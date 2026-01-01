Ackee adalah platform analitik open-source berbasis Node.js yang berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri. Platform ini menggunakan proses anonimisasi berlapis untuk menghapus informasi identitas pribadi dari data pengunjung, sambil tetap memberikan insight penting mengenai tampilan halaman, sumber rujukan, durasi sesi, dan jenis perangkat.

Tidak seperti layanan analitik tradisional yang menyimpan data pengunjung Anda di infrastruktur pihak ketiga, Ackee memberikan Anda kepemilikan penuh atas data traffic Anda. Interface minimalisnya dan API GraphQL terpusat memudahkan Anda untuk memantau beberapa website dan mengintegrasikan data analitik ke dalam dashboard kustom atau pipeline pelaporan—tanpa banner cookie atau masalah GDPR.