BeaverHabits adalah aplikasi pelacak kebiasaan mandiri (self-hosted) yang minimalis, terinspirasi oleh metodologi "jangan putus rantai". Berbeda dengan aplikasi kebiasaan yang berorientasi pada tujuan, BeaverHabits murni berfokus pada ritual check-in harian — menandai kebiasaan selesai, mempertahankan rentetan (streaks), dan memvisualisasikan konsistensi seiring waktu tanpa beban kognitif dari target, pencapaian, atau skor.

Self-hosting BeaverHabits di VPS Anda menjaga data rutinitas pribadi Anda tetap privat, tanpa biaya langganan dan tanpa layanan sinkronisasi pihak ketiga. Aplikasi ini menyimpan semua data dalam database SQLite lokal dan mendukung akun multi-pengguna, instalasi PWA iOS, penyaringan tag, catatan harian, REST API, serta integrasi dengan Home Assistant, Apple Shortcuts, dan Stream Deck.