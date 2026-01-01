Apache Superset adalah platform business intelligence siap pakai untuk perusahaan yang membuat eksplorasi data dapat diakses oleh pengguna di setiap level teknis. Analis mendapatkan interface drag-and-drop tanpa coding untuk membuat grafik dan dashboard, sementara engineer mendapatkan SQL Lab — SQL IDE berfitur lengkap dengan riwayat kueri, kueri tersimpan, dan ekspor hasil. Superset terhubung ke lebih dari 40 database SQL dan data warehouse melalui SQLAlchemy, menyediakan lapisan analitik terpadu di seluruh data stack Anda.

Self-hosting Superset di VPS Anda berarti pengguna tak terbatas, sumber data tak terbatas, dan tanpa lisensi per-kursi. Data bisnis tetap berada dalam infrastruktur Anda, memenuhi persyaratan kepatuhan sementara PostgreSQL dan Redis — termasuk dalam template ini — menangani penyimpanan metadata dan caching kueri untuk performa siap produksi.