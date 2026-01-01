Matomo adalah platform web analytics open-source terkemuka di dunia, digunakan oleh lebih dari 1 juta website di 190+ negara. Sebagai alternatif Google Analytics yang mengutamakan privasi, Matomo menyediakan analitik pengunjung terperinci, pelacakan konversi, heatmap, rekaman sesi, dan pengujian A/B, sambil menyimpan 100% data Anda di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada pihak ketiga yang menerima data pengunjung Anda, dan pelacakan tetap akurat bahkan ketika pemblokir iklan akan memblokir skrip analitik cloud.

Self-hosting Matomo di VPS Anda berarti website tanpa batas, tanpa biaya per pengunjung, dan kepatuhan penuh terhadap GDPR, HIPAA, serta regulasi residensi data lainnya â€” menjadikannya platform analitik pilihan bagi organisasi yang tidak dapat mengirim data pengunjung ke vendor eksternal.