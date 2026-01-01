Deploy instan Calibre-Web.
Interface web modern untuk library ebook Calibre Anda, dapat diakses di semua perangkat lewat browser web.
Pilih paket VPS untuk Calibre-Web
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Calibre-Web
Calibre-Web menyediakan interface berbasis browser yang bersih untuk mengelola dan membaca ebook yang tersimpan di database Calibre. Mendukung format EPUB, PDF, MOBI, AZW3, dan komik, dilengkapi ebook reader bawaan dengan tema yang bisa disesuaikan, serta memungkinkan banyak user untuk mengelola daftar bacaan dan progres terpisah — semua ini tanpa memerlukan aplikasi desktop Calibre.
Self-hosting Calibre-Web di VPS Anda memberi Anda library digital pribadi yang dapat diakses dari mana saja, tanpa pelacakan, tanpa batasan DRM, dan kontrol penuh atas data bacaan serta koleksi Anda.
Fitur utama Calibre-Web
Pembaca ebook bawaan
Baca EPUB dan format lainnya langsung di browser dengan font yang dapat disesuaikan, tema, dan pelacakan progres membaca.
Bantuan Multi Pengguna
Setiap pengguna mendapatkan daftar bacaan, progres, dan preferensi individual tanpa berbagi satu akun atau tampilan koleksi.
Dukungan Berbagai Format
Mendukung EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR, dan CBZ sehingga seluruh koleksi Anda – buku, komik, dan majalah – berada di satu tempat.
Kirim ke Perangkat
Kirim buku langsung ke Kindle atau e-reader lainnya, sehingga perangkat pilihan Anda selalu memiliki konten yang Anda inginkan tanpa transfer manual.
Manajemen Metadata
Edit detail buku, sampul, tag, dan informasi seri untuk menjaga perpustakaan yang terorganisir dengan baik dan mudah dicari seiring pertumbuhannya.
Jalankan Calibre-Web lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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