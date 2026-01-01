Calibre-Web menyediakan interface berbasis browser yang bersih untuk mengelola dan membaca ebook yang tersimpan di database Calibre. Mendukung format EPUB, PDF, MOBI, AZW3, dan komik, dilengkapi ebook reader bawaan dengan tema yang bisa disesuaikan, serta memungkinkan banyak user untuk mengelola daftar bacaan dan progres terpisah — semua ini tanpa memerlukan aplikasi desktop Calibre.

Self-hosting Calibre-Web di VPS Anda memberi Anda library digital pribadi yang dapat diakses dari mana saja, tanpa pelacakan, tanpa batasan DRM, dan kontrol penuh atas data bacaan serta koleksi Anda.