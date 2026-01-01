Deploy instan Excalidraw.
Papan tulis virtual sumber terbuka untuk membuat diagram bergaya gambar tangan, wireframe, dan sketsa kolaboratif.
Pilih paket VPS untuk Excalidraw
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Excalidraw
Excalidraw adalah whiteboard virtual yang elegan yang mengubah pembuatan diagram teknis menjadi pengalaman kreatif bergaya gambar tangan. Tidak seperti alat diagram yang kaku dan formal, Excalidraw mengadopsi estetika organik dan sketsa dari brainstorming di whiteboard sambil menyediakan kenyamanan digital dan kolaborasi real-time dengan enkripsi end-to-end untuk sesi tim yang aman.
Self-hosting Excalidraw di VPS Anda sendiri memberikan tim Anda alat whiteboarding pribadi yang selalu tersedia di mana diagram, sketsa arsitektur, dan sesi brainstorming Anda tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda â€“ tanpa kekhawatiran privasi data, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan pada layanan eksternal.
Fitur utama Excalidraw
Estetika Gambar Tangan
Merender diagram dengan gaya organik, sketsa yang mengurangi hambatan untuk membuat visual dan membuat ide-ide kompleks terasa lebih mudah didekati.
Kolaborasi Real-time
Beberapa pengguna dapat membuat sketsa di kanvas yang sama secara bersamaan dengan enkripsi ujung-ke-ujung yang menjaga sesi tetap pribadi dan aman.
Kanvas Tak Terbatas
Ruang gambar tak terbatas memungkinkan tim untuk memperluas diagram dengan bebas tanpa perlu restrukturisasi â€“ ideal untuk diagram arsitektur besar dan sesi brainstorming.
Ekspor Fleksibel
Ekspor diagram sebagai PNG, SVG, atau tautan yang dapat dibagikan, memudahkan penyematan visual ke dalam dokumentasi, presentasi, dan alat desain.
PWA Siap Offline
Berfungsi sebagai Progressive Web App dengan local-first storage, sehingga diagram tetap dapat diakses bahkan tanpa koneksi internet aktif.
Jalankan Excalidraw lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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