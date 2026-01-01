Deploy Apache Superset instan.
Platform intelijen bisnis open-source modern untuk membangun dashboard interaktif, menjelajahi set data, dan menjalankan analisis SQL di lebih dari 40 database.
Pilih paket VPS untuk Apache Superset
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Superset
Apache Superset adalah platform business intelligence siap pakai untuk perusahaan yang membuat eksplorasi data dapat diakses oleh pengguna di setiap level teknis. Analis mendapatkan interface drag-and-drop tanpa coding untuk membuat grafik dan dashboard, sementara engineer mendapatkan SQL Lab — SQL IDE berfitur lengkap dengan riwayat kueri, kueri tersimpan, dan ekspor hasil. Superset terhubung ke lebih dari 40 database SQL dan data warehouse melalui SQLAlchemy, menyediakan lapisan analitik terpadu di seluruh data stack Anda.
Self-hosting Superset di VPS Anda berarti pengguna tak terbatas, sumber data tak terbatas, dan tanpa lisensi per-kursi. Data bisnis tetap berada dalam infrastruktur Anda, memenuhi persyaratan kepatuhan sementara PostgreSQL dan Redis — termasuk dalam template ini — menangani penyimpanan metadata dan caching kueri untuk performa siap produksi.
Fitur utama Apache Superset
Pustaka visualisasi kaya fitur
Pilih dari puluhan jenis bagan – diagram batang, grafik garis, diagram sebar, peta geospasial, dan lainnya – untuk merepresentasikan data Anda dengan jelas.
SQL Lab IDE
Tulis dan jalankan kueri SQL dengan penyorotan sintaks, riwayat kueri, dan ekspor hasil – menjembatani dasbor tanpa kode dan pekerjaan data tingkat lanjut.
40+ konektor database
Hubungkan ke PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, dan puluhan lainnya melalui lapisan konektor terpadu berbasis SQLAlchemy.
Dashboard Interaktif
Bangun dasbor dengan filter silang, navigasi drill-down, dan laporan email terjadwal agar pemangku kepentingan selalu memiliki wawasan terkini.
Kontrol akses berbasis peran
Tetapkan izin terperinci ke dataset, dashboard, dan sumber data agar setiap tim hanya melihat apa yang berhak mereka akses.
Jalankan Apache Superset lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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