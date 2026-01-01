Deploy instan Apache DevLake.
Platform open-source yang mengagregasi data dari 60+ alat developer untuk menghitung metrik DORA dan memvisualisasikan performa tim engineering.
Pilih paket VPS untuk Apache DevLake
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache DevLake
Apache DevLake adalah platform analitik rekayasa open-source yang mengonsolidasikan data dari pelacak masalah, host kode sumber, pipeline CI/CD, dan alat manajemen insiden ke dalam data lake terpadu. Tim menghubungkan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, dan puluhan sumber lainnya untuk secara otomatis menghitung metrik DORA — frekuensi deployment, waktu tunggu untuk perubahan, tingkat kegagalan perubahan, dan waktu rata-rata untuk pemulihan — bersama dengan dashboard Grafana yang memvisualisasikan kinerja tim seiring waktu.
Self-hosting DevLake menyimpan semua telemetri rekayasa dan kredensial integrasi pada infrastruktur yang Anda kontrol. Setiap token API dan koneksi OAuth dienkripsi saat tidak aktif menggunakan kunci yang Anda miliki, dan semua metrik disimpan dalam database MySQL di server Anda — tidak ada data yang meninggalkan lingkungan Anda ke layanan analitik pihak ketiga.
Fitur utama Apache DevLake
Metrik DORA
Secara otomatis menghitung frekuensi deployment, waktu tunggu untuk perubahan, tingkat kegagalan perubahan, dan waktu rata-rata pemulihan dari alat yang terhubung — tanpa perlu pengumpulan data manual.
Dashboard siap pakai
Dashboard Grafana bawaan menampilkan metrik DORA, waktu siklus PR, usia bug, dan kesehatan pipeline deployment tanpa konfigurasi apa pun setelah penyiapan.
60+ plugin data source
Konektor siap pakai untuk GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube, dan lainnya menyatukan semua data rekayasa di satu tempat.
Metrik SQL kustom
Kueri data lake yang dinormalisasi dengan SQL biasa untuk menentukan metrik, filter, dan dashboard kustom khusus tim, di luar tampilan DORA bawaan.
Penyimpanan kredensial terenkripsi
Semua token API dan kunci OAuth dienkripsi saat tidak aktif menggunakan kunci yang dibuat secara otomatis yang disimpan secara eksklusif di database MySQL yang Anda host sendiri.
Jalankan Apache DevLake lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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