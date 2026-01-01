Deploy AppFlowy dengan instalasi sekali klik.
Ruang kerja open-source yang berfokus pada privasi, menggabungkan catatan, wiki, database, dan manajemen proyek sebagai alternatif Notion.
Pilih paket VPS untuk AppFlowy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AppFlowy
AppFlowy adalah platform produktivitas open-source yang dibangun sebagai alternatif Notion yang mengutamakan privasi, menggabungkan editor berbasis blok yang fleksibel, tampilan database, dan bantuan penulisan bertenaga AI dalam satu workspace kolaboratif. Dibangun dengan Flutter dan Rust, platform ini memberikan performa native di desktop, mobile, dan web sambil menjaga semua data di bawah kendali Anda.
Self-hosting AppFlowy menghilangkan biaya langganan per pengguna, menghilangkan akses pihak ketiga ke dokumen sensitif, dan menyediakan workspace serta pengguna tanpa batas dengan biaya infrastruktur tetap. Template ini mendeploy infrastruktur AppFlowy Cloud yang lengkap — klien web, backend API, autentikasi, penyimpanan objek, dan database — siap untuk koneksi dari aplikasi desktop dan mobile native AppFlowy.
Fitur utama AppFlowy
Editor berbasis blok
Buat dokumen kaya dengan teks, gambar, sematan, dan media menggunakan editor blok intuitif yang bekerja secara konsisten di desktop, seluler, dan web tanpa celah fitur antar platform.
Tampilan Database Fleksibel
Lihat dan kelola data yang sama sebagai tabel, papan Kanban, kalender, atau galeri, memberikan anggota tim yang berbeda tata letak yang sesuai dengan alur kerja mereka tanpa menduplikasi informasi.
Bantuan Penulisan AI
Buat, ringkas, dan sempurnakan konten langsung di dalam dokumen menggunakan fitur AI bawaan yang terhubung ke penyedia eksternal (seperti OpenAI atau Azure OpenAI) yang dikonfigurasi melalui kunci API – data diproses oleh penyedia tersebut.
Kolaborasi Waktu Nyata
Bekerja secara bersamaan dengan rekan tim menggunakan sinkronisasi bebas konflik, sehingga beberapa orang dapat mengedit dokumen yang sama tanpa menimpa perubahan satu sama lain.
Kepemilikan Penuh Data
Semua dokumen, database, dan lampiran file disimpan di infrastruktur Anda sendiri tanpa keterikatan vendor, memastikan kepatuhan terhadap peraturan data dan kontrol penuh atas retensi.
Jalankan AppFlowy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.