat di mana pengguna mengeklik, menggulir, dan ragu-ragu dengan heatmap visual dan sesi penelusuran yang direkam.

E-commerce Analytics

Lacak pendapatan, kinerja produk, pengabaian keranjang belanja, dan nilai seumur hidup pelanggan dengan laporan e-commerce khusus.

Website Unlimited

Lacak sebanyak mungkin website yang Anda butuhkan dari satu instans Matomo tanpa biaya per situs atau peningkatan paket.

Jalankan Matomo lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
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Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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