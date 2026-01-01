BentoPDF adalah toolkit PDF yang mengutamakan privasi dan memproses dokumen sepenuhnya di browser pengguna — file tidak pernah meninggalkan mesin klien atau menyentuh server eksternal. Ini menggantikan berbagai layanan PDF online dengan satu antarmuka yang dihosting sendiri yang mencakup penggabungan, pemisahan, penyusunan ulang halaman, rotasi, konversi gambar, OCR, kompresi, perlindungan password, watermark, header dan footer, serta pengeditan metadata.

Untuk tim dan organisasi yang menangani dokumen sensitif — kontrak, laporan keuangan, dokumen hukum — menghosting BentoPDF sendiri menghilangkan risiko privasi dari mengunggah file rahasia ke layanan PDF komersial yang mungkin menyimpan salinan atau mencatat penggunaan. Karena semua pemrosesan terjadi di sisi klien, VPS hanya melayani antarmuka web, menjaga kebutuhan sumber daya server tetap minimal sambil memastikan dokumen tetap sepenuhnya pribadi.