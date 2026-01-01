Deploy instan Ackee.
Analitik website yang dihosting sendiri dan berfokus pada privasi, yang melacak pengunjung tanpa mengorbankan data pribadi mereka.
Pilih paket VPS untuk Ackee
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Ackee
Ackee adalah platform analitik open-source berbasis Node.js yang berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri. Platform ini menggunakan proses anonimisasi berlapis untuk menghapus informasi identitas pribadi dari data pengunjung, sambil tetap memberikan insight penting mengenai tampilan halaman, sumber rujukan, durasi sesi, dan jenis perangkat.
Tidak seperti layanan analitik tradisional yang menyimpan data pengunjung Anda di infrastruktur pihak ketiga, Ackee memberikan Anda kepemilikan penuh atas data traffic Anda. Interface minimalisnya dan API GraphQL terpusat memudahkan Anda untuk memantau beberapa website dan mengintegrasikan data analitik ke dalam dashboard kustom atau pipeline pelaporan—tanpa banner cookie atau masalah GDPR.
Fitur utama Ackee
Desain Privasi
Anonymisasi multi-langkah menghapus informasi identitas pribadi sebelum penyimpanan, sehingga Anda dapat mengumpulkan wawasan yang berguna—yang dapat membantu mengurangi kebutuhan akan spanduk cookie atau menyederhanakan kepatuhan tergantung pada yurisdiksi dan konfigurasi.
Domain unlimited
Pantau website dan aplikasi sebanyak yang Anda butuhkan dari satu dashboard, tanpa paket harga per situs atau batasan berbasis traffic.
GraphQL API
API GraphQL terpusat memungkinkan Anda menarik data analitik secara terprogram ke dalam dashboard kustom, laporan, atau alat pihak ketiga tanpa terikat pada UI bawaan.
Skrip pelacakan ringan
Cuplikan pelacakan memiliki dampak kinerja yang minimal pada halaman Anda, menghindari penalti kecepatan halaman yang terkait dengan pustaka analitik komersial yang lebih berat.
Pelacakan event kustom
Lacak interaksi pengguna tertentu di luar tampilan halaman, memungkinkan Anda melihat konversi, klik tombol, dan tindakan berarti lainnya di situs Anda.
Jalankan Ackee lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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