Deploy Matomo instan.
Platform web analytics open-source unggulan yang dipercaya oleh lebih dari 1 juta website dengan kepemilikan data penuh dan kepatuhan GDPR.
Pilih paket VPS untuk Matomo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Matomo
Matomo adalah platform web analytics open-source terkemuka di dunia, digunakan oleh lebih dari 1 juta website di 190+ negara. Sebagai alternatif Google Analytics yang mengutamakan privasi, Matomo menyediakan analitik pengunjung terperinci, pelacakan konversi, heatmap, rekaman sesi, dan pengujian A/B, sambil menyimpan 100% data Anda di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada pihak ketiga yang menerima data pengunjung Anda, dan pelacakan tetap akurat bahkan ketika pemblokir iklan akan memblokir skrip analitik cloud.
Self-hosting Matomo di VPS Anda berarti website tanpa batas, tanpa biaya per pengunjung, dan kepatuhan penuh terhadap GDPR, HIPAA, serta regulasi residensi data lainnya â€” menjadikannya platform analitik pilihan bagi organisasi yang tidak dapat mengirim data pengunjung ke vendor eksternal.
Fitur utama Matomo
Kepemilikan Data Penuh
Semua data pengunjung tetap berada di infrastruktur Anda â€” tidak ada pembagian dengan pihak ketiga, tidak ada profil jaringan iklan, dan tidak ada akses vendor ke analitik Anda.
Kepatuhan GDPR
Kontrol privasi bawaan, manajemen persetujuan, dan alat anonimisasi data membuat kepatuhan regulasi menjadi mudah.
Pelacakan Konversi
Mengukur tujuan, funnel, dan atribusi di seluruh perjalanan pengunjung Anda untuk memahami apa yang mendorong konversi.
Heatmaps dan Session Recordings
Lihat di mana pengguna mengeklik, menggulir, dan ragu-ragu dengan heatmap visual dan sesi penelusuran yang direkam.
E-commerce Analytics
Lacak pendapatan, kinerja produk, pengabaian keranjang belanja, dan nilai seumur hidup pelanggan dengan laporan e-commerce khusus.
Website Unlimited
Lacak sebanyak mungkin website yang Anda butuhkan dari satu instans Matomo tanpa biaya per situs atau peningkatan paket.
Jalankan Matomo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.