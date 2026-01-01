Apache DevLake adalah platform analitik rekayasa open-source yang mengonsolidasikan data dari pelacak masalah, host kode sumber, pipeline CI/CD, dan alat manajemen insiden ke dalam data lake terpadu. Tim menghubungkan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, dan puluhan sumber lainnya untuk secara otomatis menghitung metrik DORA — frekuensi deployment, waktu tunggu untuk perubahan, tingkat kegagalan perubahan, dan waktu rata-rata untuk pemulihan — bersama dengan dashboard Grafana yang memvisualisasikan kinerja tim seiring waktu.

Self-hosting DevLake menyimpan semua telemetri rekayasa dan kredensial integrasi pada infrastruktur yang Anda kontrol. Setiap token API dan koneksi OAuth dienkripsi saat tidak aktif menggunakan kunci yang Anda miliki, dan semua metrik disimpan dalam database MySQL di server Anda — tidak ada data yang meninggalkan lingkungan Anda ke layanan analitik pihak ketiga.