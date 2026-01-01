Excalidraw adalah whiteboard virtual yang elegan yang mengubah pembuatan diagram teknis menjadi pengalaman kreatif bergaya gambar tangan. Tidak seperti alat diagram yang kaku dan formal, Excalidraw mengadopsi estetika organik dan sketsa dari brainstorming di whiteboard sambil menyediakan kenyamanan digital dan kolaborasi real-time dengan enkripsi end-to-end untuk sesi tim yang aman.

Self-hosting Excalidraw di VPS Anda sendiri memberikan tim Anda alat whiteboarding pribadi yang selalu tersedia di mana diagram, sketsa arsitektur, dan sesi brainstorming Anda tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda â€“ tanpa kekhawatiran privasi data, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan pada layanan eksternal.