AppFlowy adalah platform produktivitas open-source yang dibangun sebagai alternatif Notion yang mengutamakan privasi, menggabungkan editor berbasis blok yang fleksibel, tampilan database, dan bantuan penulisan bertenaga AI dalam satu workspace kolaboratif. Dibangun dengan Flutter dan Rust, platform ini memberikan performa native di desktop, mobile, dan web sambil menjaga semua data di bawah kendali Anda.

Self-hosting AppFlowy menghilangkan biaya langganan per pengguna, menghilangkan akses pihak ketiga ke dokumen sensitif, dan menyediakan workspace serta pengguna tanpa batas dengan biaya infrastruktur tetap. Template ini mendeploy infrastruktur AppFlowy Cloud yang lengkap — klien web, backend API, autentikasi, penyimpanan objek, dan database — siap untuk koneksi dari aplikasi desktop dan mobile native AppFlowy.