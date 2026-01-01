Deploy BeaverHabits dengan instalasi sekali klik.
Pelacak kebiasaan minimalis yang dihosting sendiri, berfokus pada pencatatan harian dan rentetan, tanpa tujuan atau kompleksitas.
Pilih paket VPS untuk BeaverHabits
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan BeaverHabits
BeaverHabits adalah aplikasi pelacak kebiasaan mandiri (self-hosted) yang minimalis, terinspirasi oleh metodologi "jangan putus rantai". Berbeda dengan aplikasi kebiasaan yang berorientasi pada tujuan, BeaverHabits murni berfokus pada ritual check-in harian — menandai kebiasaan selesai, mempertahankan rentetan (streaks), dan memvisualisasikan konsistensi seiring waktu tanpa beban kognitif dari target, pencapaian, atau skor.
Self-hosting BeaverHabits di VPS Anda menjaga data rutinitas pribadi Anda tetap privat, tanpa biaya langganan dan tanpa layanan sinkronisasi pihak ketiga. Aplikasi ini menyimpan semua data dalam database SQLite lokal dan mendukung akun multi-pengguna, instalasi PWA iOS, penyaringan tag, catatan harian, REST API, serta integrasi dengan Home Assistant, Apple Shortcuts, dan Stream Deck.
Fitur utama BeaverHabits
Tabel check-in harian
Kisi kalender untuk setiap kebiasaan menunjukkan rentetan dan celah secara sekilas, membuat konsistensi harian mudah dilacak dan memotivasi untuk dipertahankan.
Filter Tag
Kelompokkan dan saring kebiasaan berdasarkan tag untuk tampilan yang terfokus — lihat hanya rutinitas pagi, kebiasaan sehat, atau kategori kustom apa pun.
Catatan harian
Tambahkan hingga 1024 karakter catatan per kebiasaan per hari untuk mencatat konteks, observasi, atau alasan untuk melewatkan.
Akses REST API
Mengkueri dan memperbarui data kebiasaan secara terprogram, memungkinkan otomatisasi dengan Apple Shortcuts, Home Assistant, dan Stream Deck melalui HabitDeck.
Dukungan PWA iOS
Instal BeaverHabits sebagai aplikasi layar utama di iPhone dan iPad untuk pengalaman check-in yang terasa seperti aplikasi native tanpa perlu mengunduh dari App Store.
Jalankan BeaverHabits lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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