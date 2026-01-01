Deploy instan BentoPDF.
Toolkit PDF berbasis browser yang mengutamakan privasi untuk menggabungkan, memisahkan, mengonversi, dan mengamankan PDF tanpa mengunggah file ke mana pun.
Pilih paket VPS untuk BentoPDF
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan BentoPDF
BentoPDF adalah toolkit PDF yang mengutamakan privasi dan memproses dokumen sepenuhnya di browser pengguna — file tidak pernah meninggalkan mesin klien atau menyentuh server eksternal. Ini menggantikan berbagai layanan PDF online dengan satu antarmuka yang dihosting sendiri yang mencakup penggabungan, pemisahan, penyusunan ulang halaman, rotasi, konversi gambar, OCR, kompresi, perlindungan password, watermark, header dan footer, serta pengeditan metadata.
Untuk tim dan organisasi yang menangani dokumen sensitif — kontrak, laporan keuangan, dokumen hukum — menghosting BentoPDF sendiri menghilangkan risiko privasi dari mengunggah file rahasia ke layanan PDF komersial yang mungkin menyimpan salinan atau mencatat penggunaan. Karena semua pemrosesan terjadi di sisi klien, VPS hanya melayani antarmuka web, menjaga kebutuhan sumber daya server tetap minimal sambil memastikan dokumen tetap sepenuhnya pribadi.
Fitur utama BentoPDF
Pemrosesan sisi klien
Semua manipulasi PDF terjadi di dalam browser pengguna — dokumen tidak pernah diunggah ke server, sehingga bahkan mesin host tidak pernah melihat isi file.
Gabungkan, pisahkan, dan susun ulang
Gabungkan beberapa PDF, pisahkan menjadi halaman atau bagian individual, dan seret-lepas halaman ke urutan yang tepat yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.
OCR Terintegrasi
Mengubah PDF berbasis gambar hasil pindai menjadi dokumen teks yang sepenuhnya dapat dicari dan dipilih tanpa mengirimkan file ke layanan pengenalan pihak ketiga.
Keamanan dokumen
Tambahkan perlindungan kata sandi, enkripsi, dan tanda air ke PDF sensitif sebelum didistribusikan, atau hapus batasan dari PDF milik Anda untuk mendapatkan kembali akses pengeditan.
Konversi format
Konversi gambar ke PDF, ekspor halaman sebagai gambar, dan ubah Markdown dengan diagram Mermaid menjadi PDF yang diformat, semuanya dari antarmuka yang sama.
Jalankan BentoPDF lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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