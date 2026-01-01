AFFiNE adalah "KnowledgeOS" open-source yang menghilangkan batasan antara dokumentasi, kolaborasi visual, dan organisasi data. Pengguna dapat menulis dokumen terstruktur, membuat sketsa di papan tulis tak terbatas, dan mengelola database yang terorganisir—semuanya dalam satu ruang kerja yang sama—tanpa perlu beralih antara alat terpisah untuk setiap tugas.

Dibangun dengan arsitektur yang mengutamakan lokal dan privasi, AFFiNE menjaga pengetahuan Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Bantuan AI terintegrasi di seluruhnya, membantu dalam menulis, menggambar, dan merencanakan di setiap jenis konten. Deployment ini mencakup PostgreSQL dengan ekstensi pgvector untuk pencarian lanjutan, Redis untuk fitur real-time, dan migrasi database otomatis untuk pembaruan yang andal.