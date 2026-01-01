Deploy instan AFFiNE.
Ruang kerja open-source terpadu yang menggabungkan dokumen, papan tulis, dan database dengan bantuan bertenaga AI.
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Buat project yang Anda mau dengan AFFiNE
AFFiNE adalah "KnowledgeOS" open-source yang menghilangkan batasan antara dokumentasi, kolaborasi visual, dan organisasi data. Pengguna dapat menulis dokumen terstruktur, membuat sketsa di papan tulis tak terbatas, dan mengelola database yang terorganisir—semuanya dalam satu ruang kerja yang sama—tanpa perlu beralih antara alat terpisah untuk setiap tugas.
Dibangun dengan arsitektur yang mengutamakan lokal dan privasi, AFFiNE menjaga pengetahuan Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Bantuan AI terintegrasi di seluruhnya, membantu dalam menulis, menggambar, dan merencanakan di setiap jenis konten. Deployment ini mencakup PostgreSQL dengan ekstensi pgvector untuk pencarian lanjutan, Redis untuk fitur real-time, dan migrasi database otomatis untuk pembaruan yang andal.
Fitur utama AFFiNE
Ruang kerja terpadu
Menggabungkan dokumen, papan tulis, dan basis data dalam satu platform sehingga Anda dapat berpindah antara menulis, menggambar, dan mengorganisir data tanpa perlu beralih konteks antara aplikasi yang terpisah.
Papan tulis kanvas tak terbatas
Papan tulis bebas dengan alat menggambar, membuat diagram, dan catatan tempel memberikan tim ruang visual untuk brainstorming dan pekerjaan desain di samping dokumen terstruktur.
Bantuan berbasis AI
AI terintegrasi di semua jenis konten untuk membantu penulisan, peringkasan, dan pembuatan konten, mengurangi beban dalam memproduksi artefak pengetahuan berkualitas tinggi.
Database terstruktur
Mengatur informasi dalam tampilan database yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pemfilteran dan kueri, menggantikan kebutuhan akan alat spreadsheet terpisah dalam ruang kerja yang sama.
Kolaborasi real-time
Sinkronisasi bebas konflik memungkinkan beberapa anggota tim mengedit dokumen dan papan tulis secara bersamaan, dengan perubahan yang langsung tercermin di semua perangkat yang terhubung.
Jalankan AFFiNE lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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